東岸板道東段今開放 市民試行玻璃橋感受「腳下維港」

位於東區走廊下的東岸板道（東段）今日（29日）起開放予公眾使用，該段海濱長約1.1公里，亦是連貫堅尼地城至筲箕灣、約13公里北角海濱的「最後一公里」，吸引不少市民前來「打卡」見證。有街跑愛好者大讚「路況好，通道寬闊」，日後會來回跑整個海濱長廊；亦有特意駕車前來的狗主指環境很乾淨和舒服。

與西段一樣，東段亦是24小時開放，當中引入不少特色設施，包括一道長20米、闊3米的玻璃觀景台，市民只需穿上場地提供的鞋套，便可踏上玻璃走廊，感受腳下的維港。開放時間為每日上午十時至下午六時，如天氣欠佳，觀景台將暫停開放。

沿途設有單車速度偵測器

此外，整段東岸板道均是「海濱共享空間」，設有共享徑讓行人、跑步人士及單車人士共用同一空間。在東段，沿途設有一部單車速度偵測器，上面有告示提醒「騎踏單車時時速不可超過每小時15公里」。而鄰近電照街，亦設有寵物友善區，讓巿民與牽繩寵物放鬆、放電，該處明年首季也將開放小食亭和可提供餐飲服務的多用途室，現時正在裝修中。

在附近上班、專程過來「試跑」的譚先生指，今天由鄰近渣華道的海濱出發到終點（東段）共約1.5公里，雖然第一天開放人流較多，但整體感覺仍然是不錯，預計日後會轉到新海濱作長跑訓練，可以來、回跑約共26公里。他大讚「新路好闊」且路況良好，跑步時GPS定位亦都沒有阻擋，「開放後很方便，因為我在附近上班，可以跑完步先去。（會否推介給其他跑友？）不用推介的，有好的路他們也會自己來。」

第一時間帶同愛犬到來體驗

市民張先生今日帶同兒子及迷你牧羊犬「Taki」駕車前來。他表示，以往會去郵輪碼頭、中環海濱及一些寵物友善商場，得知今早東岸板道（東段）正式開放，便第一時間與愛犬感受新路，從北角海濱公園開始步行至玻璃觀景台，他們也特意停留體驗。張先生稱相比西段，這裏是剛剛新開放，地方也乾淨些，「（西段）開了一年已經開始污糟，這裏當然地方好些，整體感覺很舒服，如果可以踩着單車就更加好，很快會人山人海，希望養寵物的人大家可以注意衞生，盡量自行清潔地方。」

特意前來體驗玻璃觀景台的元朗區居民伍先生表示：「佢唔會很高，所以唔會驚。」他稱活動很有新鮮感，加上整個環境不錯，也可以觀望海景，惟玻璃範圍稍為較短，「如果可以再長一些，可令到體驗更加深刻。」他亦有打卡留念，準備上載到社交平台與朋友分享「靚景」。

東段亦吸引許多釣魚愛好者「轉場」過來垂釣，其中住在東區的北京遊客劉先生指，由於「今天剛開放」，故特意前來釣魚。自早上9時多開始，他釣了1個多小時便收穫約半袋漁獲，又稱讚維港的「水質好、魚兒多」。

何文堯到場視察後指，東段開放比預期更加受歡迎。

有足夠空間日後可舉辦不同活動

海濱事務委員會主席何文堯今早到場視察，他稱，今天東段開放比預期更加受歡迎，於早上6時許到場時，已有市民等候使用新跑道，「現在也很多人」。他提到，參考西段開放時有市民反映「好像行年宵」，故會商討如何預備安排人手，疏導人流等。

他亦指，東段的板道比西段的寬敞，預計有足夠空間讓日後其他持份者舉辦不同活動。此外，新路段除可觀看日落，早上亦可以看日出，「於維港東面鄰近消防局碼頭，有幾個位原來可以影到好靚的維港日出。」

被問及有市民認為玻璃觀景台太短，他提到自己在試行時也覺得「唔夠過癮，短了一點」，又稱觀景台是一個「新嘗試」，是全港第一個，相信累積經驗後，日後若應用到在其他地方，可以考慮加長或作其他安排，令市民有更嶄新體驗。

記者：何姵妤

攝影：蘇正謙

