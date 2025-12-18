辯稱電腦內兒童色情片由友人下載 官指無證據的士司機管有或曾開啟影片 裁定罪脫

35歲的士司機將隱藏鏡頭包裝成煙盒，置於酒吧女廁內偷拍，遭揭發被捕後，警方在其寓所電腦內檢獲12條兒童色情影片。被告早前承認窺淫罪，否認管有兒童色情物品罪受審，辯稱友人使用電腦下載影片，自己並不知情。暫委法官黃士翔今在區域法院裁決時指，涉案影片的存檔日期與被告友人使用電腦的時間吻合，電腦內雖載有「海量」色情影片，但沒有足夠證據顯示影片由被告管有，裁定被告罪脫。至於窺淫罪押後至1月8日求情及判刑，期間被告還押。

辯稱電腦內兒童色情片由友人下載

被告陳嘉維，報稱的士司機，被控窺淫及管有兒童色情物品罪，控罪指他於2022年11月20日在尖沙嘴的酒吧女廁內，暗中拍攝他人；另於同日在柴灣富欣花園一個單位管有兒童色情物品，即12個影象片段。

黃官裁決時，引述被告自辯內容，被告父親在2010年購入電腦後，沒有設置電腦密碼，被告的父親、女朋友及兩名友人均會使用電腦。兩名友人不時會到被告寓所留宿及使用電腦，會用電腦瀏覽色情影片、玩電腦遊戲及上網等。被告並沒有全程留意友人使用電腦的情況，偶爾更會自行外出，獨留兩名友人在寓所用電腦。被告直言，自己沒有下載及觀看兒童色情影片，亦沒有懷疑電腦會藏有相關影片。

無證據被告曾開啟及播放涉案影片

黃官引述警員供詞，在被告的寓所檢取了電腦裝置後，用了1小時左右仍沒有找到不法資料，遂採用科學鑑證軟件X-Swift，終發現12條兒童色情影片，惟沒有證據得知是否曾被開啟及播放。

黃官認為，被告指自己沒有下載兒童色情影片，對此毫不知情，解釋友人及家人均會用電腦下載影片，故不敢隨意刪除他人的影片。再加上，沒有證據顯示被告曾開啟及播放涉案影片，影片的存檔日期與被告友人使用電腦的時間吻合。電腦載有「海量」色情影片，若非警方有鑑證科學的協助，根本不能發現涉案影片，故沒有足夠證據顯示被告知情，終裁定被告管有兒童色情物品罪脫。

綜合證供，尖沙嘴酒吧職員於2022年11月20日在女廁窗台和馬桶旁找到兩個煙盒，內有拍攝功能裝置。職員潛伏觀察後，發現被告凌晨2時許進入女廁，惟相隔幾分鐘後仍未出來，隨即報警求助。警方到埸後，從被告的右褲袋搜出兩個煙盒，分別載有內置SD卡、具拍攝功能的裝置。及後，警方搜查被告的柴灣寓所時，從電腦裝置中發現12條兒童色情影片。

案件編號：DCCC980/2024

法庭記者：黃巧兒