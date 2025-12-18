情侶禁錮單戀男毒打索贖金 38歲男同黨認罪囚8年

31歲女侍應利用男友人單戀自己13年的情意，謊稱與男友分手，利誘對方到賓館發生性關係，最終夥同4男女將對方拳打腳踢，搶走2部電話及現金3500元等，再要求4萬元贖金。女侍應、其時任男友及男同黨早前分別被判囚9至10年。另1名38歲男同黨今亦於高等法院承認強行禁錮意圖取得贖金罪，法官陳慶偉判刑指被告負責與事主家人通電話談判，考慮到其盡早認罪，男事主沒有嚴重受傷，禁錮7小時不算太長，判囚8年。

案情指，男事主Alex與綽號「包包」的麥佩儀相識近13年，Alex對其情根深種，暗戀多年，並不時借錢相助。事發當日，「包包」致電Alex借錢交租，Alex即轉帳400元至其支付寶帳戶。惟「包包」貪得無厭，相約Alex到油麻地寶寧大廈見面，特意向Alex謊稱她已與男友分手，邀請Alex成為新男友，並許諾發生性關係。

Alex難擋誘惑，欣然赴約，但期間心生疑慮，事先致電姨媽告知行程，表明若他45分鐘後失聯，便煩請姨媽報警求助。當Alex到達寶寧大廈7樓時，「包包」率三男一女包括本案被告陳保濤現身，迅即將Alex拖入房間拳打腳踢，腳踩Alex頭部。「包包」時任男友黃威以白布及口罩蒙住Alex雙眼，綁起Alex雙手，更手持棒球棍多次擊打Alex。

被告等將事主毒打威逼付贖金最終被捕

Alex再遭拳腳相加及踩踏頭部，身上銀行卡、手機及現金悉數被劫。黃威逼Alex吐露提款密碼，企圖提款。但Alex提供的密碼有誤，未能成功提款，被告們怒火中燒，指控Alex欠債及強姦「包包」，繼續施暴。Alex稱他可從姨媽手上獲得4萬元，約定到青衣城見面交收現金，梁祐豪與陳保濤便負責護送Alex到青衣城收取4萬元贖金，警察到場即時拘捕梁祐豪。

38歲無業男陳保濤今承認於2021年9月1日強行拘留Alex，意圖獲取港幣4萬元贖金。同案被告麥佩儀、黃威及梁祐豪早前分別被判囚9年2個月、9年8個月及10年。

案件編號：HCCC374/2024

法庭記者：陳子豪