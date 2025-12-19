宏福苑五級火︱測量師學會倡政府70億購業權 災民自選現金或優先購居屋等

大埔宏福苑五級大災，屋苑8幢大廈7幢深陷火海，僅宏志閣未受波及，火災後社會各界對如何安置災民有不同意見。香港測量師協會今日（19日）就長遠安置方案，建議政府訂立專屬法例，授權成立專責法人團體，統一收購全部業權並統籌保險賠償，料涉款50至70億元。學會又認為，政府可向災民提供3個收購選項，包括全數現金收購價及恩恤補貼、優先購買特定居屋，以及公屋輪候優先權。

學會指，宏福苑樓齡逾40年，歷經長時間高溫燃燒後，主體結構、水電及電梯等設備都有一定程度損毀，加上災民的嚴重心理創傷，認為原址復修並非可行方案。

學會推算，原址重建的拆卸、地基及新建工程費用約需25至30億元，需時5至7年，但香港多層大廈是按不可分割業權份數計算，重建前必須收購業權，計及收購金額，原址重建或需75億至95億元，重於收購安置，因此學會提出以下3項建議：

建議一：訂立專屬法例 統一收購業權

學會建議政府訂立一項專屬法例，授權成立專責法人團體，統一收購宏福苑全部業權，並整合相關保險賠償，以簡化安置程序。根據宏福苑災前市場成交價，即未補地價約6,000元/呎，已補地價約8,000元/呎計算，初步估計整體涉及50至70億元。

學會相信，若政府採納方案，新一屆立法會可全速審議並通過專屬法例，有望半年內完成立法及啟動收購，並在立法過程中充分吸納各界意見，完善準則。

建議二：收取現金、居屋先購權、優先輪候公屋

政府收購業權後，學會建議可提供3個選項予災民，包括提供全數現金收購價及恩恤補貼，讓他們自行選擇心儀居所；特定時間內可優先購買特定居屋，當中差價自行填補，或兌現未用餘額；合資格災民優先輪候公屋。

建議三：原址改劃紀念公園

學會建議將宏福苑現址改劃為紀念公園或其他公共設施，既能避免投入巨額資金進行複雜重建，降低財政負擔，同時提供悼念空間並改善社區環境。