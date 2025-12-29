粵車南下惹「雙標」爭議 議員專家質疑限制「黑玻璃」不環保 促修例接軌國際

「粵車南下」入境市區本月23日起正式實施，每日名額100個，惟近日有多部粵車兩側車門玻璃較本地車輛不透光，即使用俗稱的「黑玻璃」，惹來市民質疑驗車條件雙重標準。有立法會議員及汽車業界均認為，現行法例過時兼不環保，亦可能予市民一種「差別待遇」觀感，促請政府審視法規與時並進，以配合區域融合與環保發展。運輸署回覆指，一直密切留意其他地方的汽車科技發展及車輛標準，定期檢視現有法例和指引。

李耀培：不同國家地區已放寬黑玻璃限制 有助隔熱節能

根據現時本地法例要求，車輛車頭擋風玻璃和前座側窗必須達到70%或以上透光度，後座側窗和車尾擋風玻璃則要求最低44%。不過近日多輛來港粵車，被發現車門窗屬「黑玻璃」，密不透光，引來社會質疑。運輸署早前稱，短暫停留車輛擋風玻璃仍需符合要求，但不適用於前座兩側玻璃。

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培向《星島》記者表示，香港現行車輛玻璃透光度、左軚車行駛等規定，與國際趨勢及內地做法存在差異，加上目前全球汽車設計普遍注重節能環保，許多國家和地區對車輛B柱以後玻璃及後擋風玻璃的透光度限制已大為放寬，例如內地對此並無嚴格管制，有助於隔熱節能，降低空調能耗。

他又指，雖然透光度低或影響司機觀看倒後鏡，但隨着電子倒後鏡普及，認為即使放寛有關規定，相信科技已能彌補「黑玻璃」對安全性的影響，反問「為何不少國家和地區都可以用，但香港就不能呢？」

陳恒鑌：標準嚴格值得商榷

民建聯立法會議員陳恒鑌表示，現時世界各地對車輛玻璃標準不一，香港以執法人員能看見車內、司機能看清窗外為由，維持較高的透光率要求。然而，在街燈普及的環境下，現行標準是否仍需如此嚴格，他認為值得商榷。選委界議員何敬康質疑本港法例嚴重過時，指內地、日本、歐美等地對黑玻璃要求很寬鬆，加上香港天氣越來越熱，在節能和舒適考慮下，政府應與時並進檢視法例。他承諾在新一屆立法會任期內積極跟進。

莊豪鋒：現行法律或予人「差別待遇」觀感

實政圓桌候任議員莊豪鋒認為，現行法律可能予人「差別待遇」觀感，但強調不應因個別問題如「黑玻璃」規格，影響整體「粵車南下」計劃的推進，建議運輸署統一現有車輛標準，避免因規格不一致引來爭議。他表示，隨著汽車技術進步，使用「黑玻璃」可達到節能效果，例如減少陽光直射，降低車內溫度，從而節省空調耗油。不過他認為這並非運輸署最迫切處理的交通問題，任何改變應循序漸進。

問及若日後要求粵車更換「黑玻璃」才可來港，會否不太環保？陳恒鑌表示認同，指香港對汽車玻璃的要求已不合時宜，目前進口車輛包括平行進口車，抵港後均須更換玻璃以符合本地標準，過程耗時，且造成浪費。他又提到，現時法例容許車主加裝窗簾，實際效果與不透光玻璃無異，希望政府藉此機會檢視法例。

李耀培表示，香港至今仍沿用《道路交通條例》的舊有標準，導致部分進口車輛，尤其是通過「水貨」渠道來港的汽車，須更換全車玻璃方能符合驗車要求，造成資源浪費且不環保，應該與時並進。

曾任警務人員的候任立法會議員陳祖光表示，兩地對於車窗玻璃的透光度要求有差異，尤其在擋風玻璃與側面玻璃的規範上，香港在安全考量上設定較高標準，有利行車安全，但認為條例有檢討空間。

運輸署：定期檢視法例和指引

運輸署回覆查詢時指，《道路交通（車輛構造及保養）規例》（第374A章）指定了在港領牌的汽車的安全玻璃的要求，包括所有汽車玻璃的透明度必須不會令該汽車內部景觀不清晰。運輸署一直密切留意其他地方的汽車科技的發展，並參考他們不同的車輛標準，定期檢視現有法例和指引，包括徵詢執法部門。

