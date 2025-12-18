Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

考車牌｜明年1.1起考試車禁裝「外掛」輔助 專家：惟有學多幾個鐘

更新時間：16:06 2025-12-18 HKT
發佈時間：16:06 2025-12-18 HKT

香港考車牌，一向要排隊之餘，早前運輸及物流局公布私家車合併試合格率繼續只有約30%，為提高合格率，不少教車師傅加裝「外掛」設施，例如在車身加標記，加裝輔助鏡等。近日網上流傳一張由運輸署發出的通告，指運輸署持續接獲投訴，部分駕駛考試車輛疑被非法改裝/裝上過大或過量附加裝置，影學駕駛考試的公平性。運輸署亦會明年1月1日起對違反相關規定的駕駛考試車輛作出跟進。

部分考試車輛加上輔助泊位設施

根據網上流出的通告，運輸署指部分駕駛考試車輛疑被非法改裝/裝上過大或過量附加裝置，經調查後，部份駕駛考試車輛的裝置包括改裝泥擋、加裝照明燈及輔助鏡及於車身上的標記等，均有機會違反法例及對其他道路使用者構成安全風險。

運輸署指，所有駕駛考試車輛必須符合《通路交運 （車輛構造及保養）規例》、《道路交通 （交通管制） 規例》，以及運輸署就各類駕駛考試制定的《駕駛考試指引》 的規定及要求，不得使用未經運輸署許可之輔助駕駛系統，亦不可安覽任何可能干擾 /影響考試之設備。

有關措施明年1月1日實施

運輸署已於2025 年7月至9月舉行座談會向駕駛教師業界解釋上述考試車輛的要求，並將於2026 年1月1日開始對違反相關規定的駕駛考試車輛作出跟進，包括要求有關車輛於指定時間內作出改善或轉介至車輛檢驗辦事處跟進。

香港汽車高級駕駛協會主席江日雄接受《星島頭條》訪問時表示，贊同有關的新措施，認為此舉能促使考生學習並掌握真正的駕駛技術，長遠有助提升路面安全。

新措施合理 反映真實駕駛情況

江日雄指出，過去數十年，不少教車師傅都會在車上加裝各類輔助標記或設備，以協助學員更容易「睇位」，「掉頭時唔會掂壆」完成泊位或掉頭等考試項目。然而，他認為這種做法容易令學員過度依賴「輔助神器」。他強調你考牌時依賴這些輔助設備，但當你考獲車牌後，駕駛自己的私家車時，絕大部分車輛都沒有這些設備。他認為，學車的時候應該要增進技術，能夠準確操控車輛。

考生需時適應 建議「補鐘」練習

江日雄認為，已經習慣使用輔助設備的學員在這段時間學著緊些，「學多幾個鐘」，以及花多點時間練習，以適應沒有輔助設備的駕駛模式。他指用「外掛」的標記，以及其他輔助設施，都是用來掉頭泊位，幾十年來都沒有改變，並非近年才變得困難。過往有輔助設施，令到考牌「容易咗」，現時只是撥亂反正，不可再容許使用輔助設施。

