每日雜誌｜「兩餸一湯」升幅超甲類CPI 基層煮飯成本高 貧窮區反現高價兩餸飯 市民靠「慳錢大法」應對

《分裂的餐桌》系列之飲食成本篇｜港人三餐開支不少，《星島》自1月起每兩月進行飲食價格調查，並結合各區入息中位數，計算飲食成本佔收入的比例。結果顯示，葵青、觀塘及北區居民煮一餐「兩餸一湯」，分別佔每日預算約9%、8.8%與8.3%，負擔最重。經濟學者指出，買餸價格升幅高於甲類消費物價指數（CPI），基層煮飯反而更貴；儘管如此，部分貧窮區卻見高價兩餸飯店進駐。政府最新數據顯示11月通脹維持1.0%，專家預料短期通脹仍溫和，來年物價仍受內外因素影響，預期各階層將因應經濟能力，摸索出屬於自己的飲食「慳錢大法」。

深水埗為全港最貧地區，即使物價較低，飲食開支佔收入比例仍偏高。

《星島》自今年1月起，每兩個月進行「兩餸一湯指數」調查，統計18區街市與街檔6種常見食材價格（包括1斤菜心、半斤鯪魚肉、1磚豆腐，以及番茄、薯仔及瘦肉各半斤），並以香港、九龍及新界分區，統計兩大連鎖超市5款預製食材價格（包括午餐肉、茄汁豆、忌廉湯罐頭、粟米蓉和預製鹹蛋肉餅），以及45間兩餸飯店的價格，綜合分析市民三餐成本佔收入的比例。

葵青居民買餸佔每日預算9%

本報整合三方數據，參考政府統計處發表的「2024年住戶每月入息中位數」，計算各區住戶的飲食成本及其佔收入比例（見表一）。在「兩餸一湯」方面，葵青區、觀塘區及北區居民的負擔最重。以葵青區為例，每戶按月入息中位數為2.55萬元，折合每日生活預算約850元；按本報就街市及街檔的調查，當區購買一餐「兩餸一湯」的食材約需76.8元，佔每日預算約9%。

此外，觀塘區居民每日生活預算約806.7元，買齊一餐「兩餸一湯」食材約需70.9元，佔比約8.8%；北區居民每日預算約860元，購買相同食材的開支為71.3元（佔8.3%）。

甲、乙、丙類消費物價指數，分別根據低、中、高開支住戶的開支模式編製，涵蓋本港約50%、30%及10%住戶。香港大學經濟及工商管理學院講師阮穎嫻留意到，本報「兩餸一湯指數」的升幅高於「甲類消費物價指數」（見表二），反映買餸成本的升幅，高於市民購買便宜商品的漲幅。她指，葵青、觀塘和北區居民的整體入息較低，餐飲和購物支出自然佔據更高比例，「自己煮飯的生活成本更高。」

經濟學者李兆波表示，負擔最重的5區中，有4區的住戶每月入息中位數低於全港水平（3萬元），而飲食成本亦不輕，「收入不高，食物又不太便宜。」他指，部分地區的物價較低，例如不少市民會跨區到深水埗買餸；若市民進一步節省成本，如在收市時段購買「貨尾」，甚至北上消費，或令本地小商戶更難捱，只能選擇加價或結業，形成惡性循環，「北區的街市已經少人光顧，人多才可多入貨，分擔成本。」

浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥莘才指出，高收入地區（如中西區及西貢區）的居民，理論上可負擔較高飲食成本，但餸菜價格未必與區域入息掛鈎，以荃灣為例，該區入息屬中等水平，但人口多、客流量大，店舖具備價格下調的空間。他續舉例，在部分人口老化的屋邨，長者每天或只外出一次，早上買齊餸菜便回家，整體需求偏低，令街市商販為應付租金壓力而調高價格，「有些街市在傍晚便關門，因為晚上不會有生意。」

葵青區、觀塘區及北區居民購買「兩餸一湯」的經濟負擔最重。

區域入息未必與物價掛鈎

至於「兩餸飯」，本報發現在買餸負擔最重的3區中，兩餸飯店價格反而較低。葵青區兩餸飯平均售29.3元，三餸飯為32.7元，為全港最便宜；觀塘區則分別為32.5元及37.5元，價格為全港第四及第三低。此外，在買兩餸飯的支出佔比中，九龍有4區位列全港排名前4，分別佔該區居民每日收入約3.9%至4.3%。

