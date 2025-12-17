加人工｜調查揭打工仔明年加薪期望相對保守 勞聯倡幅度不低於3.5%

港九勞工社團聯會今日（17日）發表2025至26年度「薪酬趨勢及期望調查」，建議僱主明年加薪幅度不應低於3.5%。勞聯主席、立法會議員林振昇表示，今年本港「打工仔」加薪的期望相對保守，較往年明顯回落，相信主要原因是打工仔面對凍薪的同時，通脹持續上升，生活成本壓力加大，加上受公務員凍薪等因素影響整體氣氛。

打工仔加薪期望跌至3-4%

林振昇表示，往年打工仔期望加薪7%至8%，但今年大部分期望僅集中於3%至4%。他認為與今年政府凍結公務員薪酬，以及失業率上升所帶來的不明朗因素有關，導致打工仔對加薪前景轉趨審慎。

公務員加薪主要有五大考慮因素

政府今日就新一份《財政預算案》展開公眾諮詢，問及公務員來年應如建議加薪，還是應繼續凍薪。林振昇期望，政府應依據薪酬趨勢調查再作評估，強調公務員加薪主要有五大考慮因素，包括薪酬趨勢調查、經濟狀況、政府財政、生活費用變動，以及公務員士氣與職方訴求，以確保薪酬具競爭力，並「追返呢兩年的通漲。」

逾3成受訪者稱公司小規模裁員

勞聯事務主任張瑩瑩表示，勞聯今年6月至9月展開「2025至26年薪酬趨勢及期望調查」，以問卷形式成功訪問1,383名來自不同行業的僱員。其中有逾兩成受訪者表示，公司正在進行大/小規模招聘，另有兩成受訪者表示正在凍結人手。另外，有逾3成受訪者表示公司或機構正在小規模裁員，不足5%受訪者表示公司或機構大規模裁員。

調查亦問及受訪者薪酬調整期望的釐定因素，近7成受訪者認為加薪應基於通脹因素，約2成受訪者認為外圍經濟環境、公司業績、服務年資等因素，亦是薪酬調整的重要因素。至於薪酬升幅方面，不足4成受訪者預期不超越3%，逾2成受訪者預期超過3%，只有7.75%受訪者預期超過5%。

勞聯財務主任黃永權表示，當前本港經濟穩步復甦，但薪酬增長持續滯後，勞工實際獲得感較低下，同時整體生活成本亦維持上升。薪酬調整須對沖生活成本上升，反映個人貢獻的同時給予勞工實質獲得感。

記者：黃子龍