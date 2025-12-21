Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

冬至｜酒樓負責人、業界：提早「做冬」 家庭客有增長 「市民珍惜團聚的日子」

社會
更新時間：07:00 2025-12-21 HKT
發佈時間：07:00 2025-12-21 HKT

【冬至/酒樓/做冬/市道】今日冬至，不少市民選擇與家人及親友外出聚餐，共享團圓時刻。有酒樓負責人表示，今年不少食客提早於月初就開始「做冬」，家庭客亦增長1至2成，然而，公司團體及社團訂枱幾近絕跡；亦有飲食界人士指，今年氣氛比去年好，家庭式聚餐更受重視，「市民珍惜團聚的日子」，又指由於今年市道一般，整體價格與去年相若，業界更推出優惠冀吸引消費者。

提前做節客人比往年增加近半

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，今年不少食客提早於本月初就開始「做冬」，提前做節的客人比往年增加近一半，「有的客人認為反正都要吃，早點吃，其他時間就能出去旅行」，亦有部分市民擔心冬至正日價錢較高，故提前慶祝。他指，今年公司團體及社團訂枱幾近絕跡，部分企業因經濟不景選擇省下開支，亦有公司因應大埔災情需要投放資源振災及做善事，不再額外花費舉辦節日聚餐。

蘇萬誠稱，相對而言，家庭客今年增長1至2成，「以往不少公司舉辦聚餐時會同時邀請員工家屬參與，但今年公司聚餐大幅減少，市民則選擇自行與家人慶祝，畢竟冬大過年」。他表示，冬至前一周的海鮮、鷄鴨價格普遍上升兩至三成，魚類亦貴約一成，但酒樓不會加價，「經濟不是那麼好，市面不暢旺，希望多點人出來吃飯，振興經濟」。
 
香港餐務管理協會會長楊位醒則指出，今年生意較「慢熱」，不少客人臨近冬至才訂枱，因現時選擇多，新一代未必堅持吃傳統中菜。他認為，今年氣氛比去年好，家庭式聚餐更受重視，「市民珍惜團聚的日子」。他表示，供應商雖有季節性加價，但鑒於市道一般，故不敢大幅加價，整體價格與去年相若。今年因為外勞人手增加，菜式及服務質素有所改善，並推出贈送菜品等優惠，希望吸引更多消費者。

梁進籲珍惜身邊人 : 冬至是很重要的節日  家庭可以團聚下

立法會飲食界候任議員梁進表示，早前不少宴會因大埔火災取消，包括社團聚餐及大家族聚會等，部分慶祝活動推遲至一月，業界氣氛受到影響，「年尾本是宴會高峰期，惟受災情影響，今個月中旬才開始回暖，但預計未必能回復至以往水平」。他呼籲市民珍惜身邊人，多點外出見面，「冬至也是很重要的節日，家庭可以團聚下」。他又提到，酒店及自助餐的生意受影響相對較小，今年旅客有所增加，但整體消費氣氛仍待觀望，又指業界並未加價，強調「互相幫手」。
 
記者　蔡思宇

