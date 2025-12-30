Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

每日雜誌｜亡妻研訊被取消 夫質疑醫委會採單方面報告 投訴人矢言餘生為至親尋真相

社會
更新時間：08:00 2025-12-30 HKT
發佈時間：08:00 2025-12-30 HKT

醫委會撤回「永久擱置」腦癱嬰個案的研訊，引起社會對其紀律研訊機制的討論。《星島》接獲兩名市民求助，其中一名投訴人指出，其妻於12年前離世，當年已向醫委會投訴，指涉事醫生在其妻白血球指數低於正常值下仍處方免疫系統抑制劑，其妻終因肺部受感染而死，質疑醫委會單方面接納涉事醫生提交的專家報告，近日尋得獨立專家證人，盼為妻子翻案。另一人則指兩名醫生未及時診斷其獨子患上胃擴張症，致其失救而亡。新年將至，兩人矢言餘生會為至親尋真相，關注團體亦促請醫委會改革制度。

過去13年，退休警員黃先生一直追尋妻子死亡的背後原因。2012年9月初，黃妻因發燒入院，其後發現其白血球指數超出正常水平，並確診血管發炎，獲風濕病科專科醫生處方壓抑白血球功能的免疫系統抑制劑等藥物，其後病情好轉出院，並定期覆診和驗血，續獲處方相關藥物。

要求解釋醫生處方依據

同年11月初覆診時，黃妻被發現白血球指數降至正常值以下，但仍獲處方相關藥物。數天後，她因持續腹瀉入院，當時白血球指數降至極低水平，肺部受到感染，須入住深切治療部，惟其病情惡化，終於2013年元旦去世，終年66歲。黃先生質疑涉事醫生於處方藥物方面有失誤，懷疑妻子的死因涉醫療疏忽，遂向醫委會投訴。

2015年11月，醫委會通知他將於翌年10月進行研訊，惟翌年8月又通知取消。他去信醫委會，要求交代當初接納其投訴和舉行研訊的理由，亦查詢取消研訊的原因。他引述醫委會回覆指，因考慮涉事醫生提交2份風濕病科專科醫生的專家報告及法律意見後，決定不作進一步處理。

至2018年，黃先生以「妻子病亡疑涉人為因素」而報警，最終因證據不足未有立案。他其後得悉，警方曾聯絡1名註冊西醫作獨立專家證人。早前，他透過警方邀請該名西醫，就處方免疫系統抑制劑藥量提供專業意見，特別針對病者白血球指數低於正常水平時，是否應減藥或停藥。他感謝該名醫生答應協助，盼相關獨立意見能成為重新審視個案的依據。

黃先生把亡妻死亡的資料整理成多個檔案，小心保存。
黃先生把亡妻死亡的資料整理成多個檔案，小心保存。
黃先生詳細記下妻子最後3個月的病情及藥量。
黃先生詳細記下妻子最後3個月的病情及藥量。

 

黃先生現年79歲，患心臟病多年，對早年研訊「被消失」一事一直耿耿於懷，「若當初如期召開研訊，有醫生解釋到白血球指數低於正常水平的2.9K/uL（正常值4至10K/μL），仍須每日服用50毫克免疫系統抑制劑是合理，我無話可說。」

另有投訴人感經年交涉身心俱疲

年逾60歲的劉先生，亦竭力追究獨子猝逝的背後責任。2020年5月初的星期日下午，劉先生一家三口到大潭水塘郊遊，其子腹部不適，傍晚到公立醫院急症室求醫。他稱，當值醫生曾按壓兒子腹部，兒子隨即吐出啡色嘔吐物，其後診斷為消化不良，獲處方藥物回家。

翌日其子情況未見改善，再嘔出啡色嘔吐物，劉先生遂帶他到私家診所求醫。他稱，當時醫生診斷兒子患上腸胃炎，更稱可能出現脫水，建議飲用電解質飲品。第3日中午，其子在家嘔吐及暈倒，被發現時已失知覺及前額冰涼，由救護員送院搶救無效，證實死亡，年僅16歲半。

