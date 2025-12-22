豐盛控股主席季昌群巨額錢債官司敗訴 須連本帶利還款12億元 曾有「南京首富」稱號

曾有「南京首富」之稱的豐盛控股（00607）主席季昌群，今日（22日）在高院一宗巨額錢債官司敗訴，判詞直指其抗辯理由「難以置信」及「本質上不可能」。法庭頒令，扣除抵押品後，季昌群仍須即時向兩名原告償還本金約 8.98 億港元，連同自 2019 年中起計的高息，市場估計涉資總額或高達 12 億元。

季昌群辯稱所簽文件並無法律約束力

案情指，原告指控季昌群違反2019年3月簽訂的諒解備忘錄（MOU），未有履行承擔個人付款責任的承諾。季昌群抗辯稱，簽署文件僅為協助對方「向公司交差」，獲告知文件無法律約束力，自己亦「無意建立法律關係」。

官指季對不出庭作證背後原因「心知肚明」

暫委法官鄺卓宏在判詞反駁，季昌群作為上市公司主席及「精明商人」，聲稱簽署法律文件僅為「交差」且不需負責任，說法「本質上不可能」及「難以置信」。此外，季昌群在審訊中選擇不出庭作證，法官指季對背後原因「心知肚明」（For reasons best known to homself），基於沒有出庭宣誓下作供，即使季有提交證人陳述書，法庭亦不能給予多少比重。

裁定季敗訴須連本帶利賠償兩原告12億元

法官最終頒令，季昌群須向兩名原告分別賠償約4.59億及4.4億元。至於第三原告（Digital King），因缺席審訊及無繼續申索，獲法庭剔除 。連同逾6年半的高息債務及訟費，季昌群需即時籌措資金恐逾12億元。對於近年屢傳資金緊絀的豐盛系而言，這一判決無疑雪上加霜。