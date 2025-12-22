Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

每日雜誌｜港8人團隊修復遺體 3D建模配手工精雕還原容貌 趕農曆年前殮葬 盼死者有尊嚴告別

社會
更新時間：09:00 2025-12-22 HKT
發佈時間：09:00 2025-12-22 HKT

宏福苑大火無情，至今逾160人罹難。有本地遺體修復師與特技化妝團隊攜手為逝者重塑遺體，以照片建模，打印出基礎的立體模型，再以人手加工、植髮等，盼逝者有尊嚴地離開。參與的遺體修復師解構當中詳細流程，並分享箇中感受，坦言短時間內處理數個嚴重燒傷、骸骨化或炭化的個案，極具挑戰，隨着更多遺體經科學鑑定確認身份，預期需處理更多遺體，期望在農曆新年前完成殮葬，為先人家屬帶來安慰。

伍氏兄弟伍桂麟（左）及伍桂霆（右）攜手參與遺體修復工作。
伍氏兄弟伍桂麟（左）及伍桂霆（右）攜手參與遺體修復工作。

大火首日，13人不幸罹難，大量居民失聯，殯儀社企「一切從簡」及香港生死學協會為受影響家庭提供緊急殯葬及哀傷支援服務。「一切從簡」遺體修復服務總監伍桂麟博士指，「家屬翌日已經要認屍，思考如何處理遺體或喪禮安排，殯葬支援是最實務的支援。」從事殯葬及遺體修復工作超過20年，他過去亦曾處理遭遇火災、嚴重損傷的遺體，但直言短時間內處理大量骸骨化、炭化的個案，確實面對挑戰，為在有限的資源和時間內提供服務，邀請有遺體防腐和修復經驗的師兄弟幫忙，其弟弟伍桂霆（Teddy）亦擔任義務遺體修復師，加上特技化妝師陳嘉偉（Gary）及2名同業，最終組成8人復修團隊。

人手加工植髮 重塑人體質感

修復工作先由Teddy透過人工智能（AI）軟件，輸入從家屬收集得來的先人照片建模，打印出基礎的立體模型，其後以人手加工及植髮。說來簡單，但實際需細微操作。Teddy舉例，3D打印除了需要高精準度的掃描機及印刷機，事先全方位掃描需要「複製」的對象或物件，還原的成品才有細節，而是次情況特殊，只靠先人的多張相片設定3D模樣並打印，容易「走樣」；利用現有AI軟件合成塑模，結果會偏西方面孔，若單純打印遺體部件，缺乏質感與溫度，「整件事充滿距離感，需要再人工調整。」

4日籌得80萬 為13個案修復

Teddy續指，3D打印出來很「完美」，不會印出暗瘡疤痕等，需要靠特技化妝師重塑所有人體的質感，如手繪皮膚的顏色或印記，「我們不希望成品讓人覺得是一個假人，或者感覺很『膠』，皮膚本身應該有的瑕疵也要做出來。」他再舉例，仿真的毛髮難被打印，故植髮也以人手操作，團隊要顧及髮線及毛髮的生長方向，盡量還原逝者生前的「自然狀態」。

伍桂麟提到，遺體有較嚴重的燒傷，如燒至見骨、遺骸化或炭化，便要重塑遺體，重新做一個先人的「假體」，連同遺骸一同入棺；若遺體受到區域性燒傷，則可區域性處理，融合逝者原本的樣貌修復。他示範以蠟重塑右邊面頰及耳朵，再用細針挑出紋理，「即使遺體損傷至僅餘耳冠位置，我也會跟着其耳窩的形狀慢慢塑造，耳珠亦要對稱。」他指，過程要顧及面部是否合乎比例，故不時用尺量度，更要了解面部肌肉紋理，以保持像真。

伍桂麟表示，為長者重塑面容有較多需要注意的地方，「輪廓和皺紋也要多花時間。」他強調，即使打印3D底模，仍要靠遺體修復師和特技化妝師本身的技術和藝術素養手工精雕，令成果相對像樣。此外，修復時使用的物料亦要細心考量，他指，部分個案不想逝去親人的遺體再次「經歷」痛苦，選擇土葬，團隊會盡量使用矽膠以外的環保物料，「矽膠燒溶後會與骨頭融合，或會做蠟像和泥雕塑造容貌，並融合紙紮製作軀體。」

區域性遺體修復要顧及面部是否合乎比例。
區域性遺體修復要顧及面部是否合乎比例。
區域性遺體修復要顧及面部是否合乎比例。
區域性遺體修復要顧及面部是否合乎比例。

既要爭分奪秒 亦要調節心理

團隊早前募捐，在4日內籌得80萬元款項，大約可資助13宗個案進行遺體修復工作，目前已為1位逝者完成喪禮，並正為5位先人準備殯葬。伍桂麟指，修復區域性損傷普遍需時半日至1日，如果有身體部分缺損或遺體重塑，則需5至7日，事前準備時間則視遺體損傷程度而定。他提到，有家屬希望儀式從簡，決定在醫院出殯，團隊僅半小時完成遺體修復，「我們預先做好一個類近面具的部件，到現場即時修正以融合遺體，並兼顧棺材入殮的整體效果。」

時間上爭分奪秒，伍桂麟坦言，幾位特技化妝師也要調整心理，「他們平時做電影道具，基於故事設定製作，但這次要為一個真人死者做模具，加上大家共同經歷社會大事，也要時間消化。」他補充，除了時間和情緒管理，團隊對質素有追求，感恩技術融合工藝，最終能夠做出具真實感和溫度的成品，「即使再有死者親屬尋求幫忙，我們仍有力繼續安排。」

