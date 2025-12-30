乙型肝炎篩查計劃︱當局料30萬潛在患者受惠 資助基層人士減經濟負擔

【乙型肝炎/衞生署/香港病毒性肝炎行動計劃】《2025-2030年香港病毒性肝炎行動計劃》將於明年初實施，衞生署今日（12月30日）表示，本次計劃重點是透過推行乙型肝炎篩查計劃，在基層發掘香港潛在的慢性乙型肝炎患者，讓他們及早接受醫療跟進，從而在香港實現乙型肝炎90%診斷覆蓋率，並將每年新增的乙型肝炎感染，減至每10萬人口中少於2至5例。衞生署又指，會優化預防母嬰感染乙型肝炎，減少乙型肝炎傳播。

四成患者不知自己有乙型肝炎

目前香港有41萬名乙肝患者，其中40%不知道自己患有乙型肝炎，70%未就此接受醫療跟進。衞生署形容是挑戰」。當局在《2025-2030年香港病毒性肝炎行動計劃》中，將會重點推行乙型肝炎篩查計劃，以「慢病共治計劃」為試點，基層管理署將透過策略採購及共付模式，由地區康健中心和家庭醫生為較高風險群組，例如於1998年或以前出生的、沒有確診患有慢性乙肝及並無相關症狀病徵的香港居民、其家庭成員及性伴侶等，提供乙肝篩查及持續管理。政府亦會資助包括家庭醫生診症、藥物治療及肝臟超聲波，減低基層人士經濟負擔。

料30萬潛在患者受惠於篩查計劃

衞生署衞生防護中心公共衞生服務處顧問醫生（特別預防計劃）黃駿君表示，及早識別在社區的乙肝患者，有利於早發現和治療慢性乙肝，以減低其患上併發症，例如肝硬化和肝癌的風險。被問到如何處理病人檢驗後發現慢性乙肝但拒絕用藥時，黃駿君強調會加強宣傳及教育，讓潛在乙肝患者打破過往對乙肝疾病及用藥的偏見，及時得到醫療協助。

基層醫療健康助理專員林瑜玉估計，篩查計劃會讓約30萬名潛在患有慢性乙型肝炎基層居民受惠。被問到是否能負荷，林瑜玉表示，目前已經有770名家庭醫生參與「慢病共治計劃」，市民登記後只需兩星期後，即可接受服務，對篩查計劃的執行充滿信心。她強調現時地區康健中心已開始進行初步測試，希望在明年初能夠提供穩妥的服務給予市民。

95%嬰兒已確認獲得血清保護

另外，衞生署表示重視阻斷乙型肝炎從母嬰傳播，醫管局總行政經理（質素及標準）黎靖匡表示，醫管局自2020年8月起，全面推行為合資格孕婦處方抗病毒藥物，目前約有3,800名患有乙肝的孕婦已接受進一步評估，且有500名病毒量偏高的孕婦已接受服用抗病毒藥物。亦有逾2,800名嬰兒自2022年起接受乙肝疫苗接種後血清測試，並有約95%的嬰兒已確認獲得血清保護。

對於美國部分意見建議停止為新生嬰兒接種乙肝疫苗，衞生署重申，母嬰傳播在香港是最主要傳播途徑，自80年代推行乙型疫苗起，明顯讓新生代的乙型肝炎流行率大大減低。

記者、攝影：曾智華