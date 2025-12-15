每日雜誌｜大樓防火SOS 由外至內全面檢視設計 專家指宏福事件極端 「三無大廈」急須優化

宏福苑大火引起社會廣泛關注，火勢由外牆迅速蔓延至多個住宅單位，與現行多以「室內起火」為假設的消防設計有所不同。多位消防顧問、建築學者及工程專業人士指出，樓宇的防火能力不僅取決於結構穩固，更需從設計層面入手，改善光井設計並增加防火層密度、增加使用阻燃物料、以及提升自動感應煙霧及灑水系統的應用等。專家建議政府加快為1987年前落成的樓宇優化防火設施，優先處理舊樓及「三無大廈」，以保障市民安全。

宏福苑火災是本港近年最嚴重的火災事故。

大火事件令樓宇安全被檢視，香港工程師學會建造分部前任主席謝偉正表示，本港建築一般使用鋼筋混凝土結構，具備一定防火能力。他解釋，鋼筋具強大承重力，但傳熱快、抗熱性不足，而混凝土具抵抗高溫的能力，工程界普遍以混凝土包裹鋼筋，為鋼筋提供保護，提升整體結構的防火能力，「可以在一定時間內，確保大廈結構安全。」

根據現行法例，建築物必須設有防火隔室，並透過具規定耐火效能的防火屏障進行分隔，當中規定了防火間的面積上限、分隔牆與樓板的耐火時間要求，以及材料標準。防火屏障的設計必須封閉完整，所有開口、接縫及穿孔處亦須具備與防火屏障相同或更高的耐火效能。以住宅單位為例，每個單位本身即為一個獨立的防火區域，單位與單位之間的分隔牆即為防火牆，層層設計延緩火勢與濃煙擴散速度，爭取逃生與救援的關鍵時間。

傳統以「內部起火」情境設計

他續指，現時大廈所設的永久消防系統，設計原意主要基於「樓宇內部起火」的情境，如當單位或室內公共空間發生火警時，安裝於公眾位置的煙霧感應器會探測到煙霧或火燄，隨即啟動消防花灑頭，嘗試控制火勢；當消防裝置啟動後，能為住戶爭取時間，讓他們經由安全的逃生通道逃往地面，或前往大廈設置的防火層暫避，等待救援人員到場。

然而，大埔宏福苑的火警情況與傳統防火設計的假設有所不同。曾任助理消防區長的消防顧問梁錦得指出，一般家居火警可能向上、向下及向隔鄰單位蔓延，宏福苑大火出現多個單位連環起火，火勢由下層向上層迅速蔓延，屬極端個案，已超出現行防火設施的功能。

大廈防火設計多以應對數個單位起火，是否需要將整棟大廈的防火能力提升至可應對10個或以上單位？梁錦得坦言，大規模提升防火功能並不容易，尤其本港大廈多已建成多年，改動空間有限。他舉例，如要擴大消防水缸容量，須考慮樓宇是否具備足夠空間加建，更遑論將容量提升5至10倍，「若要在全港推行絕非易事，也難在短期內見效。」

宏福苑火警後，全港關注棚網的防火規格。

每10層增分隔平台阻垂直蔓延

建築學者鄭炳鴻提出多項建議，宏福苑的光井設計是為廚廁提供通風採光，惟未有考慮防火情況，在是次火警成了煙囪效應（chimney effect) 的垂直通道，加速火勢蔓延。他指出，可於每10層增設分隔平台，以隔斷火勢蔓延路徑，類似於商場以防火閘分隔空間的概念。他亦指出，目前本港除超高層建築（約40層以上）設有防火層，一般高層樓宇在樓層垂直疊加下缺乏隔火層，增加火勢向上延燒的風險。

承建商授權簽署人協會主席李啟元認同指，防火層能形成阻隔，截斷火源，防止火勢向上波及，建議未來樓宇每隔5至10層設一層防火層，擴闊防火區域，並於該層裝設消防花灑及獨立消防水缸，專為該層提供穩定水源，以阻止火勢進一步蔓延。

有建築業人士建議，盡快提升舊樓的防火設施。

高層單位設煙霧探測及自動灑水

他建議提升高層單位的防火自救能力，例如在高層單位內增設煙霧探測器及自動灑水器；當火警觸發時，無論火源源於室內或由外部引入，整層自動啟動灑水系統，盼能阻止火勢蔓延。

