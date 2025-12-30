Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

除夕倒數2026︱中環跨年倒數光影匯演 8大廈投射倒數時鐘喜迎2026年

更新時間：00:12 2026-01-01 HKT
發佈時間：00:02 2026-01-01 HKT

【除夕倒數2026/除夕煙花/跨年/倒數/旅發局】今晚（31日）是除夕夜，因應宏福苑火災，政府取消除夕跨年煙花匯演。旅發局改為在中環遮打道行人專用區舉辦「光影匯．中環」，亦會以巨型倒數時鐘以及光影圖案，與大眾一起倒數，迎接2026年。《星島頭條》全程直擊中環光影匯演現場盛況，與讀者一同邁向新一年！

中環光影匯演 喜迎2026年

【00:00】踏入2026年之際，香港大會堂高座、香港會所大廈、太子大廈、終審法院大樓等8座中環地標建築物的外牆，呈現巨型倒數時鐘及光影圖案，現場觀眾一起倒數，一同迎接新一年，聲浪在高樓間回盪，氣氛熱鬧。大家紛紛舉起手機拍攝，向身邊人送上新年祝福。

【23:58】3位主禮嘉賓手持「巨型愛心」主持倒數啟動儀式，為全世界送上祝福。

【23:54】3分鐘光影匯演即將開始，警察樂隊進場。主禮嘉賓、行政長官李家超，文化體育及旅遊局局長羅淑佩，旅發局主席林建岳到場。

【23:50】Air Supply獻唱經典名曲《All Out of Love》。

【23:47】港鐵表示，為配合人潮管制措施，中環站「L」、「 J1」、「H」、「F」出口暫時關閉，呼籲乘客使用其他出入口。相關車站出入口安排會不時變動，以配合現場情況及最新人流管理安排，市民可留意港鐵 MTR Mobile 的 Traffic News 公佈的最新資訊。

【23:45】國際殿堂級組合Air Supply壓軸登場，首先獻唱《Lost in love》。

【23:30】本地歌手馮允謙演唱《給你幸福 所以幸福》；緊接和雲浩影合唱電影大娛樂家的熱門插曲《Rewrite The Stars》；其後雲浩影演唱自己的作品《別畏高》

【23:04】旅發局指於中環遮打道舉行的「香港跨年倒數活動」，因參與人數眾多，呼籲公眾可前往尖沙咀文化中心，觀賞該處外牆投影直播，或透過旅發局官方網站社交平台，以及多個電子媒體欣賞直播。

【22:20】旅發局指於中環遮打道舉行的「香港跨年倒數活動」，因參與人數眾多，呼籲市民旅客可前往中環愛丁堡廣場直播區觀賞節目，或到尖沙咀文化中心，觀賞該處外牆投影直播，附近一帶更可看到對岸灣仔會議展覽中心外牆的大型倒數鐘。

公眾亦可透過旅發局官方網站社交平台，以及多個電子媒體欣賞直播。

旅發局呼籲現場公眾聽從警務人員指示。警方會因應現場情況，按需要實施人流控制。

【20:19】不少市民與旅客仍提早到中環遮打道行人專用區霸位，警方實行人流管制，場面秩序大致良好。

【19:06】港鐵表示，為配合人潮管制措施，中環站「L」、「 J1」、「H」出口封閉，呼籲乘客使用其他出入口。相關車站出入口安排會不時變動，以配合現場情況及最新人流管理安排，大家可留意港鐵 MTR Mobile 的 Traffic News 公佈的最新資訊。

【18:00】為配合旅發局跨年倒數活動，中環遮打道一帶開始封路。

Air Supply登場表演

旅發局早前公布，中環除夕跨年倒數，國際殿堂級組合Air Supply會矚目登場，連同本地歌手馮允謙和雲浩影現場獻唱。同場還有兒童合唱團及警察銀樂隊參與。參與「光影匯．中環」的8幢建築物外牆，亦會以巨型倒數時鐘以及光影圖案，與大眾一起倒數，並上演長約3分鐘，以「新希望、新開始」為主題的光影表演，向現場及全球觀眾送上祝福，一同邁進新一年。

日期：2025年12月31日晚上11時30分至2026年1月1日凌晨12時10分
地點：中環遮打道行人專用區

除夕倒數好去處2026｜西九跨年音樂會/迪士尼煙花/中環光影匯演/蘭桂坊 即睇封路及通宵交通安排

除夕倒數︱中環行人專用區舉行 燈光匯演取代煙花 不設默哀冀平安心迎接新一年

除夕倒數2026交通詳情：

港鐵：

本地鐵路綫

  • 12月31日（除夕）：下午3時起，分階段加密班次，並在其他時段因應乘客需求加強服務。
  • 通宵服務：港島線、荃灣線、觀塘線、將軍澳線（北角至寶琳段及調景嶺至康城段）、南港島線、東涌線、東鐵線（金鐘至上水段）、屯馬線會通宵行駛。

