公立醫院收費改革︱元旦日實施 議員倡增夜間門診服務名額 強化公私營協作

公營醫療服務收費改革於元旦日起實施，急症室收費加價至400元，危殆及危急病人可獲豁免；普通科門診、專科門診、處方藥物及住院費用等亦同步調整。兩名立法會議員均建議政府增加政府夜診服務，及加強公私營協作。

選委界立法會議員陳凱欣今早（29日）在電台節目中指出，夜診服務不足問題值得關注。以深水埗區為例，該區人口逾40萬，只設有6間家庭醫學門診，其中僅長沙灣診所於星期一至五提供夜診服務至晚上10時。居民在缺乏選擇的情況下，有需要時最終只能前往明愛醫院急症室輪候。她期望政府能增設夜診服務。

陳凱欣提倡加強公私營協作

收費改革設有每人每年1萬元的公營醫療費用上限，並於元旦日起接受申請。陳凱欣表示，不少市民反映申請手續較為繁複，除須審核病人經濟狀況外，同住核心家庭成員的八達通等儲值卡餘額亦列入審查範圍，令部分家庭感到憂慮。她希望醫管局及政府能加設專責隊伍，協助市民辦理手續。

陳凱欣進一步建議，政府應於部分區域加強夜診服務。她早前已在立法會反映相關情況，雖醫管局答應於2026年第二季起逐步增加約2.5萬個夜診名額，但她認為增幅仍不足以滿足需求，建議提早擴充名額。此外，她提倡加強公私營協作，或可與非牟利慈善機構的中西醫服務合作，「錯開」應診時間，由非牟利團體將服務延長至晚上10時至12時，以填補服務空隙。

應加快設立更多非牟利社區藥房

不少市民亦擔心藥費上升加重負擔。陳凱欣認為，應加快設立更多非牟利社區藥房，並配合公營醫療收費改革的推行時間，以降低市民的憂慮。她同時指出，家庭醫學中心門診必須為偶發性疾病增加名額，否則病人最終只有轉往急症室求診。此外，她建議優化醫院管理局手機應用程式「HA Go」系統，讓長者可以透過身份證查閱累計醫療費用，提高使用便利性。

鄧家彪：應進一步優化醫療費用減免機制

工聯會立法會議員鄧家彪在同一節目中表示，憂慮醫療收費增加後，部分市民或因此延誤就醫或減少用藥。他認為應進一步優化醫療費用減免機制，並加強宣傳，讓市民清楚了解申請程序。他透露，合資格申請者約有140萬至150萬人，但目前僅約5萬宗申請成功，兩者差距顯著。

鄧家彪亦擔心，公營系統加費後，私營機構可能跟隨調整，無法達成分流病人的效果，建議醫管局密切監察情況。他同時指出，夜診服務確實有待提升。若所有領取長者生活津貼的受助人，不論年齡皆可自動納入醫療費用豁免機制，將可大幅減輕醫管局的行政負擔，同時提升長者的醫療保障與幸福感。