對兒子由發病至猝逝僅40多小時，他認為死因不明，去信要求召開死因庭。去年1月死因研訊召開，他及涉事的公立醫院及私家醫生均出庭作供。他引述庭上披露指，其子患上罕見「胃擴張」，死因與該病引發的胃部出血及細胞壞死有關，最終裁定死於自然。

劉先生今年初向醫委會投訴，預期面對漫長的等待。
劉先生今年初向醫委會投訴，預期面對漫長的等待。
劉先生保留着兒子去世前所服的藥物及電解質飲品。 受訪者提供
劉先生保留着兒子去世前所服的藥物及電解質飲品。 受訪者提供

 

他稱，若醫生能及時診斷及用藥，結果應會改寫，質疑兩醫生處理失當，涉及醫療失誤，今年初向醫委會提出投訴。他又發現，2名醫生於死因庭上的陳述，與他經歷的不符，如急症室醫生曾稱未見其子嘔吐，而兒子去世前並未腹瀉，但私家醫生卻指其子曾出現腹瀉，均令他感疑惑不解。

他從醫委會回覆得知，個案處於初步偵訊委員會（初偵會）收集資料階段。他稱，理解醫委會處理投訴經年累月，惟近1年的書信往返已令他身心俱疲，已預期迎接漫長的等待。

過去5年80%處理投訴被駁回

醫委會的投訴及研訊機制屢被詬病欠透明度，調查時間亦冗長。2018年，醫委會曾進行改革，將初偵會增至3個，其中1個專門處理2018年前的個案，惟過去5年只處理8700宗投訴，約80%最終被駁回。

病人政策連線主席林志釉是醫委會初偵會成員，他建議醫委會應強化個案監管機制，如發現個案接獲超過3年仍未撤銷，應向全體委員匯報及即時跟進。對有建議初偵會增至4個，他指要顧及人手資源。

要改變市民認為投訴後石沉大海的看法，林希望醫委會在不影響調查下，適時向投訴人交代進度，如是否已聯絡涉事醫生或律師，以及個案是否正索取專家意見等。

病人政策連線主席林志釉（右）及社區組織協會幹事彭鴻昌向醫委會提出建議。
病人政策連線主席林志釉（右）及社區組織協會幹事彭鴻昌向醫委會提出建議。

 

社區組織協會幹事彭鴻昌亦促醫委會加強溝通機制，例如清楚交代不跟進個案的原因，或容許投訴人申請查閱專家報告內容。

彭又建議，醫委會聘用個案調查員，就投訴個案搜集和分析資料，並撰寫報告供初偵會參考，以改變現時由初偵會主席決定調查方向的做法。他認為，要長遠挽回公眾的信心，醫委會應訂立獨立研訊機制，參考英國醫委會成立3人專業審裁小組，小組成員並非醫委會成員，主席由具法律背景人士擔任，其餘兩名成員則為醫生及業外人士，期望更能兼顧專業與公眾角度。

醫委會回覆查詢時表示，醫委會具行使紀律處分的權力，故不適宜就個別醫生的紀律個案作出評論。

上星期，醫衞局接獲醫委會提交的完善投訴處理機制報告，局方要求醫委會就監察各初偵會和研訊小組處理投訴個案機制，提供進一步資料。醫衞局稱，會因應報告的建議及醫委會的運作而修訂《醫生註冊條例》，目標於明年上半年向立法會提交條例草案。

據悉，歷經15年的腦癱嬰個案，原訂明年初展開研訊，惟已押後至明年4月底，家屬對此大表失望。

上星期，醫委會向醫衞局提交完善投訴處理機制報告。
上星期，醫委會向醫衞局提交完善投訴處理機制報告。

 

保存亡妻物件留念 夫逾10年獨自面對波折

「每當午夜夢迴，仍為太太死亡的事失眠難過。」對廝守42年的妻子離世，黃先生仍保存着亡妻的所有物件，留下無盡思念。

研訊相關書信文件整理成冊

黃先生跟妻子是同年出生，婚後一直恩愛，退休後曾到世界各地旅遊。告別昔日二人行的生活，他指仍未習慣孤身上路。他把跟醫委會、死因庭及警方聯絡的書信文件，整理為多個檔案。至於亡妻的物件、相冊，他一一保留，不時翻看。

