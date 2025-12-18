私隱公署今年接獲5宗深偽技術投訴 鍾麗玲：技術本身不違法 但濫用可能觸犯私隱條例

個人資料私隱專員公署昨日(17日)發布《應對濫用人工智能深度偽造技術：給學校及家長的智慧錦囊》。私隱專員鍾麗玲今早(18日)接受電台訪問時表示，今年公署共收到5宗與「深偽」（Deepfake）內容相關的投訴，主要涉及市民在網上發現自己的肖像被人工智能技術合成為不實圖片或短片。另外，亦有2宗查詢是關於提供此類合成軟件的網上平台是否違法。

製作技術本身不違法 惟濫用觸發私隱問題

被問到製作「深偽」影像的軟件或技術是否違法，鍾麗玲表示，提供這些工具本身並不違法，因其有具建設性的用途。她舉例指教育界可利用技術製作富趣味性的教學短片，或重現歷史場景以輔助學習，她形容深偽技術潛力很大，但若出現「濫用」則可能違法。

她稱，若未有發布使用「深偽」技術製作影片，是否違法的問題須交執法部門調查，但亦有機會違反《私隱條例》中的保障資料原則。若將個人資料用於一個未經當事人同意的新目的，即使完全沒有對外發布，仍有可能因改變了資料的用途而違反《私隱條例》。這原則同樣適用於公眾人物的肖像，不能隨意用作製作與當初目的不符的內容，例如詐騙廣告或不實影像，有可能構成刑事罪行。

學校與家長的錦囊：從源頭防範 妥善應對

考慮到學童是高風險群體，公署特別為學校和家長提供了應對「深偽」事故的建議：在預防方面，減少在網上公開分享能清晰辨識個別學生的相片及影片；發布前應考慮是否有必要「公開」，可優先考慮使用學校內聯網或家長私人通訊群組等非公開平台；留意所使用平台的安全性，並加強對教職員及學童的相關教育和人工智能風險提示。在事故發生後，應對方面，務必優先考慮受影響學童的感受和福祉，亦要保留相關證據，以便採取跟進行動；教導學童切勿轉發或分享相關不實材料，並應盡快將其移除。若材料已在網上流傳，應立即要求相關平台將其下架。

健身室鏡頭直對洗手間 私隱公署已發勸諭信

被問到健身中心閉路電視鏡頭正對洗手間的投訴，鍾麗玲稱，公署接獲有關投訴後，已派員到該健身中心視察，發現該洗手間沒有門，而鏡頭的確正對其內部，引起使用者擔憂。

調查後發現，事件源於承辦商的工程失誤，將洗手間的門錯誤地安裝在公共走廊，而非洗手間入口。該中心事後已用黑布遮蓋洗手間門口，並迅速糾正錯誤，將門裝回正確位置，同時把鏡頭移至只拍攝門外天花板。雖然公署最終接納其改善措施，但仍就事件發出了勸諭信。

