除夕│蘭桂坊協會指今晚訂枱率逾8成 崔定邦料大批內地客湧港慶元旦

因應大埔宏福苑火災，今年除夕跨年倒數活動取消煙花匯演，但全港仍舉辦多項跨年倒數活動，包括在中環遮打道行人專用區舉行「光影匯」活動等。蘭桂坊協會指除夕夜訂座率理想達八九成；旅遊界料內地旅客今晚會湧來港參與跨年活動，帶動消費。

蘭桂坊協會總監張素媚今日（31日）在電台節目表示，蘭桂坊一向是香港跨年慶祝的熱點，部分餐廳今年更推出特別的終極倒數派對，除傳統除夕晚餐及套餐外，亦提供高級日式放題，客人可任點任食、暢飲及參與終極遊戲，更有機會贏得雙人往返北海道機票，以吸引顧客。不少酒吧亦推出特別優惠，除跨年派對外，亦設互動遊戲，勝出者可獲香檳或美食券，以增添節日刺激感，讓年輕顧客在打卡之餘享受不同體驗。

推出抽獎及早鳥優惠吸客

張素媚指出，今年蘭桂坊與旅發局合作推出美食活動，除除夕晚餐優惠外，亦有提供除夕特飲買一送一，並設早鳥優惠鼓勵提前訂座，以確保人流。她表示至今籌辦倒數活動的酒吧及餐廳已有八至九成訂座，部分更已滿座。她預期遮打道跨年倒數及「光影匯」活動將吸引大量市民及遊客到中環一帶打卡，並可帶動人流在活動後前往蘭桂坊繼續消費，因此預計今晚氣氛將非常熱鬧，有助提升餐廳及酒吧的營業額。不少食肆及酒吧亦將延長營業時間至凌晨五、六時，甚至清晨八時。

她表示，預計超過七成顧客以本地市民為主，而近年內地客比例亦逐漸增加；另一可喜現象是海外遊客回升，亦有歐美長途旅客來港，並以團體形式到蘭桂坊消費。

被問及剛過去的聖誕節蘭桂坊人流及生意情況，張素媚指出，不少市民選擇北上消費或外遊度長假，影響今年到蘭桂坊慶祝聖誕的氣氛，情況較往年淡靜。不過，不少餐廳推出提早預訂優惠，生意仍有基本保證，聖誕節當晚營業表現不俗。

冀吸引商務及高端客群來港

張素媚補充，今年受宏福苑火災及北上消費風氣影響，整體社會氣氛未如理想，連帶零售及飲食市道亦受影響。因此，蘭桂坊商戶在聖誕及除夕定價上趨向保守，部分倒數派對或套餐定價較疫情前更為優惠，並提供更多折扣，期望以人流帶動生意額。她亦提到，目前內地旅客消費模式有所改變，不如以往「豪玩、豪食、豪飲」，部分人可能只短暫打卡或飲一杯便離開，因此餐飲業者各出奇謀，提升餐飲及服務質素，以吸引旅客留港消費。



她指出，一般歐美客消費力較高，期望旅發局可積極推動更多商務展覽及大型活動，吸引商務及高端客群來港。

崔定邦料今晚會有大批內地旅客來港

旅遊促進會總幹事崔定邦在同一節目表示，從入境數字可見，來香港過節具國際級號召力，雖然今年無除夕煙火匯演，移師遮打道行人專用區舉行跨年倒數活動；不過，維港兩岸亦有很多活動有足夠號召力，加上遊客對旅發局聖誕節慶活動「冬日小鎮」評價高，相信能夠吸引人流來港。

他指，明日起內地有連續三日公眾假期，相信今日傍晚會陸續有內地旅客乘坐高鐵、東鐵、港珠澳大橋湧入香港參與節慶活動，部分或會留港過夜。

崔定邦表示，節日期間酒店房價一般較平日略高，相信很多酒店今晚最終會爆滿，惟今年取消煙花匯演，料會影響海景餐廳生意，及尖東一帶酒店的入住率。