每逢妻子的生死忌日、大節日、春秋二祭及結婚紀念日，他都到亡妻墳前拜祭，訴說哀思。10多年經歷幾番折騰，他坦言由尚存希望，到感到失望和絕望，惟現時又看到一線曙光。新年將至，他冀有生之年能為妻子找到真相。

為獨子猝逝發聲 父親5頁紙寫盡痛心回憶

獨子的猝逝，成了劉家錐心之痛。劉先生指，餘生要找出兒子死亡背後，是否涉及人為疏忽。

初次抱起兒子畫面歷歷在目

「我一直保留着兒子生前遺下的藥物及飲剩的電解質飲品。」為怕淡忘記憶，他把兒子生前最後40多小時的片段，記錄在5頁紙上，滿載思念。他的獨子在沙士疫症爆發後的2003年年底出生，「還記得在冰冷的產房，首次抱起初生兒子，感到陣陣暖意。」

豈料第2波新冠疫情期間，其獨子卻猝逝，他說，「當時牽着兒子蒼白僵硬的手腕，沒料到成了最後的接觸。」他指，過去兒子在學校遇到不公平對待，他毫不猶豫挺身而出，討回公道。現時面對兒子離世的疑點，作為爸爸的他，亦願以餘生為兒子發聲。

記者：關英傑

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
前TVB花旦與富三代老公離婚 自爆狂跪猛跌吐露心聲：邊度跌倒邊度起翻身
前TVB花旦與富三代老公離婚 自爆狂跪猛跌吐露心聲：邊度跌倒邊度起翻身
影視圈
10小時前
央視新聞聯播播出解放軍無人機飛過台北101的畫面。
00:17
圍台軍演︱解放軍無人機罕見飛過台北101 微博「示威」發帖：你就在我的舷窗下︱有片
即時中國
11小時前
成龍罕談兒子房祖名認疏離形同陌路 自爆一句話毀父子關係：他一打電話給我就有問題
成龍罕談兒子房祖名認疏離形同陌路 自爆一句話毀父子關係：他一打電話給我就有問題
影視圈
11小時前
62歲金像影帝被女兒要求寫新遺囑 廿年前已立平安紙 早前入院割瘤再談「續命」傳言
62歲金像影帝被女兒要求寫新遺囑 廿年前已立平安紙 早前入院割瘤再談「續命」傳言
影視圈
9小時前
大埔女子聲稱不滿牛肉質素 大鬧火鍋店亂扔碗碟 再反抗警員遭噴椒制服｜有片
02:09
大埔女子聲稱不滿牛肉質素 大鬧火鍋店亂扔碗碟 再反抗警員遭噴椒制服｜有片
突發
9小時前
紅磡馬頭圍道女途人疑衝燈 捱九巴撞倒捲車底重創亡
01:00
車Cam｜紅磡馬頭圍道27歲女途人疑衝燈 捱九巴撞倒捲車底重創亡
突發
14小時前
凡士林不只保濕！藥劑師公開10大隱藏妙用 混合1物輕鬆磨砂去角質
凡士林不只保濕！藥劑師公開10大隱藏妙用 混合1物輕鬆磨砂去角質
食用安全
21小時前
李龍基12字回應王青霞「已婚生子」傳聞 提及因果報應仍心繫未婚妻？孤獨玩飛機過聖誕
李龍基12字回應王青霞「已婚生子」傳聞 提及因果報應仍心繫未婚妻？孤獨玩飛機過聖誕
影視圈
18小時前
港人北上忘帶回鄉證 旨意「刷臉通關」出事  驚現陌生人面孔被帶走 最後咁解決...
港人北上忘帶回鄉證 旨意「刷臉通關」出事  驚現陌生人面孔被帶走 最後咁解決...
旅遊
15小時前
林俊傑首認父女戀 帶細20年內地網紅女友見家長 JJ緋聞不斷鍾情豐滿索女
林俊傑首認父女戀 帶細20年內地網紅女友見家長 JJ緋聞不斷鍾情豐滿索女
影視圈
9小時前