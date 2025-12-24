Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

粵車南下第一滴血？違泊感受地道「牛肉乾」 司機認錯交罰款：兜了很多圈都沒泊位

社會
更新時間：10:56 2025-12-24 HKT
發佈時間：10:56 2025-12-24 HKT

「粵車南下」昨日（23日）起陸續有掛「FT」字頭車牌的左軚廣東私家車，入境香港市區，每次停留最多3日。社會關注粵車來港會否「水土不服」，然而實施首日便已出現「First Blood （第一滴血）」。

粵車南下︱車主剛吃第一口午飯即被加餸食牛肉乾

一位網名為「粤港澳大灣區車神」的粵車南下車主，昨晚以「粵車南下第一張罰單」為標題，在「小紅書」發文，分享在港違例泊車並遭抄牌的經歷。他隨後在社交平台發文承認犯錯，並表示已即時繳交罰款，也強調「絕不走任何數」，又指自己的錯不代表其他南下車主都有問題。

「午飯時間兜了很多圈都沒有泊位」

涉事司機發文指，當日下午約2時09分收到違例泊車的電郵通知。他指當時午飯時間「兜了很多圈都沒有泊位」，實在餓得受不了，故在一個沒有任何黃線及咪錶的位置泊車用膳，惟「剛吃第一口午飯就收到了郵件」。從帖文圖片可見，事主將車輛停泊新填地街與碧街交界的路旁停下，在一間茶餐廳吃午飯。

事主上載繳費紀錄：絕不走任何數

網民在帖文下留言熱議，事主見狀在深夜再發文致歉，直言「係我錯，對唔住」，並已繳交所有相關費用，包括違泊罰款、隧道費及泊車費，強調「絕不走任何數」。他亦承認自己對香港泊車環境不夠熟悉，加上同行的記者及攝影人員均沒有車牌，令當日出行倍感緊張。

司機表示，事件純屬個人責任，「千錯萬錯都是我的錯」，並呼籲市民不要因其個案而對其他粵車南下車主產生負面觀感，強調「我一個人錯不代表其他南下車主都有問題」，希望社會多加包容及理解。他亦透露自己有正職工作，並非靠流量維生，宣布相關帳號將暫停更新，不再回應事件。

事主上載繳費紀錄，強調「絕不走任何數」。
事主上載繳費紀錄，強調「絕不走任何數」。

昨曾揚言將到鹿頸「跑山」

事主昨日接受傳媒訪問時表示，自小喜歡港產片，深刻的電影是《烈火戰車》，故行程當中會安排到鹿頸「跑山」，感受一下那裡的山路。

事件引起不少網民討論，有人留言調侃指「香港樓價全球第一、油價全球第一、抄牌速度都係全球第一」，亦有人認為香港泊車位一向供不應求，對外地司機而言確實具挑戰。

帖文及圖片來源：小紅書「粤港澳大湾区车神

 

