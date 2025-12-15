政府各部門處理「被動設施」 消防處負責「主動設施」 李定強 ：相輔相成確保建築物消防安全

大埔宏福苑五級火警後，社會普遍關注大廈的消防安全問題。香港工程師學會消防分部事務委員工程師李定強表示，建築物的消防安全，可從技術層面劃分為兩大範疇，即「被動消防安全設施」，如棚網等是否符合法定阻燃標準等，由不同政府部門，包括屋宇署、房屋局獨立審查組及勞工處等負責，按照法例依循既定的職權範圍分工及執行監管工作；而「主動消防安全設施」，如各類消防裝置及設備是否持續有效運作，則由消防處負責，兩者相輔相成，以確保建築物和建築地盤的安全。

不同政府部門各司其職

李定強接受《星島》訪問時表示，「被動消防安全設施」是透過建築物本身的設計與構造，在火災發生時能有效阻隔火勢與煙霧蔓延，並確保大廈使用者有足夠時間疏散等，例如防火分隔及防火門。

至於「主動消防安全設施」，他指，主要是火災發生時能運作的消防裝置及設備，例如火警偵測系統和火警警報系統，可在火警發生初期偵測火警及向大廈使用者發出警報，消防栓／喉轆系統則可用作滅火等。

他表示，屋宇署負責規管建築物的消防安全事宜，其職權範圍涵蓋建築物在規劃、設計、建造及相關工程階段的監管，以確保建築物的「被動消防安全設施」在設計與構造上均符合法定標準。一般而言，屋宇署主要負責監管私人樓宇的相關建築物消防安全事宜，而香港房屋委員會所發展的項目，例如今次發生五級火的宏福苑，則由房屋局獨立審查組進行監管。

他續指，消防處負責規管「主動消防安全設施」的消防裝置及設備，制訂相關的規定及技術要求。就此，消防處發出《最低限度之消防裝置及設備守則》，為不同用途的建築物和處所訂定必須安裝的消防裝置及設備。

同樣的機制亦適用於建築地盤，李定強稱，屋宇署在「被動消防安全設施」方面則制訂了相關外牆裝設物料的安全標準與耐燃要求。由於建築地盤屬工地，勞工處就保障工人的安全與健康的角度發出了《竹棚架安全工作守則》，當中列明了棚網的阻燃標準，以確保工地安全。他表示在「主動消防安全設施」方面，消防處訂明了建築地盤須設置的臨時消防供水系統的規範，亦會有相應的行動部署。

籲物管持續監察 發現異常即跟進

就消防裝置及設備的運作，除消防處會進行監管外，註冊消防裝置承辦商、消防裝置的擁有人及物業管理公司均擔當重要的角色。李定強表示，鑑於全港樓宇數量龐大，消防處受限於人手，難以對每幢大廈進行全面檢查。因此，註冊消防裝置承辦商有責任透過年度檢查嚴格把關，而裝置擁有人及物業管理公司亦須持續監察相關裝置及設備是否正常運作，如果發現設備出現損壞、漏水或任何異常，物管公司須盡快安排註冊承辦商進行維修，以免影響消防安全。

另外，若物管公司在大廈進行大型維修工程時，發現易燃的發泡膠板、「開窿、漏罅」的木板窗及棚網的阻燃標準存疑等情況，必須馬上作出適當的跟進工作及通知相關政府部門。

他強調，建築物消防安全有賴「被動消防設施」及「主動消防設施」之間相輔相成，並透過業主、物業管理公司、承辦商及政府部門各司其職，多管齊下，方能構建有效的防火體系。

記者：蔡思宇

相關新聞：

宏福苑五級火｜前資深消防官員回應市民疑惑 包括不使用鋼梯車向起火單位內射水 是防止水力太猛射傷待救者

大埔宏福苑五級火｜消防處證曾收消防喉轆關閉通知書 惟無包括警鐘 宏新閣警鐘火警期間曾鳴響

大埔宏福苑五級火｜6消防裝置承辦商涉欺詐被捕 疑向消防處訛稱工程時不關警鐘