每日雜誌｜港8人團隊修復遺體 3D建模配手工精雕還原容貌 趕農曆年前殮葬 盼死者有尊嚴告別

宏福苑大火無情，至今逾160人罹難。有本地遺體修復師與特技化妝團隊攜手為逝者重塑遺體，以照片建模，打印出基礎的立體模型，再以人手加工、植髮等，盼逝者有尊嚴地離開。參與的遺體修復師解構當中詳細流程，並分享箇中感受，坦言短時間內處理數個嚴重燒傷、骸骨化或炭化的個案，極具挑戰，隨着更多遺體經科學鑑定確認身份，預期需處理更多遺體，期望在農曆新年前完成殮葬，為先人家屬帶來安慰。

伍氏兄弟伍桂麟（左）及伍桂霆（右）攜手參與遺體修復工作。

大火首日，13人不幸罹難，大量居民失聯，殯儀社企「一切從簡」及香港生死學協會為受影響家庭提供緊急殯葬及哀傷支援服務。「一切從簡」遺體修復服務總監伍桂麟博士指，「家屬翌日已經要認屍，思考如何處理遺體或喪禮安排，殯葬支援是最實務的支援。」從事殯葬及遺體修復工作超過20年，他過去亦曾處理遭遇火災、嚴重損傷的遺體，但直言短時間內處理大量骸骨化、炭化的個案，確實面對挑戰，為在有限的資源和時間內提供服務，邀請有遺體防腐和修復經驗的師兄弟幫忙，其弟弟伍桂霆（Teddy）亦擔任義務遺體修復師，加上特技化妝師陳嘉偉（Gary）及2名同業，最終組成8人復修團隊。

人手加工植髮 重塑人體質感

修復工作先由Teddy透過人工智能（AI）軟件，輸入從家屬收集得來的先人照片建模，打印出基礎的立體模型，其後以人手加工及植髮。說來簡單，但實際需細微操作。Teddy舉例，3D打印除了需要高精準度的掃描機及印刷機，事先全方位掃描需要「複製」的對象或物件，還原的成品才有細節，而是次情況特殊，只靠先人的多張相片設定3D模樣並打印，容易「走樣」；利用現有AI軟件合成塑模，結果會偏西方面孔，若單純打印遺體部件，缺乏質感與溫度，「整件事充滿距離感，需要再人工調整。」

4日籌得80萬 為13個案修復

Teddy續指，3D打印出來很「完美」，不會印出暗瘡疤痕等，需要靠特技化妝師重塑所有人體的質感，如手繪皮膚的顏色或印記，「我們不希望成品讓人覺得是一個假人，或者感覺很『膠』，皮膚本身應該有的瑕疵也要做出來。」他再舉例，仿真的毛髮難被打印，故植髮也以人手操作，團隊要顧及髮線及毛髮的生長方向，盡量還原逝者生前的「自然狀態」。

伍桂麟提到，遺體有較嚴重的燒傷，如燒至見骨、遺骸化或炭化，便要重塑遺體，重新做一個先人的「假體」，連同遺骸一同入棺；若遺體受到區域性燒傷，則可區域性處理，融合逝者原本的樣貌修復。他示範以蠟重塑右邊面頰及耳朵，再用細針挑出紋理，「即使遺體損傷至僅餘耳冠位置，我也會跟着其耳窩的形狀慢慢塑造，耳珠亦要對稱。」他指，過程要顧及面部是否合乎比例，故不時用尺量度，更要了解面部肌肉紋理，以保持像真。

伍桂麟表示，為長者重塑面容有較多需要注意的地方，「輪廓和皺紋也要多花時間。」他強調，即使打印3D底模，仍要靠遺體修復師和特技化妝師本身的技術和藝術素養手工精雕，令成果相對像樣。此外，修復時使用的物料亦要細心考量，他指，部分個案不想逝去親人的遺體再次「經歷」痛苦，選擇土葬，團隊會盡量使用矽膠以外的環保物料，「矽膠燒溶後會與骨頭融合，或會做蠟像和泥雕塑造容貌，並融合紙紮製作軀體。」

