瑪麗醫護疑於護士站嬉戲 針筒「射水」再拍片上載 院方證實：行為不恰當 無影響服務

社會
更新時間：17:37 2025-12-19 HKT
發佈時間：17:37 2025-12-19 HKT

近日，一條有關公立醫院護士在當值期間嬉戲的短片在社交網站瘋傳。影片見到幾名醫護人員疑似在護士站當值，疑似拍攝者以針筒向一名黑衣男子「射水」，其後將相關影片上載至個人社交平台帳戶。帖文引來大量留言，拍攝者之後將刪除影片，但影片已轉載至其他社交平台，網民根據影片蛛絲馬跡，推斷涉事醫院是瑪麗醫院。

瑪麗醫院：按既定程序處分 病人安全無受影響

瑪麗醫院回覆《星島頭條》查詢時證實事件，稱醫院高度重視事件，經初步調查，確認日前有數名醫護人員於午夜時分在病房護士站作出不恰當行為。醫院正全面調查及跟進事件，將按既定人事程序嚴肅處理及作出相應處分。醫院強調，有關事件屬個別事件，有關病房的服務及病人安全沒有受影響。

院方已即時提醒員工應時刻秉持專業操守，肩負照顧病人的責任，強調十分重視員工的行為及紀律，嚴格要求員工必須遵循行為守則，維護公眾對醫護專業的信任。

拍片者疑用針筒射水 地點疑為瑪麗醫院

該段瘋傳的影片只有約12秒，當中拍攝的環境疑似是公立醫院病房內的護士站。片段所見，拍攝者以一支類以針筒的物品，向一名黑衣男子射水，及後鏡頭一轉，拍片者拍攝疑似護士站內的情況，片中連同拍片者在內，共有5名人員，從衣著判斷，當中3人均穿著醫護人員的制服。

網民從影片細節及上載者其他的社交媒體帖文，推斷拍攝者工作的應是瑪麗醫院，當時正在內科病房K20N當值。

陳凱欣促醫管局跟進：地點非合適玩樂場所

選委界立法會議員陳凱欣接受《星島頭條》訪問時表示，希望醫管局了解事件發生時間及地點，根據影片畫面，事發地點似乎是病房中央的護士站或醫療站。她強調，如果是工作位置，質疑相關行為是否適合，強調嬉笑行為不適合在工作間出現，尤其當病人可能在病房內聽到喧嘩聲，或產生被忽略的感覺，影響休息；若醫護人員需要休息或放鬆一下，應在醫院安排的休息室進行。

陳凱欣指，醫管局有責任了解事件，包括發地點時間、涉事員工當時是處於當值狀態抑或休息，並在查明主動向公眾說明。

有網民認為無傷大雅 有認為損醫護專業形象

網民對影片議論紛紛，有人認為射水的行徑「整到地下濕哂係咪即時清潔？跣親人點計先？」同時質疑使用的針筒是否屬於醫院，「如果用醫院嘅，咁個針筒已經唔用得啦，即係浪費咗納稅人嘅資源」。

亦有網民認為在公立醫院上班壓力大，要在適當時候放鬆，但認為「你著得起呢套制服，代表住你係一個專業人士，要對病人負責」；不過亦有網民不同意相關的看法，「玩吓休息吓都有失專業道德」、「又唔係有病人唔睇，空閒時間一齊癲下都唔得？」
 

