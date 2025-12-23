彩明苑物業經理10年間虧空公款6110萬元 被捕後認賭博負債犯案 還押月底判刑

將軍澳彩明苑業主立案法團於2021年核數時，發現銀行結餘出現4,900萬元缺口，其後揭發物業經理在過去10年來虧空公款約6,110萬元。涉案物業經理今於高等法院承認5項盜竊罪，案情指他每次以報銷為由，要求業主立案法團簽支票，其後再自己修改支票銀額，亦會在提交報告給管理公司和會計師時偽造銀行文件；被警方拘捕後，他承認自己因賭博負債逾千萬，因此犯案。法官陳仲衡押後案件至12月30日判刑，其間被告須還押。

53歲被告黃偉龍，承認5項盜竊罪。案情指，彩明苑是在2001年建成的公屋，其後部分單位經「居者有其屋計劃」出售，其業主立案法團於2002年成立，及後在2009年至2010年開立了10個交通銀行帳戶；被告於案發時受僱於佳定物業管理有限公司，及在彩明苑任職物業經理，他受信於業主立案法團，保管6個銀行帳戶的支票簿和4個帳戶的存摺，亦持有兩個法團印章。

當被告須從上述銀行帳戶取出款項時，須取得3名業主立案法團成員的簽名，亦須每月準備每個帳戶的結餘報告，並附以存摺和銀行文件等支持報告內容，其後須交給管理公司核對，而業主立案法團也委聘了會計師在每個財政年度核數。

2021年5月，會計師從銀行取得5張確認信，以核對帳戶結餘，發現其中3個帳戶的結餘與被告提交的2019年至2020年度報告有出入，差額共約4,900萬元。會計師要求佳定物業管理跟進，被告則表示會再向銀行方面澄清，但其後未能提供合理解釋，而彩明苑更多番出現「彈票」，佳定物業管理最終報警。

同年6月底，被告致電業主立案法團主席及表示有事相告，兩人會面時，被告承認自己在過去10年持續偷取法團銀行帳戶的金錢，並藉報銷為由，要求主席等人在支票上簽名，其後在支票銀碼後添加「0」。被告又指自己在賭博中輸光了所有盜來的款項。被告其後亦與公司上級見面，承認自己偽造了銀行信、存摺和文件等，再交給公司和會計師核對。

警方拘捕被告後，調查發現被告自2011年3月起，從7個涉案銀行帳戶中提取款項共428次，部分直接取出現金，其餘則轉賬到被告兩個銀行帳戶內，截至2021年6月底為止，涉款共約6,110萬元。被告另向交通銀行作出申請，要求親身到分行拿取銀行確認信，其後他便修改或偽造文件，再交給會計師。

被告在警誡錄影會面中稱，自己因為在香港賽馬會和澳門賭博，負債逾1,000萬元，而他在把支票拿給業主立案法團簽名時，會刻意不寫上收款人，待取得簽名後再填上自己名字，而他每次亦會索取多張支票簽名，好讓對方不會察覺問題；直到2020年4月，銀行帳戶已出現赤字情況，被告開始找藉口，拖延提交結餘報告給公司。

案件編號：HCCC284/2025

法庭記者：王仁昌