居屋2025｜將軍澳影輝苑享銀線灣海景 最平168萬做業主 一文睇清伙數/配套/交通/校網
發佈時間：07:00 2025-12-30 HKT
【居屋2025/影輝苑/坑口/將軍澳】房委會公布「居屋2025」，推出5個新屋苑，合共提供超過8,300個單位，較去年的7132伙多，分布於啟德、錦田、將軍澳、屏山及東涌。今期居屋維持以市價七折定價，售價約為150萬至480萬元，計劃於2026年第二季接受申請。
- 居屋2025．影輝苑｜實用面積達283至560呎
- 居屋2025｜ 五大新屋苑面積、伙數、售價
- 居屋2025．影輝苑｜比鄰銀線灣 部分單位可享海景
- 居屋2025．影輝苑｜8分鐘步程至巴士站 792M/91M等線接駁港鐵站
- 居屋2025．影輝苑｜可同享富寧花園生活配套
- 居屋2025．影輝苑｜料屬95校網 4間「一條龍」直資學校
居屋2025．影輝苑｜實用面積達283至560呎
繼「居屋2022」推出的昭明苑，將軍澳時隔3年再有新居屋推出，影輝苑位於坑口影業路，銀都機構有限公司清水灣電影製片廠對面，項目現時規劃興建兩幢樓，提供約1,628伙，實用面積達283至560呎，平均呎價約7,020元，預計2028年底落成，為同期新居屋中樓花期最長的項目。
影輝苑的單位呎數在同期屋苑中相對較大，加上地理景觀開揚，儘管交通些許不便，相信亦會成為不少人的「心頭好」。
居屋2025｜ 五大新屋苑面積、伙數、售價
|發展項目
/位置
|實用面積*
(約)
|單位數目
(佔單位總數的百分比)
|售價範圍
(約)
|預計
關鍵日期#
|(平方米)
|(平方呎)
|匯熙苑
錦田^
|26.1 – 27.5
|281 – 296
|285 (30%)
|180萬元
–
345萬元
|2027年
8月31日
|34.8 – 36.1
|375 – 389
|525 (55%)
|41.2 – 41.7
|443 – 449
|150 (15%)
|總數:
|960
|裕豐苑
東涌
匯東街
|26.1 – 27.4
|281 – 295
|412 (20%)
|150萬元
–
340萬元
|2027年
9月30日
|34.9 – 36.7
|376 – 395
|1 119 (56%)
|42.6 – 46.4
|459 – 499
|487 (24%)
|總數:
|2 018
|朗風苑
屏山
朗風街
|27.3
|294
|38 (2%)
|169萬元
–
339萬元
|2028年
7月31日
|36.0 – 37.8
|388 – 407
|1 127 (60%)
|45.7 – 47.1
|492 – 507
|705 (38%)
|總數:
|1 870
|啟陽苑
啟德
沐和街
|26.1 – 27.7
|281 – 298
|680 (37%)
|219萬元
–
480萬元
|2028年
10月31日
|34.8 – 36.5
|375 – 393
|800 (43%)
|43.1 – 45.5
|464 – 490
|360 (20%)
|總數:
|1 840
|影輝苑
將軍澳
影業路
|26.3 – 27.1
|283 – 292
|516 (32%)
|168萬元
–
423 萬元
|2028年
12月31日
|35.0 – 37.3
|377 – 401
|740 (45%)
|41.5 – 52.0
|447 – 560
|372 (23%)
|總數:
|1 628
|「居屋2025」新推售居屋單位總數:
|8 316
備註：
* 個別單位的實用面積有待確定。
# 「關鍵日期」是指發展項目在遵照經批准的建築圖則的情況下在各方面均屬完成的日期。
^ 街道名稱待定。
居屋2025．影輝苑｜比鄰銀線灣 部分單位可享海景
影輝苑主力戶型為一房單位，面積介乎377至401呎，單位數目達740個。其次為兩房戶型，面積由447至560呎，共372個單位。面積較小的開放式單位則有516個，面積283至292呎。
影輝苑地處坑口山腰位置，地勢高及環境清幽，又比鄰銀線灣，部分單位或可享山景或銀線灣方向的海景，步行至銀線灣廣場也只需12分鐘。不過，影輝苑位置較為隔涉，需步行約15至20分鐘到港鐵坑口站或東港城等坑口市中心位置，周邊多為村屋及製片廠，生活配套不足，住戶消費購物需依賴坑口站商圈，略顯不便。
居屋2025．影輝苑｜8分鐘步程至巴士站 792M/91M等線接駁港鐵站
與影輝苑相近的巴士站也需步行數分鐘抵達。其中，距離約500米、步行約8分鐘的「水邊村站」，以及約550米外的「影業路站」，均提供792M巴士往返西貢與將軍澳站，91M線往來寶琳及鑽石山，以及91與91S線連接清水灣至觀塘、鑽石山，接駁港鐵將軍澳綫及觀塘綫。
影輝苑800米外是坑口村，步行約10分鐘到達，可搭乘11號專線小巴，直達厚德街市、坑口港鐵站、將軍澳醫院及彩虹站等；11M專線小巴則往返坑口與香港科技大學。港澳信義會小學與保良局甲子何玉清中學也坐落在此。
居屋2025．影輝苑｜步行約10分鐘可到達富寧商場和街市
另外，影輝苑與富寧花園相隔700米，可享受社區、交通等配套，步行約10分鐘便可到達富寧商場和街市。富寧花園的巴士路線選擇較多，分別有98A、98C、98D、98E、98P、98S、290、296M、298X、690S等，來往坑口、牛頭角、美孚、尖沙咀、美孚、荃灣、中環等地。
康樂文娛方面，可步行約13分鐘到達銀線灣泳灘，亦可搭乘巴士792M、91M，或103號、16號、11號專線小巴等前往坑口體育館、將軍澳體育館、將軍澳游泳池、將軍澳運動場及香港單車館公園，若步行至上述4個地點，坑口體育館耗時15分鐘便可，其餘則需時約25至30分鐘。至於將軍澳海濱公園一帶，則搭乘792M或港鐵較為方便。
居屋2025．影輝苑｜料屬95校網 4間「一條龍」直資學校
學校配套方面，影輝苑預計屬將軍澳、西貢區95小學校網，排名較前的小學包括將軍澳天主教小學、將軍澳循道衛理小學、東華三院王余家潔紀念小學、天主教聖安德肋小學等。將軍澳區內共有8間直資學校，包括保良局陸慶濤小學、啓思中學、播道書院、優才(楊殷有娣)書院、將軍澳香島中學、香港華人基督教聯會真道書院、萬鈞匯知中學、保良局羅氏基金中學。當中，播道書院、優才(楊殷有娣)書院、香港華人基督教聯會真道書院均為中學暨小學，保良局陸慶濤小學與保良局羅氏基金中學「結龍」，可實現讀書「一條龍」。
至於國際學校，區內有法國國際學校、思貝禮國際學校、茵維特(香港)學校、復臨學校等。英中名校則有將軍澳官立中學及迦密主恩中學等。
記者、攝影：曹露尹