港夫婦遊日租跑車違規落場玩漂移 壞車圖隱瞞被行車紀錄踢爆 業界：極危險兼不獲保險理賠

港人喜愛遊日，多數會選擇租車自駕遊覽風景，但免不了發生意外。一間由港人在日經營，並與當地跑車界有合作的租車公司，在社交平台公開一宗涉及港人夫婦於日本自駕租用跑車的嚴重違規事件。事件起因於客人投訴車輛故障，惟公司其後翻查行車紀錄，揭發客人曾將車輛駛入賽車場範圍進行漂移及高速駕駛，明顯違反租賃條款。租車公司強調，相關行為對交通安全構成不可接受的風險，已按條款向客人收取維修費用，並將涉事夫婦列入永久黑名單。

系統問題換車 行駛中現異響

據租車公司所述，涉事客人原先預訂豐田86跑車，但因系統問題未能交付，公司遂以日產「Fairlady」跑車作補償安排。至行程第三日，客人通知車輛後輪出現異常聲音，公司基於安全考慮，即時要求客人停車檢查。公司亦特別從東京與成田派出支援車隊前往山區協助，並現場提供飲品、食物及安排代用車接載客人。公司強調，此屬額外支援服務，並非一般租車公司的義務。

技師報告指操作不當 客人不滿指控 公司徹查揭違規

車輛被拖返車房後，經專業技師檢查，報告指出「手掣因長時間摩擦行駛期間被強行磨蝕，最終變形及解體」。租車公司解釋，此類損毀只會在「手掣未完全放下而持續行駛」的情況下出現，屬明顯操作不當，且保險條款已清晰列明不在保障範圍內，因此向客人提出維修費與部分支援成本的要求。

客人對結果表示不滿，並在門市對職員作出無根據指控。因應客人要求「嚴正徹查」，公司負責人親自到車房調取行車紀錄，從而發現客人於事發當日較早時段曾駛入Fuji Speedway（賽車場）封閉區域，在場內進行漂移及高速行駛；車行亦指控客人事後刻意隱瞞事實。車內錄音清楚記錄客人承認損毀源於相關操作。

行車錄音證據確鑿

公司上載的車紀錄影像顯示，有關的車輛在賽道上漂移。港男在漂移結束後表示「剛剛那一下太厲害了，完全失去了traction（抓地力）」。女子則指「好彩冇反車嗻，有臭油味呀」，港男回應指是燒輪胎的味道。其後港女更稱「唔好話畀我哋嗰個人（租車負責人）聽」。

在停車等待救援時，二人對話亦顯示隱瞞意圖。港男表示「唔知關唔關我哋甩尾事」，二人隨後提到不知是否「錄低」他們的對話及行為，港女更大言不慚「死都唔好認，轉個圈嗻喎」。

租車公司：不會為違規行為承擔責任

租車公司表示，證據顯示問題與車輛無關，而是客人刻意違規所致。公司強調其業務以信任為基礎，然而今次事件涉及違規、高風險駕駛及刻意隱瞞，因此不會為此類行為承擔責任。經綜合考慮後，已按條款收取額外維修費用，並將該對夫婦列入永久黑名單。

李耀培：租車落賽道飄移風險高

中國香港汽車會永遠名譽會長李耀培接受《星島頭條》電話訪問時表示，賽道駕駛與一般道路行駛有極大分別，即使駕駛跑車，若要在賽車場甚至進行飄移，車輛必須經過特別改裝。他解釋，賽道用的改裝包括避震、輪胎等，更理想是加裝防滾架。安全帶方面，賽車多使用四點式安全帶，比一般家用車的三點式安全帶更能保障駕駛者，於賽道上發生意外時可保護車手。此外，正規賽車場通常要求駕駛者佩戴頭盔、手套，甚至具防火功能的賽車服。

李耀培強調，若市民租用普通車輛到賽車場進行飄移或類似活動，將面對兩大問題。第一是安全風險，這類車輛缺乏專門的安全改裝，在賽道上進行高風險動作時非常危險。第二是保險問題，一般租車保險只涵蓋道路使用，在賽車場上發生事故，保險公司大多不會受理。只有經全面改裝、用於正規比賽或訓練的車輛，才有可能購買到相關保險，但亦非必然。

他補充，在日本有多個賽車場，當地賽車文化濃厚，亦有正規訓練課程，市民如欲參與，應透過賽車學校學習，考取相關駕駛資格，並使用已改裝的專用車輛，而非自行租用普通車輛進入賽道。他亦提醒，租車公司不會承擔車輛在賽道上活動導致的任何損毀或人身傷亡責任，所有後果須由租車者自行負責。市民參與賽車活動前，必須充分了解相關風險及安全要求。

禤國全：一般車險不包賽道活動

東瀛遊執行董事禤國全向《星島頭條》表示，若租車人將車輛駛入賽車場進行漂移等高風險行為，已可能違反租車協議及保險條款，並解釋一般車險條款並不涵蓋賽道活動。他進一步指出，賽車場通常設有規條限制外來車輛進入，「如果車場講明外來車唔可以入嚟，你入咗去就一定唔保」。換言之，若車主在未獲許可下將車輛駛入賽車場進行非常規駕駛，保險公司有權拒絕賠償。

禤國全表示，今次事件涉及賽道使用等特殊情況，需詳細審視租車合約、保險條款及賽車場規章，一般情況下，租車保險針對道路合法行駛，不包括賽道或封閉場地內的高風險駕駛行為。

記者：曹露尹