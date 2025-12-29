Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

16歲印度男生涉阻港鐵車門關閉 精神科報告指被告不適宜答辯 押明年2月聆訊

社會
更新時間：13:14 2025-12-29 HKT
發佈時間：13:14 2025-12-29 HKT

16歲印度裔男學生涉用手擋地鐵車門，阻礙車門關閉，他被控一項刑事損壞罪，今（29日）於東區裁判法院再提堂。辯方引述精神科報告指男學生不適宜答辯，將致函律政司探討以其他方式處理。裁判官林子康應申請押後案件至明年2月23日作聆訊，屆時控方須證明被告作出涉案行為。期間被告續准保釋。

辯方甫開庭透露，早前索取的2份精神科報告均顯示被告不適宜答辯。控方隨後申請押後至明年2月23日，索取監護令報告等3份報告。辯方表示，將寫信予律政司探討以其他方式處理，另反對控方在目前階段索取報告，認為須先證明被告曾否作出涉案行為，之後再索報告。

案件一度押後，控方之後改為申請押後作聆訊，以證明被告曾否作出涉案的行為，期間辯方會致函律政司。林官批准申請，押後案件至明年2月23日進行聆訊，原定2月13日的提堂被擱置。

被告TILANI Aryan M，報稱學生，被控於2025年10月18日，在香港灣仔軒尼詩道港鐵灣仔站往柴灣方向的港鐵（11號列車）車廂（163號車廂）內無合法辯解而損壞屬於香港鐵路有限公司的港鐵11號列車163號車廂A1門，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。 

被告早前獲准以3萬元現金，和2萬元人事擔保保釋，期間不得離開香港、須交出旅遊證件、居於報稱地址、更改住址前24小時須通知警署、須遵守宵禁令，以及不得踏足任何港鐵站。 

案件編號：ESCC2712/2025
法庭記者：雷璟怡
 

