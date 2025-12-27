急症室加價至$400 當局指系統有空間酌情處理 籲勿元旦凌晨「衝閘」

公營醫療服務收費改革元旦日起實施，公立醫院急症室收費加價至400元，分類為危殆及危急的病人可獲豁免收費。醫院管理局聯網服務總監王耀忠今早(27日)在電台節目表示，完成電腦系統更新、前線人員培訓及內部流程整合等多方面準備工作，並增聘逾千名服務大使協助市民。

收費、取藥系統已完成最終測試

王耀忠表示，過去一段時間做了很多準備工作，包括對內對外宣傳，向市民、同事和病人講解改革的不同環節、涵蓋範圍和大家關心的事項，並已完成病人收費、取藥等相關電腦系統的調整、更新及最終測試，所有系統運作穩定；透過跨團隊協作，確保病人接受服務時不受收費改動影響；提到病人最擔心醫療收費減免機制，關注相關過程如何運作、哪些人受惠、如何申請等。他指出，已經安排超過100人專隊成員在不同聯網協助病人，目前運作大致暢順，服務初期亦會安排超過1000名服務大使，在不同醫院協助病人，作出支援。

若病情出現變化 按出院前級別收取費用

對於第三類（緊急）、第四類（次緊急）及第五類（非緊急）病人收費將調整至400元，王耀忠指，急症室分流制度行之有效，護士按病人的維生指數、臨床狀態及緊急程度分類，若病人在分流後病情出現變化，醫護團隊會重新評估，最終收費將以病人離開時的最終分流級別為準。

針對外界對藥物收費調整的疑慮，王耀忠稱，對於新安排下每種藥物將收取15元，以四星期為一個收費單位，這僅為內部計算開支的行政單位，並非限制病人的配藥期限。他強調，病人的覆診期及實際獲處方的藥量，不會因新的收費模式而受到任何影響，市民可安心。

嚴格把關「走數」 濫用服務及拖欠費用者將被追討

對於外界擔憂1萬元全年收費上限可能引致服務濫用，王耀忠指出，收費上限只適用於有「臨床需要」的醫療服務。若病人經醫生評估後已達到出院標準但拒絕出院，團隊會與病人及家人詳細商討病情和出院安排，如果不肯出院，有機會暫停收費上限。

至於「走數」問題會否加劇，王耀忠表示，當局會循現行機制追討，包括發出帳單、電話催收，甚至採取法律行動，以及向小額錢債審裁處申請追討。九成病理化驗維持免費 CT掃描等非緊急服務將設新收費。

收費按「共付」理念 籲巿民勿衝閘

醫院管理局總行政經理（專職醫療）潘綺紅強調，是次收費改革並非單純為了「加價」，其核心目標是改革公營醫療的架構，理順服務的資源投放，並通過共付理念，理順服務及減少浪費，讓公帑能持續地幫助服務發展。

被問到急症室收費前，市民會否為在元旦凌晨「衝閘」，潘綺虹認為，急症室調整收費並非第一次，人員相當熟悉流程，對病人會寬鬆處理，亦會加派人手維持秩序，最重要是如果身體不舒服才去急症室，若過了午夜12時，系統有空間酌情處理，會作彈性安排。

潘綺紅續稱，急症室退款制在新安排下恒常化，已登記繳費但其後決定不等候、且未獲醫生診治的病人，可於24小時內申請退款。退款金額為350元，當中50元差額為分流護士提供了專業評估及初步護理服務的成本。

九成病理化驗維持免費 CT掃描等非緊急服務將設新收費

在新安排下，病理化驗服務將引入三級制。潘綺紅解釋，基礎級並不須要收費，涵蓋絕大部分項目，如痰、尿液及「三高」相關的常規化驗；進階收費50元，高端收費200元，如涉及基因測試等項目。她又指約九成現有的化驗項目均屬於免費，包括手術後的切片檢查，市民毋需過分擔心。

此外，非緊急的放射科服務亦會調整。X光檢查維持免費，但部分服務如超聲波造影、電腦斷層掃描（CT）等，將根據複雜程度收取250或500元。王耀忠補充，所有緊急情況下，如急症室或住院期間所需的檢查，一律維持免費。

簡化費用減免申請 設立「有條件減免」

為支援有經濟困難的病人，醫管局已同步優化醫療費用減免機制。潘綺紅表示，截止上星期，已收到5萬多的申請，醫管局已於七個聯網成立共10個專責團隊，投入超過170名人手，專門處理及審批減免申請，預計初期將有多5倍的申請個案，會視乎情況調配人手；她亦呼籲病人不用擔心，一定會在1月1日或覆診之前獲發減免證明書。同時亦特設 「有條件減免」 的過渡安排，有需要的病人只需在求診時簽署一份聲明書，承諾在三個月內補交所需文件，即可即時獲得費用減免。

