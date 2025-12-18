Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

情侶禁錮單戀男毒打索贖金 38歲男同黨認罪囚8年

社會
更新時間：16:04 2025-12-18 HKT
發佈時間：16:04 2025-12-18 HKT

31歲女侍應利用男友人單戀自己13年的情意，謊稱與男友分手，利誘對方到賓館發生性關係，最終夥同4男女將對方拳打腳踢，搶走2部電話及現金3500元等，再要求4萬元贖金。女侍應、其時任男友及男同黨早前分別被判囚9至10年。另1名38歲男同黨今亦於高等法院承認強行禁錮意圖取得贖金罪，法官陳慶偉判刑指被告負責與事主家人通電話談判，考慮到其盡早認罪，男事主沒有嚴重受傷，禁錮7小時不算太長，判囚8年。

案情指，男事主Alex與綽號「包包」的麥佩儀相識近13年，Alex對其情根深種，暗戀多年，並不時借錢相助。事發當日，「包包」致電Alex借錢交租，Alex即轉帳400元至其支付寶帳戶。惟「包包」貪得無厭，相約Alex到油麻地寶寧大廈見面，特意向Alex謊稱她已與男友分手，邀請Alex成為新男友，並許諾發生性關係。

Alex難擋誘惑，欣然赴約，但期間心生疑慮，事先致電姨媽告知行程，表明若他45分鐘後失聯，便煩請姨媽報警求助。當Alex到達寶寧大廈7樓時，「包包」率三男一女包括本案被告陳保濤現身，迅即將Alex拖入房間拳打腳踢，腳踩Alex頭部。「包包」時任男友黃威以白布及口罩蒙住Alex雙眼，綁起Alex雙手，更手持棒球棍多次擊打Alex。

被告等將事主毒打威逼付贖金最終被捕

Alex再遭拳腳相加及踩踏頭部，身上銀行卡、手機及現金悉數被劫。黃威逼Alex吐露提款密碼，企圖提款。但Alex提供的密碼有誤，未能成功提款，被告們怒火中燒，指控Alex欠債及強姦「包包」，繼續施暴。Alex稱他可從姨媽手上獲得4萬元，約定到青衣城見面交收現金，梁祐豪與陳保濤便負責護送Alex到青衣城收取4萬元贖金，警察到場即時拘捕梁祐豪。

38歲無業男陳保濤今承認於2021年9月1日強行拘留Alex，意圖獲取港幣4萬元贖金。同案被告麥佩儀、黃威及梁祐豪早前分別被判囚9年2個月、9年8個月及10年。

案件編號：HCCC374/2024
法庭記者：陳子豪

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
上環四賊匪劫10億日圓 一男子被捕
00:43
上環4刀匪當街搶劫10億日圓 持現金篋內地男逃至地鐵站外被捕
突發
6小時前
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
旅遊
23小時前
呂慧儀急澄清袁文傑離巢《愛．回家》：只是劇情需要 劇透冬至團圓戲
01:36
呂慧儀急澄清袁文傑離巢《愛．回家》：只是劇情需要 劇透冬至團圓戲
影視圈
16小時前
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
「周星馳夢中情人」情路崎嶇 曾戀張藝謀一原因分手 歷盡滄桑與老公甜蜜放閃
「周星馳夢中情人」情路崎嶇 曾戀張藝謀一原因分手 歷盡滄桑與老公甜蜜放閃
影視圈
7小時前
李修賢與蔡國權有密切關係？揭好友車禍後不為人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
李修賢與蔡國權有密切關係？揭好友車禍後不為人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
影視圈
8小時前
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
影視圈
22小時前
吳千語婚姻有暗湧？自爆與老公關係疏離：很久不見忘記了 施伯雄因一事嘆噩夢又開始
吳千語婚姻有暗湧？自爆與老公關係疏離：很久不見忘記了 施伯雄因一事嘆噩夢又開始
影視圈
5小時前
中國據報成功打造EUV光刻機原型 被形容為「中國曼哈頓計劃」
中國據報成功打造EUV光刻機原型 被形容為「中國曼哈頓計劃」
商業創科
7小時前