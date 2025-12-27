聖誕︱西九文化區迎人潮 旅客參觀故宮館、眺望維港景：不枉此行

聖誕節連周末假期來到第3日，今天（27日）陽光普照，《星島頭條》記者下午3時前往西九文化區一帶，發現不少市民帶同「毛孩」在草地上曬太陽嬉戲，亦有許多自由行和旅行團遊客前來拍照打卡，並到故宮文化博物館參觀。有旅客表示，故宮文化博物館的展覽主題鮮明，「大飽眼福」，而從博物館出來便可以眺望維港海景，認為「不枉此行」。

古埃及展︱紀念品店續打蛇餅 法老貓公仔已補貨

香港故宮文化博物館「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」開幕即爆紅，曾因參觀人數過多，館方要暫停即場售票。記者今日所見，一樓紀念品商店的付款隊長仍然「打起蛇餅」，而早前賣斷市的「法老貓咪毛公仔系列」和「古埃及文明大展毛絨掛飾盲盒」亦已經返貨。有市民選購3個售價128元的盲盒掛件，稱會用來獎勵上小學的孫女，又表示玩具製作精美，但「128元都小小貴，要是在100元以下就好了。」

內地客：故宮館太多人 廁所都要排隊

跟團來港的河南遊客張小姐表示，今日午餐後已抵達西九文化區參觀。她指不少內地社交平台都有人推薦香港故宮文化博物館，認為是「香港標誌性旅遊景點」，因此成為今次旅途中唯一的博物館行程，稱讚「環境一流，很多東西看」。她又指，隨後打算前往尖沙咀等地購物，「由於工作原因也經常來香港，每次都會買下東西」，直言香港的貨品充足，而且質量較內地免稅店更有保障，「一般還是覺得香港的貨更真一些。」

珠海情侶何小姐和王先生來港過周末，今次特意來看看香港故宮文化博物館。何小姐稱，「（香港）故宮在內地知名度很高」，門票也不貴，埃及主題展很有趣，但就直言「太多人了，廁所都要排隊」。王先生亦表示，由於二人均在外資銀行上班，因此享有聖誕假期。他們昨日抵港，去了主題樂園，今早在東涌一帶的商場購物，消費約2,000元人民幣，笑稱「喜歡甚麼就買了，沒有特別做功課，香港的潮牌店貨很多。」

港人舉家支持留港消費

港人曾先生一家三口選擇留港過聖誕，今日到西九海濱散步，帶寶寶享受人生第一個聖誕假期。他表示，明白早前因宏福苑大火，社會取消了不少慶祝活動，但依舊覺得今年聖誕節氣氛濃厚，多處裝扮不俗，亦吸引不少遊客特意前往，「呢兩日雖然降溫，但太陽好好，香港嘅聖誕裝飾規模都唔錯」。他又笑稱全家人支持留港消費，「香港都好多嘢睇，好玩嘅地方都多。」

記者：謝宗英

攝影：劉駿軒