有消防專家指，高層住宅單位宜設自動灑水器。

梁錦得提醒，部分大廈將防火層或避難層當作休憩空間，擺放植物、座椅等家具，違反設置原意，一旦遇火反成為助燃物，令居民無處可逃。他亦發現，個別大廈的消防泵房或消防水缸房被用作儲物空間，堆放雜物，反映物業管理人員的防火意識不足。他強調，設施設計再完善，若使用不當，亦會削弱防火成效，必須糾正錯誤的使用習慣。

謝偉正提到，現時新落成的樓宇在物料與結構上大多符合防火標準，具備一定的防火韌性，如大廈內的水泥地面、白牆油漆牆身，均屬不助燃的惰性物料；廚廁裝修方面，發展商亦會採用具防火功能的設計；單位外的公共空間，如走廊與電梯大堂，發展商會委託顧問制訂施工說明書，對所用物料提出防火要求，即使使用木產物料，也要求塗上阻燃塗層。

至於舊樓，根據《消防安全（建築物）條例》，於1987年3月1日或之前建成或首次呈交建築圖則作批准的住宅及綜合用途樓宇，必須提升至切合現代要求的防火保障，包括消防栓及喉轆系統、手控火警警報系統、緊急照明系統及自動噴灑系統等。有資深建築業工程人士指出，現今火警成因更複雜，原有設施未必足以應對，建議當局應加速為相關樓宇進行消防風險評估，優先為高風險樓宇進行消防設施優化工程，如加裝消防花灑頭等。

他指，尤其對於「三無大廈」（無業主立案法團、無管理公司、無居民組織），可按機制直接委派承辦商施工，工程完成後再向業主追收費用，「鑑於不少長者與退休住戶的經濟能力，未必能一次過支付款項，當局可恩恤處理，容許住戶分期繳交工程費用。」

鄭炳鴻強調，香港現行的防火規範已非常嚴謹，主要是執行方面，需要施工、監察人員克盡己職；未來應配合新科技，例如預警系統，以提升整體防火效能。

消防專家指，後樓梯是逃生通道，須長期關閉。

建議禁止全屋苑同期大維修

有建議指，應從法例層面改革大廈維修制度，防止悲劇重演。

消防顧問梁錦得指出，大廈維修可延長樓宇壽命，防止外牆剝落等結構風險，而現時不少大廈在有住戶情況下施工，潛藏安全隱患。他建議，應立法要求居民於維修期間暫時遷出，確保工程進行時單位內無人。他舉例，現時市民家中裝修也會短暫遷出，整棟樓宇維修牽涉更多人命，「生命不能以金錢衡量，市民亦可考慮趁機安排家居裝修。」他建議，政府可為市民提供臨時居所。

此外，他建議禁止整個屋苑同時進行維修，改為分棟或分層施工，「例如第一棟與第四棟有一定距離，即使同時搭棚亦不易引致連環火警；如樓層太高，可分段施工，如先成地下至10樓，再處理11樓至20樓等。」他強調，應考慮引入更高安全系數的抗火物料，從源頭降低火災風險。

施工層面杜絕火源 引入高安全系數工具

有五金店負責人指出，在大維修工程中，工人是否具備足夠安全意識，如在工地內禁煙等個人操守固然重要，更須從施工層面杜絕火源，引入高安全系數工具，加強保障。

負責人Alex指出，熱作業如使用磨機切割金屬或進行燒焊時，極易產生高溫與火花，若操作不當或靠近易燃物，隨時釀成火警。他舉例，平均每分鐘轉速1萬轉，產生達攝氏200度的高溫，部分工人為求視野清晰，常拆除金屬罩令風險加劇；部分地盤已改用冷切割機器，雖造價較高，但操作時幾乎零火花，產生溫度不超過攝氏40度，大幅減低火警隱患，建議政府設資助計劃，協助業界採用。

他亦關注工地廣泛使用鋰電池的相關工具，部分為節省成本而選用非原廠電池，缺乏過熱斷電功能，一旦在高溫日曬下使用，或構成火警隱患。他建議當局設立鋰電池認證制度，提升整體安全。

記者：關英傑、林家希