北都｜發展局：成立洪水橋產業園公司更靈活招商引資 冀日後自給自足收支平衡

北部都會區首個洪水橋片區今（30日）起招標，涉及3幅住宅及3幅產業用地，發展局昨日並公布，成立「洪水橋產業園有限公司」，負責發展及營運北部都會區洪水橋約23公頃的產業園，目標明年年中投入運作。發展局常任秘書長（規劃及地政）何珮玲表示，成立產業園公司可更靈活聚焦與龍頭企業商談合作發展，將來可以與企業合作或以賣地等形式自給自足。

何珮玲今（30日）在電台節目表示，預計下星期可完成「洪水橋產業園有限公司」的註冊程序，期望明年第一季完成委任董事，隨後將展開多項籌備工作。她指出，產業園內用地目前的指定規劃用途為「港口後勤、貯物及工場用途」，範圍較窄，希望未來在招商引資時給予最大彈性，所以政府將於短期內向城規會提交建議，為產業園訂立專屬地帶。同時，希望獲行政會議批准，向產業園公司以免地價方式批出洪水橋約23公頃產業用地，免地價年期為50年。

明年上半年完成委任董事局及行政總裁

何珮玲續指，當局將於明年1月公開招聘行政總裁，目標在明年上半年完成委任董事局及行政總裁，並招聘其他主要人員，以期產業園公司於明年年中投入運作。此外，若獲立法會批准，政府將向產業園公司注資一筆起始資金，以應付初期營運與發展的日常「燈油火蠟」等開支。

至於可採用多元公私營合作模式，她指由產業園公司聚焦與龍頭企業商談合作發展，運作上將更為靈活。參考內地及新加坡經驗，產業園公司往往能有效吸引龍頭企業落戶。政府長遠希望產業園公司能達致自給自足，公司持有土地作為資產，可與企業合作，例如共同成立公司，由園區公司出地，龍頭企業出資、出人才，並負責興建設施及營運。長遠而言，政府亦可透過這間公司的參與而分紅。而拍賣土地給企業，在土地上興建設施，然後交地價予園區公司，亦是另一種模式。

不排除會再向產業園公司批加注地

她進一步稱，參考香港數碼港及科學園，以公司形式營運已達20至30年，數碼港亦能實現財務收支平衡，認為此模式可行。政府除提供起始資金外，亦向產業園公司批出土地，土地可帶來租金及地價收入，未來與企業分紅亦是收入來源之一，而市場借貸亦可作為財政來源，從而達致自給自足。

何珮玲強調，透明度及公開性亦相當重要，指當企業與公司有協議時，公司有責任公開，讓公眾了解如何吸引企業落戶、企業帶來的技能、稅收、創造的就業機會等，預期產業園公司每年須向立法會提交年度報告，交代過去一年招商引資的工作及財務狀況。

現時向產業園公司免地價批撥洪水橋約23公頃產業用地，她稱若日後洪水橋有其他產業用地，不排除會再「注地」予公司。

