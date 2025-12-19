Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五級火｜殉職消防員何偉豪出殯 靈車抵宏福苑路祭 巿民：值得全香港人向佢致敬

社會
更新時間：11:27 2025-12-19 HKT
發佈時間：11:27 2025-12-19 HKT

大埔宏福苑早前發生五級大火，消防隊目（追授）何偉豪在救援行動中不幸殉職，消防處今（19日）在紅磡世界殯儀館舉行最高榮譽喪禮，儀式結束後，靈車於11時10分，在交通警員護送下駛經宏福苑進行路祭。致敬隊伍列隊敬禮，市民則於廣福邨巴士站致意。現場氣氛莊嚴凝重。

路祭歷時約6分鐘，在廣宏街迴旋處舉行，由大批消防員及警察組成的致敬隊伍，於迴旋處往宏福苑方向列隊，向何偉豪作敬禮，再先後出列致上最後敬意，及後再次一同敬禮。儀式完成後，車隊慢駛離開。

致敬隊伍中包括警察新界北總區指揮官林敏嫻、大埔區指揮官江永祥。

巿民激動流淚不止：我哋市民走出去 佢走入去

市民雷小姐早上7時半已帶同白花，到宏福苑附近處為何偉豪念誦大悲咒，冀其能安息，她情緒激動，淚流不止地情緒激動，淚流不止，「佢（何偉豪）為咗救我哋而走咗入去，咁就連條命都冇埋」，「我哋市民走出去，佢走入去」，形容事件「聞者傷心，聽者流淚」。她希望政府成立的獨立委員會能還死難者一個公道，並痛斥奸商為蠅頭小利，導致慘劇發生。

居於大埔運頭塘邨的余先生，今早到宏福苑外等候靈車。他表示，何偉豪「值得全香港人向佢致敬」，其精神尤其值得年輕人及紀律部隊成員學習，應視何偉豪為他們的楷模，「我哋年紀大，他咁後生，無咗生命，真係好可惜」。訪問期間，他一度欲言又止，並低聲表示「講好多好似好唔舒服」。

記者：郭文卓

