醫生李學楠認超市偷值逾200元食物  准自簽1千元及守行為12個月

醫生李學楠今年10月在旺角朗豪坊超級市場偷竊價值逾200元的食品，包括麵包及吞拿魚刺身等，遭超市經理當場「斷正」報警揭發案件。案件今（30日）早上在西九龍裁判法院首次提堂，被告承認一項盜竊罪，裁判官陳慧敏接納以簽保守行為處理案件，下令被告須自簽1千元、守行為12個月及繳付1千元堂費。

46歲被告李學楠，報稱醫生，被控盜竊罪。控罪指，他於2025年10月25日，在旺角朗豪坊地庫Market Place by Jason，偷竊一樽酸奶、兩包麵包及吞拿魚刺身，總值港幣215.9元，而上述物品為牛奶有限公司的財產。

案情指，在今年10月25日下午3時許，案發地經理值班時，發現被告取著一包麵條前往自助結帳機上付款。隨後，被告轉身前往其他貨架，經理觀察被告約15分鐘後，目睹被告從貨架上取走四包商品，未付款便離開了超市。經理立刻上前攔截，並從被告身上檢獲商品後報案。被告在警誡下保持沉默。

