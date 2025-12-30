兄弟淘寶35張假都大學生證 圖騙蘋果產品優惠 認罪判緩刑罰款2千元

兩兄弟前年在淘寶購買35張虛假的香港都會大學學生證，以騙取蘋果公司的優惠，警方檢獲30件未開封的蘋果產品。兩人今早在西九龍裁判法院承認管有虛假文書罪，辯方求情時透露其中一人受工傷，另一人的兒子剛出生。主任裁判官蘇文隆聽畢求情後，下令各自判監6個月、緩刑3年，罰款2,000元。

兩名裝修工人被告依次為，30歲弟弟朱文滔及32歲哥哥朱文聲，被控管有虛假文書罪。控罪指，他們於2023年9月5日，在旺角先達廣場地下G53號舖外私家車內知道或相信有關虛假文書，即35張香港都會大學學生證，意圖由他們或他人藉使用該文書而誘使另一人接受該文書為真文書，並因接受該文書為真文書而作出或不作某些行為，以致對另一人或其他人不利。

代表兩名被告的辯方求情指，首被告的小兒子剛出生，次被告則在數年前受工傷。蘇官建議判處緩刑，控辯雙方繼而指沒有補充陳詞。

案情指，警員在2023年9月5日上午11時許在旺角巡邏時，發現兩名被告私家車上形跡可疑。警員截停了他們進行調查，發現他們各自的褲袋裏都有一張偽造的香港都會大學學生證，而在車內找到33張偽造學生證，及發現30件未開封的「Apple」產品。首被告在警誡下表示「我唔係都會大學學生，我喺淘寶買咗呢啲假學生證，諗住用嚟呃蘋果公司產品嘅優惠，全部假學生證都係我買」。次被告在警誡下指「阿sir，畀次機會，啲假學生證全部都係我細佬喺淘寶買返嚟嘅，我諗住用嚟去蘋果產品專門店呃個學生優惠價買電子產品。」

案件編號：WKCC 4840/2025

法庭記者：黃巧兒