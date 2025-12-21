宏福苑大火︱善樓禁帶走捐贈傢電 營運機構傍晚改政策 允按需要帶走

大埔宏福苑早前發生五級大火，災民獲政府安排入住過渡性房屋，社會各界亦捐贈物資支援。然而，近日有居民反映，搬離時無法帶走捐贈者原意贈予災民的電器。過渡性房屋「善樓」營運機構善導會於社交平台澄清指，雪櫃、電視機等電器需保留供後續入住的宏福苑居民使用，以持續支援有需要人士，相關規定已與捐贈者協商討論。善導會傍晚再改政策，指聆聽相關意見後，宏福苑居民搬離時可按需要帶走傢電，並承諾會盡快補給，讓下一輪入住的街坊能安定下來。

因租金而搬離 惟發現未能帶走電器

有宏福苑居民於社交平台發文指，因過渡性房屋即將開始收取租金，加上單位面積僅約150平方呎，難以容納一家三口居住，故決定搬離。惟遷出時發現，當初商家捐贈予災民的傢俬電器，並不能一同帶走，對此表示不解。

善導會：電器需保留予後續入住災民

就此，善導會在今日下午澄清指，由於「善樓」屬清水樓（僅配備熱水爐），因此該會為入住房間配備「善樓十寶」基本生活電器，包括雪櫃、洗衣機、冷氣機、電視機、床架及床墊等。這些物資部分由熱心企業捐贈，部分由該會申請基金購置。

該會解釋，目前仍有逾200名受宏福苑火災影響的居民輪候入住，且多數居民（尤其長者）希望遷回大埔區生活。經與捐贈者商議，相關物資旨在讓現住戶遷出後，新入住的宏福苑居民能直接享有基本生活配套，以協助其安定生活。因此，該會早期已向入住居民發放訊息，若選擇遷出「善樓」，不能帶走上述物資。至於其他物資，如衣物、枕頭，以及個別小家電（例如風筒、暖風機等），住戶遷出時仍可帶走。

善導會傍晚再發文：可按需要帶走傢電

善導會再於傍晚發文指，已接收到社會意見，如有任何宏福苑街坊離開善樓時，可按需要帶走傢電，而該會亦都會盡快補給，希望讓下一輪入住的宏福苑街坊可以盡快有生活配套，安定下來。善導會承諾會做得更好，繼續協助接下來的宏福苑街坊。

善導會傍晚再發文指，居民可按需要帶走傢電。善導會FB

房屋局：尊重捐贈意願 固定配置需留單位 冀居民共同善用資源

房屋局回覆《星島頭條》查詢時表示，會尊重捐贈單位的意願。明確捐贈予受影響居民的物資，一般而言，居民在遷出時可以帶走。

房屋局指，部分捐贈單位的初衷，是為項目配備必要設施，以供不同批次的受影響居民入住即時可以使用，例如部份大型家具電器（床架、熱水爐、冷氣機等）。這些固定配置需要保留在單位內，務求在首批受影響居民遷出後，供下一批入住的受影響居民即時使用。此外，部分物資屬於營運機構自行出資購置。在這些情況下，相關營運機構會向受影響居民清晰說明，這些物資在遷出時不適宜帶走。再者，現時不少項目仍有相當長的輪候隊伍在等待入住，再加上陸續會有宏福居民從酒店和青年宿舍遷出，可能會搬往過渡性房屋項目，當局希望遷出遷入的受影響居民之間能互相扶持，共同善用資源。

當局又指，了解部分受影響居民在遷入單位後，可能認為本來提供的家具電器未必切合所需，因而向機構提出更換而令機構需要自行出資購買。當局鼓勵受影響居民運用政府為每戶提供的五萬元搬遷津貼，購置適用的家具電器和生活用品。

網民質疑說法：原意是捐給災民

該災民的帖文引發網民熱議，部分留言質疑相關安排，「成單野（嘢）好離譜喎，相信社會各界捐贈既物資/善款都係想真真正正落地災民手上」、「好離譜，捐物資係想幫助災民，ngo憑咩『搶去』」。亦有網民對機構做法表示不解，「勁癲，電器傢俬唔畀災民畀下一手做咩？下一手自己唔識買？」

此外於善道會澄清帖文下，亦有留言質疑其解釋，指雖然目前仍有受宏福苑火災影響的居民輪候入住過渡屋，但難以保證往後入住的都是宏福苑災民，若物資往後不再由災民使用，與捐贈者原意不符。

來源：Threads