東鐵綫

  • 12月31日（除夕）：往羅湖及落馬洲站的列車不設通宵服務。
  • 12月31日（除夕）：東鐵線往羅湖的尾班車將於元旦日凌晨12時56分由金鐘開出，往金鐘的尾班車則將於凌晨2時30分由羅湖開出。往落馬洲站列車則維持原有服務。

機場快綫

  • 12月31日及1月1日：晚上延長服務時間，尾班車較晚由博覽館站開出，便利在亞洲國際博覽館參加活動的乘客。

高速鐵路（香港段）

  • 12月20日至1月3日（周末、除夕及部分公眾假期）：每日最多加開13對來往「香港西九龍站」及「福田站」的班次。

屯馬綫

  • 12月31日（除夕）：為配合啟德體育園跨年演唱會，午夜後散場時段將加強服務。

輕鐵

  • 12月31日（除夕）：7條路綫（505、507、610、614P、615P、706及751）將通宵行駛。

港鐵巴士

  • 12月31日（除夕）：3條路綫（506、K51及K54A）將延長服務時間。

巴士：

公共巴士

  • 11條特別巴士路線（九巴第N43、N64P、N71、N243、N272及N276號線；城巴第NB3、R11及R22號線；嶼巴第NB2號線；及過海路線第976S號線）將會於元旦日凌晨提供特別巴士服務。
  • 18條九巴路線、2條嶼巴路線及3條過海巴士路線會加強服務或延長服務時間。
  • 九龍及新界區內有共8條專線小巴路線會延長服務時間
  • 城巴機場快線 A28X 於元旦日（2026年1月1日）加強服務，助將軍澳及日出康城居民前往機場搭早機外遊；城巴深圳灣及香園圍口岸路線亦將提供最密5分鐘的班次服務，更方便乘客跨境出行。

跨境巴士

  • 跨境巴士服務營辦商會於元旦日凌晨時段提供往來深圳灣口岸的服務。
  • 落馬洲／皇崗口岸短途跨境巴士服務方面，亦會因應乘客需求情況加強服務。
  • 佐敦至皇崗口岸的短途跨境巴士服務（北行方向）在除夕夜位於中港碼頭巴士總站的中途站點將會延長服務時間至翌日凌晨2時30分。

相關新聞：除夕倒數︱羅湖口岸服務時間延至元旦凌晨2時 深圳灣口岸通宵運作

羅湖口岸及深圳灣口岸服務時間

（一）羅湖口岸（旅客清關服務延長至元旦日凌晨二時）

  • 港鐵東鐵綫會相應延長服務時間，由金鐘往羅湖方向的尾班車會延後至凌晨零時五十六分開出；

（二）落馬洲／皇崗口岸（如常24小時通關）

  • 旅客可乘搭港鐵東鐵綫或其他公共交通工具前往上水，轉乘專營巴士第N73號線前往落馬洲（新田）公共運輸交匯處，再乘搭落馬洲—皇崗過境穿梭巴士（皇巴）返回內地；
  • 營辦商亦會加強落馬洲／皇崗口岸短途跨境巴士和皇巴服務，以應對跨境人流高峰；

（三）深圳灣口岸（旅客及客車清關服務改為24小時運作）

  • 專營巴士營辦商會於凌晨時段營運第NB2和NB3號兩條特別巴士路線，分別提供往返元朗／天水圍和往返屯門的服務。旅客亦可乘搭港鐵屯馬綫往元朗站／天水圍站和屯門站，分別轉乘第NB2和NB3號線前往深圳灣口岸；
  • 粵港兩地政府亦已增發跨境巴士特別加班配額，以提供通宵服務；及

（四）港珠澳大橋香港口岸（如常24小時通關）

  • 有需要時會增加港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）的班次。

元旦日日間及內地長周末期間（1月1日至4日）

  • 加強口岸穿梭巴士服務，包括增加金巴及皇巴的班次，以配合乘客需求；
  • 加強跨境巴士服務，包括增發一般跨境巴士服務配額，以及加強落馬洲／皇崗口岸短途跨境巴士服務班次；
  • 連接各陸路口岸的本地專營巴士B線的班次亦會提升至高於一般周末的水平，營辦商會預留車輛及人手應對乘客需求；及
  • 港鐵在上述期間的不同時段，會加強東鐵綫來往金鐘至羅湖／落馬洲的列車服務，方便市民和旅客出行。

按此即睇封路安排除夕倒數交通一文睇｜港鐵元旦通宵服務 羅湖口岸延至凌晨2時 即睇巴士線特別安排及改動！

