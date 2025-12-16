調查：31%僱主預期未來3個月增聘人手 38%受訪企業將加薪、2%計劃減薪

有人力資源顧問公司今日（16日）公布2026年第一季「就業展望調查」報告，顯示僱主明年第一季總體招聘意欲維持正面，但趨向保守。受訪的506名僱主中，31%預期未來3個月將增聘人手，29%表示會縮減人手，另有37%未有計劃調整來季員工數目。經季節性調整的數據顯示，來季就業展望指數為+2%，按季下降5個百分點。亦低於全球平均水平22個百分點。

服務業及製造業表現最為突出

調查涵蓋8個行業，其中有6個行業的就業展望指數呈正向趨勢，其中以服務業及製造業表現最為突出，分別為13%及12%。萬寶盛華大中華有限公司高級副總裁徐玉珊表示，服務業主要受惠於訪港旅客持續增加及跨境旅遊流量上升，遊客總人次上升帶動餐飲及零售業表現逐步改善。過夜旅客數字增長亦令酒店積極增加前線及後勤招聘，以應付入住率和服務需求上升。隨着2026年2月農曆新年旅遊旺季臨近，預料酒店、餐飲及旅遊服務需求將進一步增加，而節慶及促銷活動亦有助推動消費，進一步刺激人手需求。

至於建築及房地產業，以及專業科學技術業的就業展望指數則呈負值，分別為-5%及-15%。徐玉珊指，專業科學技術業涵蓋範圍廣泛，包括提供高專業知識及技術服務的多個領域，正處於以 AI及自動化為核心的加速轉型期。法律、會計、工程技術、IT支援、建築，以及廣告與市場推廣等行業已廣泛採用AI 進行文件草擬、數據分析、內容生成及流程整合，令行政支援等部分基層職位需求下降，企業短期招聘意欲因而放緩。然而，市場對管理顧問、法律科技、工程顧問、AI 工程師、公關及市場策略等具專業判斷力並能駕馭 AI 的核心人才需求持續上升。整體展望轉弱屬結構性調整，而非行業需求減弱。

人才短缺壓力雖緩和但仍屬高水平

調查顯示，66%香港企業預計因缺乏人才難以填補職位，較2025年81%的預測下降15個百分點，亦是2016年以來最低，顯示人才短缺壓力有所緩解，但仍屬較高水平。當前最緊缺的技能包括AI開發技能、應用AI技能、銷售或行銷技巧、製造或生產技能，以及工程技能。為了應對這一挑戰，企業必須靈活應對人才短缺的挑戰，以保障可持續發展與未來增長。人才短缺問題雖有緩和，但整體情況仍持續高水平。

徐玉珊指，人才輸入政策使市場供應趨向穩定，人才數量增加為人才短缺數字提供下調空間。她又指，輸入勞工政策目前僅針對特定行業，並設有嚴格比例限制，此舉有助維持本地勞動市場結構比例的健康平衡。

2%企業計劃明年減薪

調查又顯示，2026年本港平均加薪幅度預計為2.7%，約38%的受訪企業表示將會加薪，僅2%計劃減薪，其餘6成企業則持觀望態度。徐玉珊指，加薪幅度與去年相若，反映企業在經濟逐步復甦下，期望透過薪酬調整留住人才。她亦提到，目前轉職市場的薪酬增幅普遍介乎10%至15%。

徐玉珊表示，因企業仍需要人才技能來實現增長，故現時招聘活動保持穩定，但在人才投資方面非常謹慎，AI將在未來成為提高生產力的強大驅動力，惟目前經濟環境正在影響招聘決策，僱主正優先考慮滿足當前需求的特定職位和能力。香港經濟第三季保持穩步擴張，GDP按年增長3.8%，反映勞動市場持續改善，惟部分行業仍面對轉型挑戰。全球經濟溫和增長、中美貿易氣氛緩和，以及旅遊和金融活動暢旺，有助推動出口及整體經濟表現。

記者：郭文卓

