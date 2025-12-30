律政司總結2025年法治教育成果 法治教育領袖培訓計劃碩果累累

在2026年即將到來之際，法治建設辦公室今（30日）在社交平台表示，律政司衷心感謝法治教育督導委員會，包括其轄下課程和教材設計工作小組、統籌和協調工作小組各位成員，以及其他持份者，一直以來對律政司法治教育工作的大力支持，並希望藉此機會與各位分享律政司各法治教育項目在過去一年所取得的豐富成果。

2025年律政司法治教育項目碩果累累

回顧2025年，律政司法治教育項目碩果累累。開展「法治教育領袖培訓計劃」，約80名來自香港教育大學和18區地區青年委員會的學員完成基礎課程；約60名學員完成參觀警務處、懲教署、海關和廉政公署；約50名學員完成模擬法庭；約90名學員出席關於常見網絡罪行和民事糾紛的專題講座；約60名學員擔任基礎課程小組組長和律政司法治之旅導賞員。該培訓計劃自2023年11月推出以來，累計約380名學員參與，並將在2026年第一季舉行法治教育大使頒授儀式。

另外，超過9,700名小學生觀看律政司巡迴法治戲劇表演，約2,000名小學生及家長參與法治戲劇日活動；約700個來自21間中學的師生參與法治之旅活動。法治建設辦公室期待新的一年，能在推廣法治的路途上繼續與大家同心同行，傳承法治精神，共建法治社會。

回顧2025年，律政司法治教育項目碩果累累。法治建設辦公室FB圖片