《人民日報》海外版刊發「華媒共繪『同心圓』，讓世界讀懂中國」專題報道

社會
更新時間：16:48 2025-12-19 HKT
發佈時間：16:48 2025-12-19 HKT

據《星島環球網》報道，《人民日報》海外版於12月19日，整版刊發了題為《華媒共繪「同心圓」，讓世界讀懂中國——第六屆海外華文新媒體論壇側記》的報道。《星島》亦受邀分享了在海外傳播中講好中國故事的方法論及實踐結果。

如何講好中國故事：讓海外受眾願意聽、聽得懂

報道指出，隨着中國日益走近世界舞台中央，越來越多的人期待傾聽中國故事、讀懂中國發展。華文媒體紮根海外，既承載華僑華人的桑梓情懷，又肩負跨文化傳播的重要使命。在全媒體時代，華文媒體應如何發揮自身優勢、講好中國故事？與會代表認為，應不斷改進傳播策略、豐富傳播載體，讓海外受眾願意聽、聽得懂，讓中國故事跨越山海、入腦入心，攜手共繪融通中外的「同心圓」。

本屆海外華文新媒體論壇以「共繪『同心圓』：粵港澳大灣區創新實踐與全球敘事」為主題，在廣東珠海舉辦，來自全球五大洲的100餘家海外華文新媒體代表、知名學者、企業家及駐華機構負責人參會。本屆論壇由《人民日報》海外版主辦，《人民日報》海外網承辦。

《人民日報》整版刊發了題為《華媒共繪「同心圓」，讓世界讀懂中國——第六屆海外華文新媒體論壇側記》的報道。

「舌尖」上的中國易成文化傳播突破口

報道認為，古老又年輕的中國，向世界展示着傳統與現代交織的獨特魅力，也為華文媒體講好中國故事提供了豐富素材。多位華媒代表表示，海外受眾渴望看到更加立體、鮮活的中國。

報道指出，活躍在美歐等海外華僑生活圈的星島新聞團隊，總結出這樣一個有趣的規律。據他們觀察，從酸甜鮮辣的百變風味，到煎炒烹炸的多樣技法，「舌尖」上的中國文化對西方年輕人有天然吸引力，很容易成為文化傳播的突破口。

《星島》也在接受《人民日報》採訪時表示：「只要是和吃有關的文化活動，就沒有失敗過。」

就在今年11月，《星島》舉辦了「2025中美雙灣區創意藥膳美食大賽」，參賽隊伍通過一道道既美味又健康的藥膳，展現中國美食文化，吸引當地各界廣泛關注：有美媒報道，「靠藥膳讀懂了中國人的健康哲學」；不少民眾在社交平台發布參賽照片，分享學到的養生知識；一些餐飲企業開始新增藥膳菜品，幫助美國採購商與中國食材企業對接合作……「把信息融入當地受眾感興趣的新聞中，依靠媒體、企業、學者等各界人士放大聲量，能夠讓傳播更有效。」《星島》表示。

事實上，現如今信息的載體早已超越紙張與螢幕，一粒米、一杯茶、一件瓷器、一匹絲綢，甚至一場直播、一次溯源之旅，都能成為講好中國故事的媒介。而如何將好的故事傳播得更遠？先進的傳播工具與渠道是重要支撐。

漢服短視頻極具傳播性

星島新聞團隊也注意到，在Instagram、TikTok等海外社交平台上，與漢服有關的短視頻極具辨識度和傳播性，往往能夠獲得大量點讚和關注，被不少年輕人視為「社交貨幣」。

捕捉到海外受眾的興趣只是第一步，如何將這份自發的好奇心，轉化為深入、客觀地理解與認同，才是真正的挑戰。

「如果說美食是『融入』，那漢服就是『化身』。」《星島》向《人民日報》強調，「飄逸的形制、華麗的紋飾、典雅的色彩……漢服本身就具有極高的審美價值。身着漢服在山頂、園林等古風場景中拍照，體驗者從中國文化的旁觀者變為參與者。這滿足了海外民眾對東方古典美的想像，堪稱社交媒體上的完美素材。」

面對時代趨勢，不少傳統華文媒體也在主動破圈，擁抱變革。

《星島》也向《人民日報》介紹稱，星島新聞團隊高度重視技術應用，團隊圍繞數字平台建設和人工智能技術應用，目前已推出「星島環球網」及系列微信公眾號、「星島頭條」APP及網站等，為全球華人提供新聞資訊；同時內部引入人工智能系統，實現個性化推送，並加碼大數據與雲端技術應用，提升廣告轉化能力。

《星島》記者：周昊 廣州報道