區域性遺體修復要顧及面部是否合乎比例。

既要爭分奪秒 亦要調節心理

團隊早前募捐，在4日內籌得80萬元款項，大約可資助13宗個案進行遺體修復工作，目前已為1位逝者完成喪禮，並正為5位先人準備殯葬。伍桂麟指，修復區域性損傷普遍需時半日至1日，如果有身體部分缺損或遺體重塑，則需5至7日，事前準備時間則視遺體損傷程度而定。他提到，有家屬希望儀式從簡，決定在醫院出殯，團隊僅半小時完成遺體修復，「我們預先做好一個類近面具的部件，到現場即時修正以融合遺體，並兼顧棺材入殮的整體效果。」

時間上爭分奪秒，伍桂麟坦言，幾位特技化妝師也要調整心理，「他們平時做電影道具，基於故事設定製作，但這次要為一個真人死者做模具，加上大家共同經歷社會大事，也要時間消化。」他補充，除了時間和情緒管理，團隊對質素有追求，感恩技術融合工藝，最終能夠做出具真實感和溫度的成品，「即使再有死者親屬尋求幫忙，我們仍有力繼續安排。」

意外發生接近1個月，遺體陸續經科學鑑證確認身份，早前有台灣遺體修復團隊義務來港幫忙，伍桂麟說，撇開技術層面而論，外地專家不可能長時間留港服務，本地業界也有熱心的修復專家，期望讓家屬有更多選擇，「我們是本地團隊，會一直留守香港，如果需要支援，我們也願意幫忙。」Teddy亦期望，在2月中、農曆年之前完成所相關服務，為先人家屬帶來安慰。

宏福苑大火至今導致逾160人罹難。

安寧社工：倘能瞻仰遺容 過渡哀傷重要一環

有安寧社工指，家屬能夠瞻仰先人遺容，是適應和過渡哀傷的重要一環，強調哀傷輔導支援的重要性。

在傳統殯儀考量上，嚴重損傷的個案或會直接封棺出殯，惟殯儀社企「一切從簡」創辦人伍桂麟指，瞻仰遺容對於「善別」有深層意義，「即使只是一個很短暫的團聚，在道別時再看一次熟悉的面孔，也有特別意義。」他直言，封棺或是遺體修復不像真，家屬容易帶有遺憾，耿耿於懷；若然遺體完成修復，家屬看到先人安祥、寬容地平躺在棺木內，而非維持遇難時的狀態，已能帶來慰藉。

香港生死學協會總監、安寧社工梁梓敦指，是次意外觸及許多高風險因素，案主或面對複雜、深層而且長期的傷害。他舉例，高風險因素包括面對突然死亡（包括孩子或多於1名親友的死亡），甚或逝世親人遺體不完整的狀況，「當意外一發生，已經『踏中』多個高風險因素，親屬哀傷需要較長時間跟進。」

讓親屬逐步梳理思緒

他從事生死教育工作20多年，從未接觸過無法尋回遺體的案件，「以往在香港處理非自然死亡案件，即使是很嚴重的意外，最多是遺體不完整，但一定會有遺體。」他指，在哀傷輔導層面，此狀況為「模糊性失落」（ambiguous loss），外國較多應用於空難、海嘯或地震的大型災害，「家屬會處於一個很模糊的狀態，理性上知道家人已經離世，但情感又不想相信，因為真的沒有看到親人遺體……這種狀況該怎麼處理？」

根據心理學家華爾頓（J. William Worden）提出，人們要完成4個哀悼任務，悲傷才得以過渡，首要「任務」為接受失落的事實，及後經歷悲傷的情緒痛苦，繼而重新適應逝者不存在的新環境，最後把情緒活力投注在其他關係上。梁梓敦指，外國會透過進行各種儀式，如宗教或紀念儀式，讓親屬逐步梳理思緒，「所以我們思考，遺體修復在某程度上，是處理模糊性失落的其中一個關鍵。」

親屬會面對長時間哀傷，梁梓敦指，政府宜及早作長遠部署，讓社會一同共渡時艱。

記者：仇凱瑭

