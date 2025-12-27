2025十大時事金句｜「超前部署」變潮語 「盲人開車」惹笑聲 江旻憓「大家食咗飯未」成最暖問候？

2025年即將過去，回顧一年來香港大事固然多，亦衍生不少令人難忘的「金句」，既有來自高官、名人，甚至女學生普通的一句「反正都遲了」，也可瞬即爆紅。《星島頭條》精選本年十大時事金句，其中國際熱氣球節事件，「港媽」妙語連珠怒斥主辦單位的片段，相信不少人仍記憶猶新。

2025年十大金句︱1. 「政府公開文件就公開，不公開文件就不公開」

今年1月，有大學生媒體報道關愛隊有部分KPI未能查實，以及懷疑有非成員穿上制服「打卡」，而其向政府提交的工作和財務報告不公開。當時荃灣民政事務專員區家盛被追訪期間回應指：「政府公開的文件公開，不公開的文件就不公開。」民政總署其後解畫，指未有發現KPI不達標情況，統整有關關愛隊表現的資料後，會以適當形式向市民提供。

中大校長盧煜明履新 回應《大學線》關愛隊報道：社會有不同意見 屬學習機會

2025年十大金句︱2. 鄧炳強讚莊雅婷「棄暗投明」

3月15日，保安局局長鄧炳強出席一個青年節活動時，提到同場的民建聯西貢區議員莊雅婷，2018年放棄到英國讀名牌大學而選擇到北大讀書是「棄暗投明」，讚其對服務社會充滿熱誠。莊雅婷數月後曾參選港姐，引起爭議，其後因應社會和政黨反應而退選。

大灣區咖啡青年節開幕 鄧炳強親試豆汁咖啡 寄語港青把握灣區機遇｜Kelly Online

2025年十大金句︱3. 江玉歡：「盲人開車」

4月15日，立法會議員江玉歡在立法會《2025年道路交通(修訂)條例草案》委員會會議上，問及運輸署有何措施便利殘疾人士時不慎舉錯例，說「電子駕駛執照對於殘疾人士，尤其係『盲人』嚟計，你哋有無諗過對佢哋有咩便利？」同場議員聽後即時反應，笑問：「盲人識揸車？」一眾委員捧腹大笑。江玉歡聞言發現說錯話，自己也忍不住笑。

關注殘疾人士申電子駕照 江玉歡提問誤用「盲人」舉例惹全場大笑 本尊咁回應...︱Kelly Online

2025年十大金句︱4. 超前部署／寧安全莫後悔

今年極端天氣頻繁，其中7月10日天文台一度發出紅色暴雨警告，由政務司司長陳國基領導的「應對極端天氣督導委員會」當日提前公布翌日停課，中一入學註冊手續亦順延。豈料7月11日風和日麗，加上有學生反映一年一度的結業禮因此無法舉行，感到失望，坊間普遍質疑政府太早決定。

面對排山倒海批評，陳國基同日於社交平台主動承擔責任，解釋事前聽取天文台匯報，指當日極端情況下全日可能出現香港有記錄以來第五大的降雨量，明白超前準備可能帶來的不確定性，但認為「寧安全、莫後悔」。自此「超前部署」一說，也成為了另類潮語。

「超前部署」停課捱批 陳國基解畫稱艱難決定：哪怕「做多」 都應該「寧安全、莫後悔」

2025年十大金句︱5. 甯漢豪盼狀元做大廚

發展局局長甯漢豪於7月12日，中學文憑試（DSE）放榜前夕出席活動時表示，人生還有很多選擇，期待有一天當媒體訪問狀元時，「他們會說想成為一位大廚、我想做舞台設計、我想做歌唱家、我想做電台」，而非人人都想做醫生、工程師。不過一周後DSE放榜，絕大部分升學就業志向都是傳統高收入專業人士相關科目，無人想做大廚，似乎局長有點一廂情願。

DSE放榜2025︱為何狀元總讀醫？甯漢豪寄語：非一試定前程 期待狀元志願做大廚

2025年十大金句︱6. 「遲都遲了」女生氣定神閒爆紅

9月1日開學日，電視台一如以往到學校區訪問學生。其中有線新聞採訪一名女學生Ella，雖然已經遲到，但毫不緊張。記者追問為何仍慢慢走，她說：「唔緊要啦，遲咗反正都（反正都遲了）。」其氣定神閒、視遲到如無物的反應，加上一陣「仙氣」，瞬即在網上爆紅。