意外發生接近1個月，遺體陸續經科學鑑證確認身份，早前有台灣遺體修復團隊義務來港幫忙，伍桂麟說，撇開技術層面而論，外地專家不可能長時間留港服務，本地業界也有熱心的修復專家，期望讓家屬有更多選擇，「我們是本地團隊，會一直留守香港，如果需要支援，我們也願意幫忙。」Teddy亦期望，在2月中、農曆年之前完成所相關服務，為先人家屬帶來安慰。

宏福苑大火至今導致逾160人罹難。
宏福苑大火至今導致逾160人罹難。

安寧社工：倘能瞻仰遺容 過渡哀傷重要一環

有安寧社工指，家屬能夠瞻仰先人遺容，是適應和過渡哀傷的重要一環，強調哀傷輔導支援的重要性。

在傳統殯儀考量上，嚴重損傷的個案或會直接封棺出殯，惟殯儀社企「一切從簡」創辦人伍桂麟指，瞻仰遺容對於「善別」有深層意義，「即使只是一個很短暫的團聚，在道別時再看一次熟悉的面孔，也有特別意義。」他直言，封棺或是遺體修復不像真，家屬容易帶有遺憾，耿耿於懷；若然遺體完成修復，家屬看到先人安祥、寬容地平躺在棺木內，而非維持遇難時的狀態，已能帶來慰藉。

香港生死學協會總監、安寧社工梁梓敦指，是次意外觸及許多高風險因素，案主或面對複雜、深層而且長期的傷害。他舉例，高風險因素包括面對突然死亡（包括孩子或多於1名親友的死亡），甚或逝世親人遺體不完整的狀況，「當意外一發生，已經『踏中』多個高風險因素，親屬哀傷需要較長時間跟進。」

讓親屬逐步梳理思緒

他從事生死教育工作20多年，從未接觸過無法尋回遺體的案件，「以往在香港處理非自然死亡案件，即使是很嚴重的意外，最多是遺體不完整，但一定會有遺體。」他指，在哀傷輔導層面，此狀況為「模糊性失落」（ambiguous loss），外國較多應用於空難、海嘯或地震的大型災害，「家屬會處於一個很模糊的狀態，理性上知道家人已經離世，但情感又不想相信，因為真的沒有看到親人遺體……這種狀況該怎麼處理？」

根據心理學家華爾頓（J. William Worden）提出，人們要完成4個哀悼任務，悲傷才得以過渡，首要「任務」為接受失落的事實，及後經歷悲傷的情緒痛苦，繼而重新適應逝者不存在的新環境，最後把情緒活力投注在其他關係上。梁梓敦指，外國會透過進行各種儀式，如宗教或紀念儀式，讓親屬逐步梳理思緒，「所以我們思考，遺體修復在某程度上，是處理模糊性失落的其中一個關鍵。」

親屬會面對長時間哀傷，梁梓敦指，政府宜及早作長遠部署，讓社會一同共渡時艱。

記者：仇凱瑭
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
古天樂冬至送暖！與多名藝人驚喜現身過渡屋 與大埔災民食盆菜
古天樂冬至送暖！與多名藝人驚喜現身過渡屋 與大埔災民食盆菜
社會
20小時前
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
影視圈
17小時前
蘇民峰2026馬年運程︱12生肖運勢逐個睇！長者屬馬兔健康要小心 3個生肖旺桃花易脫單
蘇民峰2026馬年運程︱12生肖運勢逐個睇！長者屬馬兔健康要小心 3個生肖旺桃花易脫單
生活百科
18小時前
「富貴港姐」認跟老公少做一件事 結婚2年新鮮感已過 靠虛擬搞掂未能完美
「富貴港姐」認跟老公少做一件事 結婚2年新鮮感已過 靠虛擬搞掂未能完美
影視圈
14小時前
昨日（20日），最後一輛經皇崗口岸驗放通關的跨境貨車從香港進入內地。
皇崗口岸︱最後跨境貨車通關 貨運通道完成歷史使命︱36年珍貴照片
即時中國
19小時前
78歲林子祥頸上現「離奇狀況」  進食精神渙散跟唔切老婆  狀態直線下滑令人擔憂
78歲林子祥頸上現「離奇狀況」  進食精神渙散跟唔切老婆  狀態直線下滑令人擔憂
影視圈
11小時前
考車牌︱元旦起禁考試車用「外掛」睇位 教車師傅爆行家出貓離譜玩爛規矩：考生勢更易肥佬
社會
19小時前
公屋男分享自己裝修經驗 跟足5個步驟重油牆身 廚廁天花吊頂買料500元搞掂
公屋男分享自己裝修經驗 跟足5個步驟重油牆身 廚廁天花吊頂買料500元搞掂｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
蔡思貝兩年冇拍劇罕剖白心聲 疑受王浩信緋聞影響損內地人氣 傳獲猛人照顧等嫁？
蔡思貝兩年冇拍劇罕剖白心聲 疑受王浩信緋聞影響損內地人氣 傳獲猛人照顧等嫁？
影視圈
16小時前
51歲「最美港姐」曾被指顏值崩壞  晒中門大開性感照騷豐滿上圍  靚靚鵝蛋臉顏值重回巔峰
51歲「最美港姐」曾被指顏值崩壞  晒中門大開性感照騷豐滿上圍  靚靚鵝蛋臉顏值重回巔峰
影視圈
16小時前