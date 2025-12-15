天氣丨天文台預測周日冬至氣溫和暖最高達25度 下周三平安夜亦不太冷

踏入12月下旬，冬至及聖誕節將接連到來。天文台預測下周日( 21日）冬至部分時間有陽光，日間溫暖，市區氣溫最高25度；天文台今日亦發出24日（下周三）平安夜天氣預測，料部分時間有陽光，日間乾燥，氣溫介乎18至23度。

天文台預測明日（16日）吹東至東北風3至4級，大致天晴，初時部分時間多雲，日間乾燥，市區氣溫介乎18至23度；周三（ 17日）大致天晴，日間乾燥及溫暖，氣溫介乎19至25度，吹東北風3至4級。

受廣闊雲帶影響，天文台預測周四（18日）吹東至東北風4至5級，稍後高地達6級，部分時間有陽光，稍後有幾陣雨；到周五（19日）吹東至東北風4至5級，高地達6級，大致多雲，有幾陣雨，氣溫介乎19至22度。

九天天氣預測。

天文台預測周六（20日）及下周日（21日）冬至和暖，周六大致多雲，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎20至24度 。下周日部分時間有陽光，日間溫暖，氣溫介乎20至25度。

至於下周一至三（22至24日），天文台預測吹東北風4級，間中5級，大致天晴，日間乾燥。下周三（24日）平安夜部分時間有陽光，日間乾燥，氣溫將介乎18至23度，意味這個聖誕不太冷。