「遲都遲了」美女學生開學遲到爆紅 全城起底讀星級中學年學費X萬 被勸原地出道

2025年十大金句︱7. 熱氣球節變「放風箏」 苦主字字珠璣怒爆主辦單位

中環海濱國際熱氣球節於9月4日開鑼，惟市民入場才後發現因牌照問題，熱氣球僅供展示，不提供乘坐升空體驗，怒斥主辦方「詐騙」。其中苦主之一、港媽何女士受訪期間，透露當日刻意請假前來，烈日之下排隊幾小時：「我嚟坐熱氣球，原來你連license（牌照）都無，我畀六百幾蚊，睇你放風箏呀？」又稱：「所有嘢都蝕哂，時間、心靈和肉體上都好大損失，血壓快要去到200幾，就快要call白車瞓喺度喇！」

何女士表現相當激動，但有條有理、字字珠璣，金句連爆之餘一句粗口都沒有，亦令事件關注度大增。其兒子亦在旁為母親遞水「降溫」，獲讚孝順仔。何女士本身是美食KOL，或許平日訓練有素，鏡頭面前毫不怯場。

熱氣球嘉年華｜爆紅「激動港媽」Botan背後故事有洋葱！勞氣全因身邊自閉症子：尋日係佢重要日子

2025年十大金句︱8. 江旻憓：「大家食咗飯未呀？」

立法會換屆選舉12月舉行，任職馬會的巴黎奧運金牌得主、「微笑劍后」江旻憓，突然轉跑道參選，最初有傳她參加地區直選，但由於持有加拿大護照，改為「空降」旅遊界參選。不過江旻憓欠缺業界經驗被質疑，她11月3日宣布參選當日回應傳媒稱，「體育精神適用於所有界別」。其後步行前往報名途中，面對傳媒追訪，未有多作回應，只反覆說：「大家食咗飯未呀？」

最終江旻憓以131票擊敗取得23票的對手馬軼超。當選後，江旻憓除了在點票現場統一讀稿回應外，未曾公開發言，多次婉拒向記者「講兩句」。未知在新一屆立法會，何時才可等到她「開金口」。

江旻憓參選旅遊界 已申請放棄加拿大護照：體育精神適用所有界別｜立法會選舉2025

江旻憓參選立法會 遭半百記者包圍「舉步維艱」 展招牌笑容：大家食咗飯未？｜多圖

大棋盤︱議員難「頭戴幾頂帽」？江旻憓身份料有調整 有人已超前部署「減磅」

2025年十大金句︱9. 「沒有奇蹟，只有累積才有成績」

與江旻憓相映成趣的，是任西貢區議員多年的方國珊，她沒有後台，在將軍澳地區工作紮根多年，過去在舊選制參選5次立法會都落選。今屆她再接再厲終於圓夢，在新界東南選區以58,828票高票當選，成為地區直選「票后」。她在當選後向傳媒表示：「沒有奇蹟，只有累積才有成績。」

常說政治是一門殘酷的遊戲，方國珊由42歲初次參選，到如今59歲終於晉身立會；但亦有人在地區營營役役多年，仍無緣上流。

立法會選舉 ‧ 新界東南｜方國珊終「圓夢」躋身立法會 奪5.8萬票成全港票后：沒有奇蹟 只有累積才有成績

2025年十大金句︱10. 建造業「爛到不能再爛」

大埔宏福苑火災後，社會關注建築工程施工質量與安全保障，近期更接連有醫院工程被發現有工序涉及呈交偽造證明。醫療衞生界立法會議員林哲玄12月11日直指問題嚴重，事件在10年醫院建設計劃接近完成階段才被揭發，情況不理想，事件揭示香港建造業存在大問題，批評業界「爛到無得再爛」，「層層造假、層層壓榨，在香港請黑工、糧又唔出，又拖欠薪金」，認為近日災情亦與此不無關係，必須改革。

不過，發展局局長甯漢豪同日回應指，各行各業都曾有文件造假的事發生，她不同意代表建造業差勁，強調本港建造業多年來，在區域及國際上有良好的聲譽，只是有個別人士不守規矩，形容他們為害群之馬。

瑪嘉烈擴建工程疑偽造證明 林哲玄轟建築業「爛到無得再爛」 甯漢豪不認同： 業界有個別害群之馬