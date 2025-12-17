Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

收錢替違例私家車司機「頂包」 技術員認串謀妨礙司法公正明年3月判刑 同案足球員押後答辯

社會
更新時間：12:54 2025-12-17 HKT
26歲足球員涉於前年11月串謀30歲技術員，替違反交通規例的朋友「頂包」。涉案足球員和技術員被廉署控以一項串謀妨礙司法公正罪，今於東區裁判法院提訊，技術員承認控罪，而足球員則申請暫緩答辯，以待他與律師接洽。主任裁判官張志偉押後案件至3月11日判刑及聽取足球員答辯，兩被告續准保釋，期間不准離港。

被告為足球員朱偉鈞及認罪被告30歲技術員陳寶南。控罪指二人於2023年11月1日至約11月24日與蘇啟浚串謀妨礙司法公正，即向警方訛稱於2023年10月7日約上午8時51分，在太子道西與聯合道交界一輛車的司機為陳寶南。

技術員收錢「頂包」自稱是違例駕駛者

陳寶南今認罪，承認案情指，蘇啟浚於2023年10月7日在太子道西與聯合道交界違例駕駛一輛私家車，包括違反交通燈號等。警方其後向蘇發出要求提供司機身份詳情通知書，由於蘇再被扣分便會被停牌，於是他透過一名男子接觸到陳。陳其後向警方表示自己是當時車輛駕駛者，及支付600元罰款；陳另從蘇獲得共5600元的報酬。

朱偉鈞今天沒有律師代表，他表示自己較早前已接觸律師樓，但因資金有限，仍在尋找最適合的法律代表，又表示已在與律師樓接洽。控方亦表示，廉署早前接到朱的律師聯絡及作進一步商討，包括可能為廉署提供協助等。

案件編號：ESCC2732/2025
法庭記者：王仁昌

