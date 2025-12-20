Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊利沙伯醫院走犯 男疑犯涉逃逸後未付的士車資及偷竊司機財物等 被控在合法羈押下逃走等5罪 還押至下周一再訊

社會
牽涉搶劫及盜竊案的35歲男疑犯昨（19日）早被押解到伊利沙伯醫院照X光期間涉嫌逃走，其後疑先後乘搭至少2輛不同的士，但沒有付車資便離，並涉偷竊相關的士司機的背囊和手機等財物，涉款共約3,600元；警方最終在元朗成功拘捕該男疑犯，並控告他在合法羈押下逃走、盜竊和不付款而離去等5罪。男疑犯今被押解至西九龍裁判法院提堂，他暫毋須答辯，須還押至下星期一（22日）在九龍城裁判法院再訊，以待本案與男疑犯本身所涉的搶劫案一併處理。

本案35歲男被告林俊華、報稱任職地盤工人，他被控1項在合法羈押下逃走、2項盜竊和2項不付款而離去罪。

牽涉搶劫及盜竊案的35歲男疑犯昨（19日）早被押解到伊利沙伯醫院照X光期間涉嫌逃走。資料圖片
控方今天申請案件押後至星期一在九龍城法院再訊，以待本案與被告所涉的九龍城案件一併處理，獲裁判官陳志輝批准。資料圖片
控罪指，被告於2025年12月19日在九龍油麻地加士居道伊利沙伯醫院主翼一樓走廊、在警員謝國輝的合法羈押下逃走；被告同日在上水百和路與保健路交界明知須支付245元的士費用，卻不誠實地從的士離去、意圖逃避應付款項，並偷竊1個屬於邱漢林、價值180元的灰色背囊；及同日在天水圍屏山塘坊村151號外不誠實地從另一的士離去，意圖逃避200元的士費用，並偷竊一部屬於黃卓洪、價值3000元的手機。

控方今天申請案件押後至星期一在九龍城法院再訊，以待本案與被告所涉的九龍城案件一併處理，獲裁判官陳志輝批准；被告在該九龍城案件中，則被控盜竊、不付款而離去及搶劫等3罪。被告沒有保釋申請，須還押候訊。

案件編號：WKCC5874/2025
法庭記者：王仁昌
 

