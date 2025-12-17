當全運會義工歸屬感倍增 海南人才助外國客購票 順道介紹香港美食

第15屆全國運動會早前圓滿舉行，有賴義工團隊的熱心參與和支援。香港人才服務辦公室聯同不同組織，為香港賽區招募義工，大批人才踴躍報名，其中香港優才及專才協會逾百會員參與，他們各有難忘的瞬間，其中有人才接待外國觀眾購票，化身「旅遊大使」趁機介紹香港美食和景點。有母子同當義工，不單親子關係更親密，見證港人的守規和熱情後，對本地歸屬感也大增。

香港人才服務辦公室（人才辦）表示，樂見更多人才透過義工服務融入社會，期望他們透過活動增加與本地社群接觸，拓展社交並加深對社會認識，未來會聯同不同組織，繼續為人才提供服務社會的機會。

左起：李薔、羅子淵、李游幸、梁磊、林岳勲、柳淼，一同參與今屆全運會港區賽事的義工服務。

來自海南的李游幸來港三年，全運會期間負責在賽場售票處協助票務銷售，他指在內地要參加全運會義工競爭很大，故看到港區賽事招人即時報名，一般義工服務3天，他卻因表現出色及具三語能力，前後向公司請假8天投身支援服務。

懂廣東話英語 票務處當翻譯

李游幸每次協助人才購票都很有滿足感，最記得曾遇外國觀眾，對方持護照購票需時更久，故上前閒聊，趁機介紹香港美食和景點。他又指一口廣東話都是在街市講價時學會的，與本地義工交談，獲對方大讚，還以為他是馬來西亞華僑，這個小誤會更成為他結識本地新朋友的機會，矢言未來一定會繼續做義工，為香港市民服務。

柳淼是香港中文大學碩士畢業生，她稱大學時曾加入義工隊，藉此更多本地市民交流，這次賽場中未見偶像，被分派到手球場館的她，卻體驗到香港市民對於港隊運動員的支持和熱情，令她印象難忘，她也深受感觸，覺得自己也融入成為了其中的一份子。

全運會期間，義工能為市民服務之餘，同時亦認識了很多新朋友。前左一為李游幸。

柳淼在手球場館感受到港人對賽事的熱情。

母子檔參與 攜手貢獻社會

梁磊於協會統籌全運會義工報名初期，擔當小隊長，不單見證逾百名會員投身這次義工服務的過程，她自己和丈夫兒子也同樣全情投入，分派不同賽事服務，其中她在維園沙灘排球場館服務，決賽當日頂着烈日安排觀眾安檢，看到過程順暢大感滿足，更與其他義工組成小隊，未來繼續服務。

她就讀大學的兒子林岳勲受母親感染，擔任同鄉社團青年義工領袖，負責招募及帶領青年義工，「今次有70多名中學生報名，共27人獲選，反應踴躍令人喜出望外。」

同樣母子檔上陣的還有李薔和兒子羅子淵。李薔一家通過優才計劃來港，一向熱心公益的她鼓勵兒子一同參與。她與兒子全運會期間被派在單車館服務，透過與本地義工融洽合作、見證場內市民的熱情，大大增加了在港生活的歸屬感

正讀中四的羅子淵稱雖課業繁忙，仍預留周六日假期當義工，他大讚入場觀眾都很友善和守秩序，有在社交媒體分享經歷，未來會鼓勵更多同學參與義務工作。

義工團隊在全運會中為單車館服務。李薔（右二）大讚本地義工十分友善，認為這次義工經驗使她對香港增添歸屬感。

人才辦：期望促進人才與市民的溝通更好融入社會

人才辦總監陳海勁表示，推出「人才義工計劃」目標為「人才繫社區 義工顯關懷」，期望人才透過參與義工服務加深對社區的認識及加強與本地社群的溝通，既拓展社交網絡，全運會在港舉行，為他們提供了很好發揮的機會，未來將與社會各界合作，推動人才義工參與各類服務，讓他們在過程中更好的融入香港。