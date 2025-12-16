大律師公會展開訪京行程 拜訪司法部、最高人民法院、外交部

香港大律師公會主席、資深大律師毛樂禮，上任後首次率領代表團訪京，一行十多人的代表團，今日（16日）正式展開訪問行程，上午先拜訪司法部及中華全國律師協會，下午再到最高人民法院及外交部。毛樂禮表示，這次訪京，會由法律專業的角度，深入交流大家共同關心的法律議題。

與最高人民法院討論人工智能影響

毛樂禮率領十多人的代表團，下午拜訪最高人民法院，公會表示隨着人工智能在科研、創意產業、甚至日常生活中的應用愈來愈廣泛，可以預見涉及知識產權的爭議和訴訟將持續增加，並且呈現出跨境化、複雜化的趨勢。

最高人民法院知識產權法庭早在2019年揭牌成立，是最高人民法院派出的常設審判機構，公會指法院的運作以及相關規定，對應對新興技術帶來的挑戰提供了寶貴經驗。

香港大律師公會主席、資深大律師毛樂禮，上任後首次率領代表團訪京。

毛樂禮率領十多人的代表團，下午拜訪最高人民法院。

代表團今早與司法部會面。

毛樂禮：國際調解院鞏固港調解之都地位

代表團之後拜訪外交部，公會表示國際調解院是首個專門以調解方式解決國際爭議的法律組織，已有30多個國家或司法管轄區簽署公約，毛樂禮指大律師擅長訟辯，加上熟悉普通法及國際慣例，在調解及仲裁方面經驗豐富，相信本港有足夠人才協助調解院的實務工作，他形容調解院是國際法治領域的創舉，將鞏固香港作為「調解之都」的國際地位。

公會副主席、資深大律師許紹鼎在會面中，介紹公會積極參與內地及國際會議，推廣香港普通法制度優勢。公會認為香港保持開放及國際化的制度優勢，塑造公平透明的競爭環境，在穩健的法制保障下，有利推動經濟持續繁榮。

代表團早上亦拜訪司法部及中華全國律師協會。公會表示，司法部月初宣布進一步擴大取得內地法律執業資格的大灣區律師，在內地法院代理涉港澳台民事案件的範圍，公會相信此舉有利香港法律界拓展服務至更多內地企業，亦為跨境商業活動提供更穩健的法律保障，加上粵港澳大灣區律師聯會成立，推動三地法律專業交流及合作。

料周四重頭戲拜訪國務院港澳辦

公會行程的重頭戲，預料星期三（17日）拜會全國人大常委員會香港基本法委員會，周四（18日）亦會拜訪國務院港澳辦，之後啟程返港。