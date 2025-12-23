郭鳳儀父涉處理潛逃者資產 結案爭議保單權益誰屬 案件明年2月裁決

香港民主委員會執行總監郭鳳儀逃亡美國後，被香港國安處懸紅通緝，其父郭賢生年初打算取消為郭鳳儀投保的保險時，涉嫌協助更改保單持有人，提取近9萬元結餘，否認企圖處理屬於潛逃者的資金罪受審。案件今午於西九龍裁判法院結案陳詞，爭議保單權益誰屬，控方指根據條款，郭鳳儀成年後自動成為保單持有人，辯方質疑郭鳳儀沒有回函接受保單，其兄長同款保單實際上仍由郭賢生持有。案件押後至明年2月11日裁決。

控方：保單屬餽贈 郭鳳儀自動成擁有人

高級助理刑事檢控專員劉德偉結案陳詞反駁指，本案沒有改變檢控基礎，一直針對的涉案資金是保單結餘，甚至從財務資源等範圍收窄。根據涉案保單權益及信託條款，當中指明「此保單乃信託保單」，保單受保人即受益人，可支付的利益均屬受保人；條款又指受保人滿18歲前的利益，由保單持有人以信託形式持有，受保人滿18歲後便會喪失相關利益，因此保單結餘擁有人為受保人郭鳳儀。雖然郭鳳儀沒有親自確認保單權益，惟保單屬餽贈，郭鳳儀會自動成為擁有人。

被告郭賢生。何君健攝

辯方：郭鳳儀無應友邦要求簽回函接受保單

辯方大律師關文渭則結案陳詞指，郭賢生曾為長子郭海東購買同款保單，然而直至郭海東成年後、多次扭傷要報銷時，仍要由郭賢生簽署確認，可見保單不是由郭海東持有，實際操作不符條款，根據保單的不一致條款，其上訂明若不吻合即屬無效。關文渭續指，郭鳳儀成年時，友邦保險曾去信要求郭鳳儀簽妥回函，附上地址證明及身份證副本以示接受保單，然而郭鳳儀三者皆無，代表其沒有接受保單，加上其後保費仍一直由郭賢生支付，因此顯示保單信託失敗，權益歸郭賢生所有。

關文渭又指出，條例訂明「資金」包括存於財務機構或其他實體的存款、賬户結餘、債項及債務責任，然而保險公司不屬上述合法存款的財務機構，非用以積存保費；保單合約類似賭博合約，決定了保險公司利潤多少；保費亦非存款；保單按合約將結餘交予保單持有人，保單結餘乃保險公司承諾，而非收入，故不屬於「資金」。他又補充涉案控罪針對保單，而非保單餘額，但保單本身沒有價值，價值全在保單餘額。

最後，關文渭指辯方提出了證據作免責辯護，一方面郭賢生夫婦2023年於區域法院處理離婚訴訟時，郭賢生曾送交經濟狀況陳述書，當中申明涉案保單歸其所有，而當時郭鳳儀尚未被刊憲訂明為潛逃者；另一方面郭賢生多次為長子處理其同款保單，即使郭賢生未有作供證明陳述書內容屬實，惟仍可證明其案發時信念，相信涉案保單歸其所有，沒有證據顯示郭賢生信念轉變，而控方未曾提出足以排除合理疑點的相反證明。

68歲商人郭賢生被控1項企圖直接或間接處理屬於有關潛逃者或由有關潛逃者擁有或控制的資金或其他財務資產或經濟資源罪，指其於2025年1月4日至2月27日期間（包括首尾兩日）在香港，企圖直接或間接處理屬於名為郭鳳儀的有關潛逃者的，或由郭鳳儀擁有或控制的任何資金或其他財務資產或經濟資源，即一份壽險及綜合人身意外保險單，而該保險單可用以取得存於友邦保險（國際）有限公司的資金。

案件編號：WKCC 1884/2025

法庭記者：陳子豪