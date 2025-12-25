Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

通脹持續上升、生活成本壓力加大 林振昇：今年打工仔加薪期望相對保守

社會
更新時間：10:38 2025-12-25 HKT
發佈時間：10:38 2025-12-25 HKT

港九勞工社團聯會早前發表2025至26年度「薪酬趨勢及期望調查」，建議僱主明年加薪幅度不應低於3.5%。勞聯主席、立法會議員林振昇今早（25日）在一電台節目表示，今年「打工仔」加薪期望相對保守，較往年明顯回落，相信主要原因是面對凍薪的同時，通脹持續上升，生活成本壓力加大，加上受公務員凍薪等因素影響整體氣氛。

期望加薪幅度回落至3％至4％

他指調查訪問了超過1300名打工仔，上年度有46％人有加人工、48％人被凍薪，減薪只有極少數，相信與整體經濟及公務員凍薪有關係，而今年打工仔的期望加薪的幅度，由往年的5％至7％，回落至3％至4％，相信與近來失業率高企相關，擔心被解僱後難找工作。

他續解釋，雖然整體通脹率不高，但巴士都加價4%、公屋又加租一成等，被凍薪的打工仔相對難維持購買力，影響生活質素，感受到生活的壓力，同時因應經濟情況，有些僱主放緩招聘，員工需要做多一些工作，卻未能在薪酬中體現，始終會令員工感到不滿意。

至於反映期望加薪的行業，他指調查是按會員分布來看，部分來自公務員及公營機構，亦有飲食業、與維修或工程相關的工友等。

記者：郭詠欣


相關新聞 ：加人工｜調查揭打工仔明年加薪期望相對保守 勞聯倡幅度不低於3.5%

 

