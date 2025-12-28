東岸板道東段．多圖︱12.29開放 港島海濱正式貫通 附玻璃觀景台、寵物友善區 即睇5個出入口位置

【東岸板道】政府宣布，北角東岸板道（東段）明日（29日）上午6時起開放予公眾使用，開通這「最後一公里」。當局指，這標誌由堅尼地城至筲箕灣全長約13公里的港島海濱正式貫通，實現海濱發展的願景之一。

東岸板道東段︱堅尼地城至筲箕灣 港島海濱正式貫通

位於東區走廊下的東岸板道全長約2.2公里，分為東、西兩段，各長約1.1公里。政府提到，貫通東岸公園及北角海濱花園的西段自今年初開放，深受大家歡迎，而明日開通的東段連接北角海濱花園及鰂魚涌海裕街，達致「一板貫通，暢踏西東」。

東岸板道東段︱24小時開放引入不少特色設施

東段與西段一樣，24小時開放（體驗式玻璃觀景台除外），並引入不少特色設施，包括：

體驗式玻璃觀景台，讓遊人可感受腳下的維港。開放時間為每日上午十時至下午六時，如天氣欠佳，觀景台將暫停開放，而進入觀景台的巿民須穿上由場地提供的鞋套，主要是為了安全起見及保護玻璃；

近電照街的寵物友善區，讓巿民與牽繩寵物放鬆放電，再一起踏上板道賞維港，該處亦設有明年首季開放的小食亭和可提供餐飲服務的多用途室；

數個多功能開放式空間，可供申請舉辦展覽、藝術和社區活動。多位本地藝術家亦為空間增添生氣，除設置藝術裝置外，亦在橋墩展示海洋生物和東區吉祥物「東東」遊覽東區人氣景點的圖案；及

最東端近鰂魚涌入口設有小型廣場，而相連的海裕街行人路已經擴闊，提高暢達度。

東段同樣採用西段「海濱共享空間」和人寵共融的管理模式，設有共享徑供市民進行步行、緩跑、騎單車等活動，同時亦設有行人專用路徑，提供額外選擇。牽繩寵物可與其主人一起享受東段設施。另外，在民康街附近亦設開合橋，配合船隻運作需要。

東段設有五個出入口，由西至東分別如下（見下圖）：

1 經書局街右轉入北角海濱花園（由北角港鐵站A1出口步行約四分鐘）；

2 經渣華道北角汽車渡輪碼頭旁的行人斜道（由北角港鐵站A1出口步行約五分鐘）；

3 經民康街連接橋（由北角港鐵站A1出口步行約八分鐘）；

4 經健康東街梯級橋（由鰂魚涌港鐵站C出口步行約五分鐘，此入口明年第三季起加設輪椅樓梯升降機）；及

5 經海裕街（由鰂魚涌港鐵站C出口步行約五分鐘）。



另外經電照街遊樂場旁的升降機及樓梯將於明年首季開放。

東段設有五個出入口，圖示1至5的位置。

東段設有五個出入口，圖示入口處。