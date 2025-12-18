無業男聲言神志失常下誤殺老翁 自稱中國首位君主投胎為泰王拉瑪 高院裁定謀殺罪成 下月求情

靠炒外匯賺錢的35歲無業漢4年前涉於屯門海珠路遊樂場內的涼亭，以斧頭斬死一名素未謀面的七旬老翁。無業漢不爭議殺死死者，但辯稱患有分裂型人格障礙及精神分裂症，神志失常下才誤殺，否認謀殺罪。案件審訊12日，5女2男陪審團退庭商議近5小時後，一致裁定他謀殺罪成。法官郭啟安指政府精神科醫生認為被告就算有人格障礙，也不算精神失常，只是具備分裂型人格障礙的特徵，押後案件至下月14日作求情及判刑，被告期間還押小欖精神病院。

警方拘捕被告並搜出染有死者血跡摺鋸、刀和斧頭

控方指案發當晚9時許，路人經過屯門海珠路遊樂場內涼亭時，發現死者張國炎浴血躺臥在涼亭附近，路人遂報警求助。救護員到場發現死者頭骨破裂，有多處頸傷，已無任何反應，證實死者當場死亡。警方接報到場在附近一帶搜索，於距離現場300米外恒貴街遊樂場，發現被告頸上有血跡，手持突出木手柄的黑袋，警方因被告形迹可疑而上前截查，被告竟加速逃跑，警員追捕後制服及拘捕被告，並安排頸手受傷的被告到屯門醫院治理。

警方在被告的黑袋中找出一把總長50cm的紅色手柄摺鋸、一把總長24cm的黑色手柄刀連刀套、總長30cm的「何全利」牌斧頭等；上述物件的血跡經檢驗後發現有死者及被告的DNA。警方在恒貴街遊樂場繼續進行調查時，發現男公廁有多個血鞋印，特別在廁格內有大量血跡，經檢驗後發現男公廁的血跡與被告的DNA吻合。

被告稱應聲音要求殺死者又自稱中國首位君主

被告與警方及精神科醫生會面時，曾稱他並非預謀跟蹤死者，只是偶然目睹對方吸煙，突然有聲音對他說：「對！就是他！殺了他！」他僅思考10至20秒，便決定親自下手殺死死者。他從後偷襲，拿斧頭連砍死者數次，導致死者身首分離，死者倒地後被告再補一刀，「確保成功殺死」死者。

被告殺人後認為唯有自殺才能解脫，遂進入公廁以摺鋸鋸頸、刀割手腕自殘近半小時，再跑步以「增加血液循環，加快死亡速度」。被告曾深信自己「天命所歸」， 強烈相信自己將被奪去性命。

被告亦稱人類可透過催眠得知前世，自述他在「一百萬個周期前」是天狼星人，曾為中國首位君主，後來投胎成為泰王拉瑪，但因遭暗殺而無法再投胎，故今世需要報復。他指「天狼星人」透過通靈下令他必須行兇，堅稱「我殺依個人，有啲嘢一定要做，天注定嘅」。

官指裁決須考慮被告案發時是否神智失常不能自控

法官郭啟安引導陪審團時指，陪審團需考慮被告的誤殺辯護會否成立，陪審團是否相信被告行兇時神智失常，控制不到自己所作所為，但重申「咁斬法，唔死都重傷」。5女2男陪審團退庭商議近5小時後，一致裁定被告謀殺罪成。

被告萬日林被控於2021年8月5日，在新界屯門豐景園輕鐵站附近海珠路遊樂場內涼亭，謀殺張國炎。萬日林早前表示願意承認誤殺罪，惟不獲控方接納，控方繼續控以謀殺罪，辯方不爭議被告殺人事實，並以「減責神志失常」為抗辯理由，證明被告行為只屬誤殺。

案件編號：HCCC421/2023

法庭記者：劉曉曦