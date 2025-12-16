基孔肯雅熱︱環境局與食環署視察青衣自然徑 檢視成效部署下一步滅蚊工作

防治蟲鼠督導委員會繼12月12日交代跨部門在青衣自然徑應對基孔肯雅熱的工作進度，環境及生態局副局長、委員會主席黃淑嫻再次視察青衣自然徑，了解有關工作的成效，以便在12月下旬舉行的委員會會議上討論有關經驗並作出下一步的部署。食環署署長吳文傑今早亦到青衣自然徑實地視察滅蚊工作進展，並聽取葵青區環境衞生辦事處的匯報。

食環署向黃淑嫻及吳文傑匯報滅蚊工作最新進展

食環署人員向黃淑嫻及吳文傑匯報了相關工作的最新進展。葵青區環境衞生總監高希强表示，食環署一直按機制進行相關工作，在收到衞生防護中心通報的基孔肯雅熱等蚊媒疾病個案後，隨即到患者住處、工作地點及相關時段曾到訪地點開展滅蚊工作，並通知相關部門及持份者作出其範疇的跟進行動。於11月13日接獲通報，首次有個案曾前往青衣自然徑並報稱受到蚊叮，食環署隨即在該處開展滅蚊工作，並同步知會相關部門跟進。

黃淑嫻：繼續全方位加強控蚊工作

黃淑嫻表示，委員會會繼續密切留意數據，包括通報個案及工作成效，而政府在現有強化措施的基礎上，會繼續全方位加強控蚊工作。委員會擬在12月下旬舉行的會議上，按原議程討論2026年防治蚊患工作計劃，並詳細檢視有關部門及持份者的跟進工作的進展及成效並作出未來部署，以及聽取善用科技所取得的進展。黃淑嫻呼籲市民必須做好家居、工作及附近環境的防蚊滅蚊工作，做好個人防護措施，以及按防護中心忠告，市民不要前往暫停開放的青衣自然徑。

食環署多招滅蚊

食環署已採取各種方法殺滅病媒蚊子，包括以超低微量噴灑器進行約57次密集式霧化處理，並利用大型超低微量噴霧器及機械狗等工具，範圍涵蓋整條自然徑內部及外圍，在最短時間內大幅減低該處成蚊密度。署方亦針對蚊子幼蟲階段，清理約2,300個潛在蚊子滋生地，並在約300個無法即時處理的積水地方施放蚊油或殺幼蟲劑，以及設置29個新型捕蚊器，以減低病毒在病媒蚊子跨代傳播的機會。與此同時，署方亦在自然徑及附近一帶巡查，向有蚊蟲滋生或積水的地盤及住宅處所負責人，分別提出3宗檢控及發出9張法定消除積水通知書。署方亦在青衣區內舉辦宣傳活動以及向居民派發宣傳單張，呼籲市民提防蚊患。

葵青民政事務處已加強防蚊滅蚊工作，包括剪草、清理去水渠、進行霧化處理，以及施放蚊油與殺幼蟲劑等，並已在青衣自然徑的出入口、涼亭及休憩處等張貼海報施。民政處亦透過區議員、分區委員會和關愛隊的地區網絡向區內居民持續宣傳防蚊資訊，提醒居民使用昆蟲驅避劑及採取防護措施。

土木工程拓展署與渠務署配合滅蚊工作

土木工程拓展署亦要求承建商及駐工地督導人員，巡視工地及其鄰近範圍，確保在工地採取合適的防蚊措施，包括定期巡查、清理積水及噴灑蚊油，及在工地內設置蚊子陷阱並定期檢查及更換藥粉等。

渠務署於青衣自然徑一帶完成了多次渠道清理工作，將排水設施中的沙泥及雜物清除，確保渠道暢通以防止積水及蚊蟲滋生。荃灣葵青地政處亦已清除了在相關政府土地上的非法耕種植物、金屬篷和竹枝。

另外，食環署亦在該處設置了臨時誘蚊器以監測措施成效及蚊患情況。根據防護中心的通報顯示，該6宗曾前往青衣自然徑並報稱受到蚊叮的本地個案中，最後一宗在12月10日公布的個案，報稱到訪青衣自然徑的時間為11月30日。