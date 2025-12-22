Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

豐盛控股主席季昌群巨額錢債官司敗訴 須連本帶利還款12億元 曾有「南京首富」稱號

社會
更新時間：17:07 2025-12-22 HKT
發佈時間：17:07 2025-12-22 HKT

曾有「南京首富」之稱的豐盛控股（00607）主席季昌群，今日（22日）在高院一宗巨額錢債官司敗訴，判詞直指其抗辯理由「難以置信」及「本質上不可能」。法庭頒令，扣除抵押品後，季昌群仍須即時向兩名原告償還本金約 8.98 億港元，連同自 2019 年中起計的高息，市場估計涉資總額或高達 12 億元。

季昌群辯稱所簽文件並無法律約束力

案情指，原告指控季昌群違反2019年3月簽訂的諒解備忘錄（MOU），未有履行承擔個人付款責任的承諾。季昌群抗辯稱，簽署文件僅為協助對方「向公司交差」，獲告知文件無法律約束力，自己亦「無意建立法律關係」。

官指季對不出庭作證背後原因「心知肚明」

暫委法官鄺卓宏在判詞反駁，季昌群作為上市公司主席及「精明商人」，聲稱簽署法律文件僅為「交差」且不需負責任，說法「本質上不可能」及「難以置信」。此外，季昌群在審訊中選擇不出庭作證，法官指季對背後原因「心知肚明」（For reasons best known to homself），基於沒有出庭宣誓下作供，即使季有提交證人陳述書，法庭亦不能給予多少比重。

裁定季敗訴須連本帶利賠償兩原告12億元

法官最終頒令，季昌群須向兩名原告分別賠償約4.59億及4.4億元。至於第三原告（Digital King），因缺席審訊及無繼續申索，獲法庭剔除 。連同逾6年半的高息債務及訟費，季昌群需即時籌措資金恐逾12億元。對於近年屢傳資金緊絀的豐盛系而言，這一判決無疑雪上加霜。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
75歲前《愛回家》男星「人間蒸發」2個月  受病魔折磨變口窒氣弱  早月曾入ICU跟死神搏鬥
75歲前《愛回家》男星「人間蒸發」2個月  受病魔折磨變口窒氣弱  早月曾入ICU跟死神搏鬥
影視圈
4小時前
視后胡定欣新婚豪宅曝光 擺2米巨型聖誕樹綽綽有餘 裝修簡約有品味盡顯低調奢華
視后胡定欣新婚豪宅曝光 擺2米巨型聖誕樹綽綽有餘 裝修簡約有品味盡顯低調奢華
影視圈
4小時前
趙世曾70歲舊愛姚煒風采完勝女兒 曾因趙式芝同性婚姻撞牆斷絕關係 母女現況曝光
趙世曾70歲舊愛姚煒風采完勝女兒 曾因趙式芝同性婚姻撞牆斷絕關係 母女現況曝光
影視圈
6小時前
寶蓮禪寺第八代住持凈因大和尚圓寂 享年62歲
寶蓮禪寺第八代住持凈因大和尚圓寂 享年62歲
社會
5小時前
屋邨紅杏出牆式晾衣大法 居民另闢蹊徑曬衫嚇壞路人 網民看穿背後慘情原因
屋邨紅杏出牆式晾衣大法 居民另闢蹊徑曬衫嚇壞路人 網民看穿背後慘情原因｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
影視圈
2025-12-21 16:00 HKT
「魚檔大盜」長沙灣元朗連環落手 疑偷錢偷手機 苦主尋人：家母大量珍貴回憶喺電話
「魚檔大盜」長沙灣元朗連環落手 疑偷錢偷手機 苦主尋人：家母大量珍貴回憶喺電話｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
連鎖酒樓午市大特價 乳鴿$18／$198蝦伊麵+4款點心／長者茶位$2！網民大讚：平過去茶記
連鎖酒樓午市大特價 乳鴿$18／$198蝦伊麵+4款點心／長者茶位$2！網民大讚：平過去茶記
飲食
5小時前
台北隨機傷人案︱余家昶捨身阻張文行凶喪命 30年好友：他11年前說話一語成讖
台北隨機傷人案︱余家昶捨身阻張文行凶喪命 30年好友：他11年前說話一語成讖
兩岸熱話
8小時前
蘇民峰2026馬年運程︱12生肖運勢逐個睇！長者屬馬兔健康要小心 3個生肖旺桃花易脫單
蘇民峰2026馬年運程︱12生肖運勢逐個睇！長者屬馬兔健康要小心 3個生肖旺桃花易脫單
生活百科
2025-12-21 14:22 HKT