社交平台群組「香港兩餸飯關注組」版主黃旭熙表示，近年有貴價兩餸飯在較貧窮的地區開業，形成「有趣」現象。他指，觀塘區住戶的每月入息中位數為2.42萬元，惟近年有不少高價兩餸飯店進駐，估計與該區工商廈林立、上班族眾多有關。他稱，上班族有一定消費力，對午餐質素有要求，傾向選擇較優質的兩餸飯，帶動區內兩餸飯市場蓬勃，「相關店舖越開越多，部分更出現加價。」

在本港經濟下行之際，市民果腹也要精打細算。有市民指，煮飯所耗時間亦屬「成本」，而購買兩餸飯的支出與自購食材煮「兩餸一湯」相若。居於大埔的安女士指，在區內購買「兩餸一湯」所需食材約需70至80元，加上白飯及燈油火蠟，每餐至少花費100元；若煲「老火湯」，成本可翻倍至200元，「一次過買大包藥材，每次用少量；豬骨就在超級市場買，特價時100元有3包。」她續說，兩餸飯份量多，購買兩盒兩餸飯再加10元加購一碗白飯，已足夠一家4口食用，「如不想花時間煮飯，兩餸飯確實『慳』很多！」

有在職母親視「兩餸飯」為趕不及煮飯時的備用選擇。

街市商販加價形成惡性循環

居於深水埗的陳太則表示，視兩餸飯為趕不及煮飯的「後備方案」，「有時傍晚6時才下班，便買兩餸飯回家，省時又方便。」不過她強調，若時間許可，仍會堅持自行下廚，「為了健康，因兩餸飯的菜式較鹹及多油。」

陳太也會購買午餐肉、茄汁豆等罐頭作儲備。她坦言，深水埗屬民生區，雜貨店林立，普遍價格較超市便宜，自己多選擇在雜貨店購買預製食品。

有主婦分享，平日會購買罐頭，以備不時之需。

政府統計處日前公布今年11月份的消費物價指數，政府發言人表示，本港通脹仍處於低水平，基本綜合消費物價指數按年升幅維持在1.0%；各主要類別的價格壓力大致受控。展望將來，由於本地及外圍的成本壓力仍受控，整體通脹短期內應保持輕微。

李兆波指，食物價格升幅一般較整體通脹為高，近期人民幣滙價走強，或會影響供港食物價格。阮穎嫻預測，來年物價走勢仍將受內地及海外市場影響，「內地食品會持續供港，外國貨品價格則視乎匯率變化。」

兩人認為，各階層市民會因應自身經濟能力及行業動態，建立屬於自己的飲食模式與「慳錢大法」，以應對經濟壓力與物價變化。

市民北上買餸或進一步衝擊本地小商戶，只能加價或結業。

鮮肉蔬菜供應充足穩定 業界料明年價格相若

展望來年，業界預期鮮肉和蔬菜價格將大致與今年相若。

鮮肉大聯盟副主席關國華指，零售肉檔定價時，會綜合考慮批發價、「刀手」薪酬和租金等成本，「大集團以高薪聘用刀手（日薪約1800元），若零售價較低，便需提高宰殺量以維持利潤。」

本港活豬大多從內地供應，他引述內地養豬場主指，內地內銷需求疲弱，加上經濟不振，使消費者減少外出用餐，轉向購買食材在家煮食；活豬供應量因豬瘟後大量投產而增加，供過於求將令價格持續平穩，「預期明年豬肉價格將大致與今年相若，回升或需待明年底或2027年初。」

內地菜訂貨靈活價格具優勢

至於新鮮蔬菜，蔬菜統營處回覆指，蔬菜的批發價格主要受天氣、品質、供求、生產及物流成本等因素影響，「考慮蔬菜供應一向穩定充足，菜統處預期明年的蔬菜批發價格會繼續保持平穩。」

百菜園負責人林先生提到，香港目前的蔬菜供應越來越依賴內地，昔日市場常見的美國或澳洲的蔬菜近年已大幅減少，原因是內地蔬菜在價格上更具優勢，且訂貨模式靈活，可少量訂貨。他指出，內地各地的蔬菜成本存有差異，舉例在廣東省收割的蔬菜，能使用可回收膠籃直接運送到港，若從較遠的地區運菜，需發泡膠箱封箱運輸48至50小時到港，「包裝材料、運輸距離、損耗風險等也會直接影響蔬菜的最終成本。」

每日雜誌組