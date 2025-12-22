熱氣球節甩轆︱政府增條款加強監察舉辦方 紅磡海濱短期用途重新招標

發展局今日（22日）公布，就前紅磡鐵路貨運碼頭用地發展作為海濱活動空間的短期用途重新招標。招標期由今日起開始，至2026年1月22日截止。中標者未來約3年將負責發展、營運、管理和保養該活動空間並開放予訪客享用。局方又指，因應今年9月熱氣球節發生售票後，因未能取得牌照而取消熱氣球載客升空活動的情況，在重新招標中加入多項條款，以強化營運者的監察角色。

申請前須評估活動可行性並交報告

發展局表示，因應今年9月中環海濱活動空間曾發生公開售票後，未能取得牌照而取消熱氣球載客升空活動的情況，局方在重新招標文件加入多項條款，強化場地營運者（即是次招標的中標者）對日後活動舉辦方的監察角色，並常規化溝通預警機制，讓發展局作為場地業主適時介入，目的是善用海濱用地為訪客帶來良好體驗，保障消費者權益。

新增條款包括，明確要求場地營運者接納活動舉辦方的場地租用申請前，須先行評估申請者的背景、舉辦活動的能力、活動可行性等，並按時向發展局提交評估報告；場地營運者需密切監察活動籌備過程，例如活動安排是否符合原先建議、能否如期申領牌照或許可，以至門票出售安排等，並適時通報發展局；及規定場地營運者及活動舉辦方須在開展活動前和發展局舉行三方會議，以便確立最後階段的情況和部署。

碼頭目前為空置土地，發展局早前公布包括碼頭在內的紅磡海濱地帶的長遠發展建議，把該區打造成海濱新地標，並表示在碼頭用作長遠發展前，先於短期內把它活化為特色活動及公共空間。

發展局於今年中曾為該短期活化計劃進行公開招標，考慮到碼頭毗鄰有額外用地可納入項目，而局方亦希望加入條款強化場地管理，發展局決定取消原有招標，並在修訂條款後重新招標。

