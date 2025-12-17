THEi高科院前兼任講師向學生索賄判囚8個月 官指被告為私利犯案 影響相關學位認受性

自資院校香港高等教育科技學院(THEi高科院)前兼任講師向學生索賄兩萬元，以確保該學生畢業專題研習（俗稱FYP）得到合格成績。涉案講師早前承認一項「代理人接受利益」罪，辯方求情指他承受沉重精神壓力影響精神狀態才「判斷失準」，望法庭判處非監禁式刑罰或緩刑。主任裁判官張志偉今於東區裁判法院判刑時，指考慮到事件對學生、校方及相關專業學位認受性的影響，被告處心積累犯案及所造成的公害，終判監8個月。

求情指孫兒治療費造成沉重壓力望判緩刑

68歲被告吳瑞庭承認一項「代理人接受利益」罪。辯方早前求情指被告多年來教書及貢獻社會，他的其中一名孫子患有自閉症，治療費用以數萬元計，故被告承受沉重精神壓力，犯案與其精神狀態有關。辯方今再求情時指，法庭為被告索取的精神報告建議門診，被告已在政府註冊及排期。

張官在上一次聆訊中，要求控方準備關於被告犯案所造成影響的資料，今重申其關注點是被告犯案引致的公害，例如校方所受的影響，故只會考慮學生延期畢業和校方須重新安排等客觀事實。

辯方的進一步求情指，知道法庭關注案件對學校和學生的影響，以至案件引來師生和家長的負面看法，但仍希望法庭考慮緩刑或非監禁式刑罰，並提到其他涉及學校或政府部門的案例，指該些案件帶來負面影響亦是在所難免，而法庭判刑時也有考慮這點，故相關案例也有參考價值。

為私利犯案累及學生與校方須判阻嚇刑罰

張官判刑時，指本案控罪嚴重，並引述案例指「貪污、賄賂是隱伏的毒瘤，若果任由它生長、潰爛，必然會再次蠶食香港清廉……衝擊香港法治社會」，法庭應嚴格執行持之以恆的阻嚇性刑罰，否則會向市民傳遞錯誤訊息，削弱香港多年來在反貪污行動努力耕耘的成果。

張官指，本案牽涉到學校在社會上，以及相關學位在專業方面的認受性，除了涉案學生受到傷害，學校亦受到牽連。被告為了家庭謀取私利、並不可以成為犯案的特別理由，而且他明知該學生不合格，卻仍因私利而把其送出社會、成為註冊工程師；被告亦曾向學生表示毋須努力、指其不可能合格，使學生幾乎無可選擇，即使學生選擇告發，仍難免遭到間接傷害。

張官認為綜合所有情況，被告並非案例中所指的特殊情況或公眾會十分同情的情況，因此不考慮緩刑或非監禁式刑罰。考慮到事件對學生、校方及相關專業學位認受性的影響，被告處心積累計劃游說學生付款，終判監8個月。辯方其後為被告申請保釋等候上訴，遭張官拒絕。

向學生施壓索賄保證獲B+以上成績

案情指，被告負責指導土木工程（榮譽）工學士課程學生的畢業專題研習，去年11月起與學生定期會面，多次向該學生表示不會給予合格成績，並以此施壓索取金錢，聲稱可保證合格，他起初要求學生支付4萬元，承諾該學生可獲B+評分，在另一學期更可獲A級成績。

被告當時又表明學生沒有能力取得好成績，不必再努力。他最終在去年12月10日收取該學生2萬元現金。他被廉署人員拘捕時身上有涉案2萬元現金，錄影會面時亦承認向學生索賄4萬元，正式收取2萬元。

案件編號：ESCC1494/2025

法庭記者：王仁昌