宏福苑五級火︱居民遷出過渡屋不得帶走捐贈電器 營運機構：與捐贈者協定 留給下一手災民

大埔宏福苑早前發生五級大火，災民獲政府安排入住過渡性房屋，社會各界亦捐贈物資支援。然而，近日有居民反映，搬離時無法帶走捐贈者原意贈予災民的電器。過渡性房屋「善樓」營運機構善導會於社交平台澄清指，雪櫃、電視機等電器需保留供後續入住的宏福苑居民使用，以持續支援有需要人士，相關規定已與捐贈者協商討論。

因租金而搬離 惟發現未能帶走電器

有宏福苑居民於社交平台發文指，因過渡性房屋即將開始收取租金，加上單位面積僅約150平方呎，難以容納一家三口居住，故決定搬離。惟遷出時發現，當初商家捐贈予災民的傢俬電器，並不能一同帶走，對此表示不解。

善導會：電器需保留予後續入住災民

就此，善導會澄清指，由於「善樓」屬清水樓（僅配備熱水爐），因此該會為入住房間配備「善樓十寶」基本生活電器，包括雪櫃、洗衣機、冷氣機、電視機、床架及床墊等。這些物資部分由熱心企業捐贈，部分由該會申請基金購置。

該會解釋，目前仍有逾200名受宏福苑火災影響的居民輪候入住，且多數居民（尤其長者）希望遷回大埔區生活。經與捐贈者商議，相關物資旨在讓現住戶遷出後，新入住的宏福苑居民能直接享有基本生活配套，以協助其安定生活。因此，該會早期已向入住居民發放訊息，若選擇遷出「善樓」，不能帶走上述物資。至於其他物資，如衣物、枕頭，以及個別小家電（例如風筒、暖風機等），住戶遷出時仍可帶走。

網民質疑說法：原意是捐給災民

該災民的帖文引發網民熱議，部分留言質疑相關安排，「成單野（嘢）好離譜喎，相信社會各界捐贈既物資/善款都係想真真正正落地災民手上」、「好離譜，捐物資係想幫助災民，ngo憑咩『搶去』」。亦有網民對機構做法表示不解，「勁癲，電器傢俬唔畀災民畀下一手做咩？下一手自己唔識買？」

此外於善道會澄清帖文下，亦有留言質疑其解釋，指雖然目前仍有受宏福苑火災影響的居民輪候入住過渡屋，但難以保證往後入住的都是宏福苑災民，若物資往後不再由災民使用，與捐贈者原意不符。

《星島頭條》正向房屋局及民青局查詢相關安排及規定。

來源：Threads