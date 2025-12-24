粵車南下｜陳恒鑌建議半年後檢討擴大名額 邵家輝倡推優惠吸引車主留港過夜

「粵車南下」進入市區首階段於昨日（23日）正式實施，首批掛有「FT」字頭車牌的廣東私家車於凌晨時分起，陸續經港珠澳大橋駛入本港市區。立法會議員陳恒鑌建議，計劃推行半年後應進行檢討，研究是否有條件進一步擴大名額。

陳恒鑌今早（24日）在電台節目表示，留意到昨日首批來港的粵車車主均表現雀躍，不少人在內地社交群組分享遊玩地點及申請手續等資訊。他相信隨着車主累積經驗、交流增加，相關資訊將日益豐富，「粵車南下」的申請意願也會逐步提升。

設專用通道或令輪候時間更長

陳恒鑌指出，觀察到粵車車主對本港路況不熟悉，尋找泊車位亦較困難，同時關注停車場充電設施等問題。他提到，部分內地電動車車身較大，需注意香港一些被稱為「死亡停車場」的狹窄場地，稍有不慎容易刮花車身。他建議車主可透過運輸署手機應用程式，預先查詢目的地停車場的泊位情況，並相信隨著粵車數量逐步增加，相關配套會更趨完善。

陳：粵車車主有互相提醒注意禮貌駕駛

陳恒鑌又稱，昨日已見不少粵車車主在內地群組分享駕駛經驗，提醒香港屬右軚駕駛，許多細節需時適應，尤其應注意禮貌駕駛，避免佔用右線（快線）、跟車太貼或非法泊車。

對於港珠澳大橋香港口岸輪候入境時間較長，陳恒鑌解釋，內地關口實行「人車分離」措施，過關後可能出現「車等人」或「人等車」情況，導致整體輪候時間增加，相關流程正逐步優化。有意見提出設立「粵車南下」專用通道，他認為在內地口岸安排上較為困難，若只開放個別通道予相關車輛，反而可能延長其他車輛的輪候時間。

此外，香港與內地假期不一致，內地假期期間粵車來港可能遇上本港上班繁忙日，建議可透過網上發布資訊，提醒車主盡量避開繁忙時段，並相信駕駛者會主動在網上分享實時經驗。

陳恒鑌強調，計劃僅屬起步階段，粵車車主需時適應本港交通習慣及事故處理程序，建議半年後檢討整體運作，並研究是否具條件擴大名額，一切須以安全為先。

籲本港駕駛者多予支持和禮讓

批發及零售界立法會議員邵家輝在同一節目上表示，相信粵車車主屬高消費群體。政府數據顯示，過夜與不過夜旅客的消費額相差顯著，這些車主最多可在港停留三天，若酒店及商場提供優惠，有望吸引他們消費及過夜，從而惠及周邊商舖，帶動本地經濟。即使不過夜，來港用膳、泊車等亦屬消費行為。

邵家輝提到，粵車車主初次駕車來港，對環境不熟悉，難免出現甩漏，呼籲本港駕駛者多予支持和禮讓，正如「港車北上」時內地車主亦包容港人，體現兩地互助精神。

他相信大灣區許多居民期待自駕來港，本港須在多方面配合，包括簡化申請程序、增加充電設施，並加強泊車位資訊發放。他指本港停車場普遍使用八達通進出及付費，對粵車車主可能不便，建議八達通公司可考慮向車主提供內含50元的免費卡，方便他們即時使用，其後再自行充值。

邵家輝認為，目前計劃僅開放100個名額，仍有很大承載空間，建議初期可加密檢討次數，每兩星期檢討政策一次，能否盡早放寬名額，以進一步提振經濟。

相關新聞：

粵車南下｜陳美寶指反應理想 100名額預約近爆滿 汽車協會籲港車保持距離

「粵車南下」開局良好 逐步放寬增經濟效益

首批粵車興奮入港區 飽覽美景「真係好爽」

